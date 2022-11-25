БЕТСИТИ — титульный партнер Финала Кубка России по волейболу

«Финал четырех» среди мужских команд пройдет 24-25 декабря в Новом Уренгое.

Букмекерская компания БЕТСИТИ подписала соглашение с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) о титульном партнерстве Финала Кубка России по волейболу среди мужских команд.

БЕТСИТИ и ВФВ представили обновленный логотип и название турнира — БЕТСИТИ Финал Кубка России.

По условиям контракта логотип БЕТСИТИ появится на игровой форме команд, LED-бортах, сетке и волейбольной площадке. Кроме того, бренд будет интегрирован в социальные сети, на веб-сайт и digital-коммуникации ВФВ.

В рамках сотрудничества запланированы промомероприятия, интерактивные проекты и ряд интересных активаций для болельщиков команд.

В «Финале четырех» сыграют «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье» (Белгород) и «Факел» (Новый Уренгой).

Полуфинальные матчи состоятся 24 декабря:

14.00 (время московское), «Зенит-Казань» — «Белогорье»

17.00, «Локомотив» — «Факел».

Финал пройдет 25 декабря. Начало встречи в 14.00.

— БЕТСИТИ — один из крупнейших букмекеров России, и я рад объявить о начале нашего партнерства. Мы уверены, что наше сотрудничество положительно повлияет на популяризацию волейбола в России. БЕТСИТИ Финал Кубка России памяти Константина Ревы — это яркое и запоминающееся событие в волейболе, которое станет еще более интересным с поддержкой надежного партнера, — отметил Александр Яременко, генеральный секретарь ВФВ.

— Мы рады объявить о старте сотрудничества с Всероссийской федерацией волейбола. Титульное партнерство Финала БЕТСИТИ Кубка России — еще один важный шаг в стратегии БЕТСИТИ по популяризации, развитию и поддержке российского спорта. Вместе с ВФВ мы готовим масштабную программу для болельщиков во дворце спорта «Звездный» в Новом Уренгое. Мы порадуем любителей волейбола праздничной атмосферой на стадионе, а телезрители насладятся яркой картинкой и красивой игрой в исполнении лучших команд страны, — сказал Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ.