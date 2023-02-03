Бейдер снова потушит свет Емельяненко? Или Последний Император возьмет реванш?

Бой за чемпионский пояс станет последним в карьере Федора.

5 февраля в калифорнийском городе Инглвуд на арене The Forum пройдет турнир Bellator 290. В главном бою вечера россиянин Федор Емельяненко сойдется с американцем Райаном Бейдером в битве за чемпионский пояс в тяжелом весе. Для 46-летнего Емельяненко предстоящий поединок станет последним в карьере. Бой начнется примерно в 05.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают американца фаворитом: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 66% вероятности. Триумф Последнего Императора доступен за 2.90 (33%). Ничья идет с котировкой 60.0 (1%).

Где смотреть бой Bellator Бейдер — Емельяненко 5 февраля 2023 года в прямом эфире?

Поединок в прямом эфире покажет американский кабельный канал Showtime. Информации о трансляции для России пока нет.

Сколько продлится поединок?

Спортсмены уже бились друг с другом: в январе 2019-го Бейдер всего за 35 секунд выключил россиянину свет и выиграл Гран-при Bellator в тяжелом весе. Стремительное завершение поединков — норма для позднего Емельяненко: девять из десяти последних боев Федора завершились в первом раунде. В них он добыл семь побед.

Поединки Райана заканчиваются не так быстро: в двух предыдущих боях 39-летний американец отстоял по пять раундов и оба раза выиграл судейским решением. При этом в карьере Бейдера нередко случались быстрые поединки и кроме стремительного финиша Федора в 2019-м. Например, в мае 2018-го американец вырубил Мухаммеда Лаваля всего за 15 секунд.

Эксперты считают, что предстоящий поединок тоже не затянется. Тотал больше 1.5 раунда можно взять за серьезные 2.70, тогда как ТМ 1.5 идет за существенно меньшие 1.41.

Остальные ставки на раунды выглядят следующим образом:

• тотал больше 0.5 доступен за 1.47, ТМ 0.5 — за 2.50;

• тотал больше 2.5 — за 3.93, ТМ 2.5 — за 1.21;

• тотал больше 3.5 — за 4.91, ТМ 3.5 — за 1.14;

• тотал больше 4.5 — за 5.82, ТМ 4.5 — за 1.10.

Каким методом определится чемпион?

В 2019-м Бейдер забрал победу и чемпионский пояс тяжелого веса благодаря нокауту. Американец за карьеру нередко вырубал оппонентов: 12 раз выиграл ТКО (40% от общего числа побед). Федор тоже умеет выключать соперников мощными панчами: он 16 раз победил нокаутом или ТКО (тоже 40%).

Поставить на то, что любой из бойцов заберет пояс благодаря КО/ТКО или дисквалификацией соперника, можно за реалистичные 1.40.

С сабмишенами гораздо лучше дела обстоят у россиянина: к 16 успехам нокаутами он добавил 15 болевыми либо удушающими. Правда, последний раз Федор победил приемом давно — в июле 2008-го задушил Тима Сильвию. Но Бейдер вообще выиграл таким образом лишь трижды за карьеру.

Рынок на то, что бой завершится болевым/удушающим или добровольной сдачей одного из соперников предложен за 7.00.

Возможно ли судейское решение?

Чемпионский бой длится пять раундов — это 25 минут рубилова в октагоне. Тяжеловесы не всегда проходят полную дистанцию такого долгого поединка, ведь с их антропометрией любой удар может погасить свет сопернику. Особенно это касается Емельяненко: решением завершился лишь один из последних десяти поединков россиянина.

Поэтому аналитики сомневаются, что рефери поднимет чью-то руку после просмотра судейских карточек. Рынок на победу решением Бейдера идет за 8.50, Емельяненко — за 15.0.