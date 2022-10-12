Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года

У «Бетиса» тоже травмирован важный игрок.

13 октября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы пройдет матч с топовой вывеской — «Бетис» примет «Рому». Команды встретятся на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, стартовый свисток арбитра Тасоса Сидиропулоса из Греции прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, в игре нет очевидного фаворита. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.70, что составляет 36% вероятности. Успех «Ромы» предложен практически с такой же котировкой 2.75 (36%). Ничья доступна за 3.40 (28%).

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа «Бетиса» 1:0 — за 7.90;

• успех «Ромы» с таким же счетом — тоже за 7.90.

Неделю назад команды выдали яркий матч, в котором «Бетис» победил 2:1. Соперники в целом немало забивают на групповом этапе: зелено-белые оформили семь голов за три тура, «джаллоросси» — пять. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.

Также соперники нередко пропускают: за три игры группового этапа выдали лишь по одному матчу без пропущенных мячей. Вероятность того, что отличатся сразу обе команды, оценена в 1.82. «Обе забьют — нет» идет за 2.00.

«Бетис» — «Рома»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 13 октября 2022 года

Обе команды хорошо начали сезон: «Бетис» идет пятым в чемпионате Испании и начал групповой этап Лиги Европы с трех побед подряд. «Рома» же лишь на четыре очка отстает от первого места в серии А и идет в плотной группе лидеров. При этом в Лиге Европы команда Жозе Моуринью стартовала вяло: выковала всего одну победу за три матча и дважды проиграла.

Из-за тусклого начала римлян в квартете обогнал «Лудогорец» — именно он идет на второй строчке. В очном матче «Рома» проиграла болгарам (1:2).

Обе команды действуют не очень результативно: «Бетис» в среднем забивает 1.5 гола за игру, «Рома» — 1.4. Соперники всего по два раза в сезоне оформили за матч больше двух забитых мячей. При этом и за андалусийцев, и за римлян выступают звездные нападающие. За «джаллоросси» бегают Пауло Дибала, Андреа Белотти, Тэмми Абрахам и другие. За испанцев гоняют Набиль Фекир, Борха Иглесиас, Виллиан Жозе.

Правда, в матче с «Бетисом» вряд ли сыграет лучший бомбардир «Ромы» Дибала: аргентинец в этом сезоне оформил уже 7+2 по системе гол+пас, но в последнем туре чемпионата травмировался во время исполнения пенальти.

Верите, что «джаллоросси» справятся даже без лучшего страйкера? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.54.

У «Бетиса» тоже травмирован важный игрок атаки: вингер Хуанми в прошлом сезоне настрелял 20 голов во всех турнирах. В этом году испанец тоже начал бодро (два гола в пяти матчах), но получил тяжелую травму — разрыв голеностопного сустава.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года

Несмотря на общую невысокую результативность, команды забивают стабильно: «джаллоросси» отличились в каждой игре сезона, зелено-белые промолчали лишь в двух. При этом соперники позволяют атаковать соперникам: «Бетис» пропустил в четырех из пяти последних игр, «Рома» — в семи из восьми. Неделю назад оппоненты пробили друг друга еще в первом тайме.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.