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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Белорусы не знают неудач в Лиге наций и делят лидерство с Болгарией. Победа над Люксембургом приблизит их к выходу в дивизион В

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Белоруссия — Люксембург 15 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сборная Белоруссии.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
Федор Лапоухов (сборная Белоруссии).
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
Кристофер Мартинс (сборная Люксембурга).
Фото Global Look Press
Люксембург — Белоруссия.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
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Команда Карлоса Алоса не пропустила ни одного мяча.

15 октября сборные Белоруссии и Люксембурга сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Место встречи — «ZTE-Арена» в венгерском Залаэгерсеге. Турецкий судья Атилла Караоглан даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига наций C. Группа 3
15 окт, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
Люксембург

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Белоруссия — Люксембург 15 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе номинальных гостей. На победу Люксембурга можно поставить с котировкой 2.65, это примерно 38% вероятности. Ничью оценили в 3.00 (26%), триумф «Белых крыльев» — в 2.80 (36%).

Команда Карлоса Алоса не уступила в трех турах подряд. Считаете, что серия продолжится? Опция 1Х идет за 1.45.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.45. Обмен голами дали за 2.16, обратный рынок — за 1.64.

На выигрыш Белоруссии с форой (0) предложили коэффициент 1.95. Ф(0) на «Красных львов» представили за 1.85.

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Белоруссия — Люксембург: прогноз и анализ матча Лиги наций 15 октября 2024 года

В первом туре Лиги наций «Белые крылья» разделили очки с Болгарией (0:0) и продлили серию без побед и голов до пяти матчей. До этого команда Карлоса Алоса не отличилась ни в одной из четырех товарищеских встреч в 2024 году — в марте уступила Черногории (0:2) и разошлась нулевой ничьей с Мальтой, а в июне с одинаковым счетом (0:4) влетела сборным России и Израиля.

Неудачный отрезок белорусы прервали в Люксембурге — выиграли благодаря единственному забитому мячу Валерия Громыко. А в следующем туре выстояли против Северной Ирландии (0:0). Главным героем стал вратарь минского «Динамо» Федор Лапоухов — совершил семь сейвов.

Федор Лапоухов (сборная Белоруссии).
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

21-летний футболист дебютировал за сборную совсем недавно — провел на поле 10 минут в июньском товарняке с Израилем. В нынешнем розыгрыше Лиги наций Лапоухов принял участие во всех трех матчах, не пропустил ни разу и установил один из лучших результатов турнира. Помимо Белоруссии сохранить ворота сухими удалось лишь двум сборным — Болгарии и Молдавии.

«Белые крылья» делят лидерство в таблице с болгарами, у которых ровно те же показатели — две нулевые ничьи и победа с минимальным счетом (1:0). Северная Ирландия идет на третьей позиции с четырьмя баллами, а Люксембург замыкает квартет с одним очком. «Красные львы» стартовали с поражения от североирландцев (0:2), затем уступили белорусам (0:1), а потом разошлись миром с Болгарией (0:0).

Кристофер Мартинс (сборная Люксембурга).
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Белоруссия — Люксембург

О потерях в составах команд не сообщалось.

Белоруссия — Люксембург: статистика личных встреч

История противостояния сборных насчитывает 13 матчей. «Белые крылья» победили семь раз, «Красные львы» — два. Еще четыре поединка завершились вничью.

Люксембург — Белоруссия.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Люксембург

Команда Карлоса Алоса находится в трех шагах от выхода в дивизион В. Чтобы прямая путевка стала ближе, необходима победа над «Красными львами». В первом туре «Белые крылья» уже обыграли Люксембург — причем сделали это на его поле. Текущая форма соперника говорит о том, что белорусам по силам повторить этот результат: коллектив Люка Хольца не забил ни одного мяча и замыкает таблицу группы с одним очком.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.95.

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