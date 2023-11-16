В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Андорра 18 ноября 2023 года

Сентябрьский поединок соперников закончился нулевой ничьей.

18 ноября на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште сыграют аутсайдеры группы I — сборные Белоруссии и Андорры. Встреча девятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» покажут ее в прямом эфире с 19.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Андорра 18 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе белорусов: поставить на коллектив Карлоса Алоса можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Выигрыш Андорры оценили в 6.95 (14%). Ничью — в 3.68 (25%).

В первом круге соперники разошлись «миром» (0:0). Верите, что «Трехцветные» снова наберут очки? Опция Х2 доступна за 2.42.

Специалисты не ждут результативного поединка. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.61, ТМ 2.5 — за 1.47.

Рынок на обмен голами дали за 2.74, обратный вариант представлен за 1.46.

Наиболее возможный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Белых крыльев». На него предложили котировку 4.40.

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Белоруссия — Андорра: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Парни Карлоса Алоса потеряли шансы на путевку в Германию еще в сентябре, когда поделили очки с Андоррой (0:0) и уступили основному конкуренту Израилю (0:1). Зато через месяц лишившиеся турнирной мотивации «Белые крылья» дали бой лидерам группы — Румынии и Швейцарии.

Сначала белорусы сдержали атаку идущих на первой строчке «Карпатских ребят» и добыли нулевую ничью на нейтральном поле стадиона «Ференц Суса» в Будапеште, которое в нынешнем отборе стало для них почти родным. Поединок в Санкт-Галлене получился еще веселее. Хозяева ушли на перерыв с преимуществом в один мяч благодаря точному выстрелу Джердана Шакири, а во втором тайме получили в свои ворота две пробоины всего за восемь минут: на 61-й отличился Макс Эбонг, на 69-й — Денис Поляков. На 84-й минуте Дмитрий Антилевский сделал сенсацию почти неизбежной, но швейцарцы спаслись перед самым финальным свистком благодаря голам Мануэля Аканджи (89-я минута) и Зеки Амдуни (90-я).

Для Андорры «мирный» результат с Белоруссией — пока последнее положительное воспоминание в текущей квалификации. После этого «Трехцветные» получали только сухие разгромы — от Швейцарии (0:3), Косово (0:3) и Румынии (0:4).

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Андорра

«Белые крылья» вряд ли забыли об осечке в Андорра-ла-Велье и теперь настроены за нее поквитаться. Октябрьские игры показали, что парни Карлоса Алоса будут биться до конца отборочной кампании — Румыния и Швейцария не дадут соврать. Команда Кольдо в трех предыдущих поединках влетела с общим счетом 0:10 — устоять против белорусов во второй раз «Трехцветным» не удастся.

Рекомендуемая ставка: Белоруссия победит и забьет больше 1.5 мяча за 2.07.

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