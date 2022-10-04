У супер-трио уже 29 голов.

5 октября «ПСЖ» сыграет в Лиге чемпионов с конкурентом за первое место в группе Н «Бенфикой». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш», стартовый свисток испанца Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ» 5 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей однозначными фаворитами матча: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.74, вероятность — примерно 57%. Успех «Бенфики» доступен с котировкой 4.50 (21%), ничья идет за 4.40 (22%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на большое преимущество гостей:

• победа «ПСЖ» 2:1 доступна за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.20;

• за 10.0 идут победы гостей 1:0 и 2:0.

«ПСЖ» и «Бенфика» — одни из самых результативных команд Лиги чемпионов после двух туров: парижане оформили уже 5 забитых мячей, лиссабонцы — четыре. Соперники много забивают не только в ЛЧ: «орлы» во всех турнирах заколачивают в среднем 2.5 гола за игру, французы — 3.1. Ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.50, ТМ 2.5 — в 2.60.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 8.30, Ф2(+1.5) — за 1.07;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.80, Ф1(+1.5) — за 1.44.

«Бенфика» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 5 октября 2022 года

Португальцы проводят великолепный сезон: команда за 14 матчей во всех турнирах только один раз потеряла очки — сыграла вничью с «Виторией Гимарайнш» (0:0) в последнем туре чемпионата Португалии, до этого «орлы» выиграли в 13 матчах подряд.

«Бенфика» отлично действует в обороне: за восемь туров чемпионата пропустила лишь три мяча, за 14 игр во всех турнирах — шесть. При этом весь сезон травмирован основной центральный защитник команды Лукас Вериссиму — бразилец почти год назад порвал крестообразные связки и до сих пор не восстановился. Также не играет другой бразильский центрбек Жоау Виктор, он в июле повредил лодыжку.

Клуб из Лиссабона отлично защищается и без травмированных игроков. Вот только «орлы» еще не встречались в этом сезоне с командой уровня «ПСЖ»: французы уже устроили несколько унизительных разгромов — в чемпионате разорвали «Клермон» (5:0), «Лилль» (7:1), в Суперкубке Франции прикончили «Нант» (4:0).

Думаете, что мощное нападение парижан сметет соперника? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола доступен за 2.80, ИТМ2 (2.5) — за 1.44.

Парижане, как и «Бенфика», в этом сезоне только раз потеряли очки — сыграли вничью с «Монако» (1:1). И тоже у «ПСЖ» травмирован основной центральный защитник: Преснель Кимпембе сломался в игре чемпионата с «Брестом» и пропустит около месяца. Зато огненную форму набрали лидеры атаки: Неймар во всех турнирах оформил 11+8 по системе гол+пас, Лео Месси — 7+8, а Килиан Мбаппе ограничился только 11 голами.

Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «ПСЖ» 5 октября 2022 года

Обе команды проводят отличный сезон, но в Париже все же выступают одни из лучших игроков мира. Атакующее трио наконец заиграло на полную мощность и сносит всех соперников. Фактор индивидуального превосходства игроков «ПСЖ» может сыграть важную роль в предстоящем матче. «Бенфике» по силам навязать борьбу: в прошлом туре португальцы разделались с «Ювентусом» (2:1), но все же «старая синьора» сейчас уступает по уровню парижанам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.