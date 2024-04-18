«Бенфика» победит «Марсель» и выйдет в полуфинал Лиги Европы

18 апреля «Марсель» примет «Бенфику» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Марселю». Поставить на победу хозяев можно за 2.35, что соответствует примерно 40% вероятности. Триумф «Бенфики» котируется за 2.85 (около 34%). Вероятность ничьей оценивается в 3.65 (примерно 26%).

На проход «орлов» в следующий раунд можно поставить за 1.40. Если в полуфинал Лиги Европы выйдут провансальцы, сыграет ставка за 2.95.

Клиенты букмекера разошлись в оценке шансов команд на победу в ответном матче. 46% от общего объема пари на исход игры сделано на «Бенфику» и 45% — на «Марсель». 9% приходится на ничью. В общем объеме ставок на исход двухматчевого противостояния зафиксировано соотношение 79% на 21% в пользу португальцев.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.72. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.13. Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, оценена коэффициентом 1.58. В первом матче «Бенфика» победила на своей арене со счетом 2:1.

Самым вероятным исходом матча считается ничья со счетом 1:1. Она котируется за 7.50. Победа «Марселя» 2:1 оценивается в 9.50.

Самая крупная ставка на матч среди клиентов — 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 3.33 и включил в него пари на ТБ 2 в матче «Марселя» и «Бенфики». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.30.

«Бенфика» в 1/16 финала Лиги Европы прошла «Тулузу», а затем была сильнее шотландского клуба «Рейнджерс». «Марсель» на пути к четвертьфиналу обыграл «Шахтер» и «Вильярреал».

«Бенфика» считается четвертой по шансам выиграть Лигу Европы. Спрогнозировать триумф команды Рогера Шмидта в этом турнире можно по коэффициенту 10.0. «Марсель» же считается одним из аутсайдеров среди оставшихся участников. Котировка на итоговый триумф французской команды составляет 20.0. Главным фаворитом Лиги Европы идет «Байер» — вероятность триумфа немецкого клуба оценена коэффициентом 2.20.