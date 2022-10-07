Мюнхенцы выиграли у соперника восемь матчей подряд.

8 октября в Бундеслиге встретятся главные соперники последних лет — дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Команды сыграют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи в 19.25 покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 8 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты матча: поставить на успех «Баварии» можно с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 57% вероятности. Победа «Боруссии» доступна с котировкой 4.30 (23%), ничья идет за 4.90 (20%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• победа «Баварии» 2:1 идет за 8.50;

• ничья 1:1 — за 9.60;

• успех гостей 3:1 — за 11.0.

«Бавария» — с отрывом самая результативная команда чемпионата Германии: за восемь туров забила уже 23 гола. «Боруссия» атакует скромно: лишь 11 мячей за такое же количество игр. Очные встречи клубов получаются результативными — в последних шести матчах забивали минимум четыре гола на двоих. Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.93, ТМ 3.5 идет с таким же коэффициентом.

В прошлом сезоне одна из команд неизменно пробивала 11-метровый в ворота соперника. Поставить на пенальти в предстоящем матче можно за 2.65, обратный рынок предложен за 1.37.

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз и анализ матча Бундеслиги 8 октября 2022 года

Мюнхенцы показывают очень качественный футбол, но при этом идут в чемпионате только третьими. «Баварию» подвела серия из четырех матчей без побед, из-за которой «Унион» и «Фрайбург» оторвались на два очка. «Боруссия» с тремя поражениями набрала такое же количество очков (15) и делит с командой Юлиана Нагельсманна третье-четвертое место.

«Бавария» забивает больше всех в Бундеслиге: за восемь туров уже 23 мяча, в среднем — 2.9 гола за игру. При этом мюнхенцы за четыре тура безвыигрышной серии оформили лишь четыре забитых мяча и даже всухую проиграли «Аугсбургу» (0:1). В последнем матче чемпион последних 10 сезонов наконец прервал грустную серию разгромом «Байера» (4:0).

Отличную форму набрали игроки атаки: Лерой Сане оформил 8+3 по системе гол+пас во всех турнирах, Садио Мане набрал 7+1, Джамал Мусиала — 7+6. «Боруссия» же в среднем по чемпионату пропускает больше гола за игру (10 пропущенных в восьми турах), а на ноль отыграла лишь однажды в последних пяти матчах во всех турнирах. Под вопросом участие в матче основного центрального защитника Матса Хуммельса.

Считаете, что гости разнесут оборону соперника? Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 гола можно взять за 2.36, ИТМ2 (2.5) — за 1.59.

В атаке дортмундцы тоже не впечатляют: забили лишь 11 мячей за восемь туров — 10-й результат в лиге, а четыре из пяти побед в Бундеслиге «Боруссия» оформила со счетом 1:0. Проблемы с атакой отягчает отсутствие важных игроков: проводящий классный сезон Марко Ройс сломался в игре с «Шальке», с «Вердером» травму получил Махмуд Дауд. Также в этом сезоне еще не играл Себастьен Аллер, которого «Боруссия» купила летом за 31 млн евро, — у него опухоль яичка.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 8 октября 2022 года

«Бавария» выиграла у «Боруссии» восемь последних игр во всех турнирах. Мюнхенцы забивают в Бундеслиге в среднем почти три гола за игру, «Боруссия» уже трижды в этом сезоне пропустила по три мяча. Команда Юлиана Нагельсманна выиграла два последних матча во всех турнирах с разгромным счетом (4:0 и 5:0).

«Боруссия» в последних шести играх пропускала от мюнхенцев минимум три гола. Очные встречи команд получаются очень результативным: в последних шести играх залетало как минимум четыре мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.77.