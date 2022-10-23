Прошлый матч прошел по дикому сценарию.

25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы G — «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток итальянца Давиде Массы прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты встречи: поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 60%. Успех дортмундцев предложен с котировкой 5.30 (18%), ничья идет за 4.50 (22%).

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• победа гостей 2:1 идет за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.60;

• успех «Ман Сити» 2:0 — за 9.60.

В игре первого круга «горожане» обыграли черно-желтых 2:1 — с таким результатом закончились три последние встречи команд в Лиге чемпионов. Считаете, что на этот раз коллектив Эдина Терзича хотя бы не проиграет? Такой рынок оценен в 2.40.

«Манчестер» с 11 мячами — одна из самых результативных команд группового этапа. «Боруссия» за четыре матча оформила девять голов, но в отличие от «горожан» отличалась в каждой игре. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.70.

«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 октября 2022 года

Команды встречались во втором туре группового этапа: матч закончился волевой победой «горожан» (2:1), оба мяча коллектив Пепа Гвардиолы забил в последние 10 минут. «Боруссия» большую часть игры успешно сдерживала мощное нападение соперника: «Ман Сити» за 90 минут лишь трижды пробил в створ и набрал 1.2 балла xG — дортмундцы собрали столько же.

То поражение отдалило «Боруссию» от первого места в группе, но команда все равно очень уверенно идет второй и практически решила вопрос с выходом в плей-офф — отрыв от «Севильи» и «Копенгагена» составляет уже пять очков. «Манчестер» же на три балла опережает самих черно-желтых.

У обеих команд сильная атака: «горожане» всего в шести матчах сезона (из 16) забили меньше трех мячей, «Боруссия» не отличилась лишь в двух играх во всех турнирах (всего — 17). Сумасшедшую форму набрал форвард «Сити» Эрлинг Холанн, которого летом купили как раз из Дортмунда. Норвежец наколотил уже 22 гола во всех турнирах. «Боруссию» в ЛЧ тащит 19-летний Джуд Беллингем: англичанин забил в каждом туре группового этапа, а всего оформил уже восемь мячей во всех турнирах.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить за 2.70, ИТМ1 (1.5) — за 1.46. Эти рынки на «Боруссию» предложены с котировками 1.50 и 2.60 соответственно.

Дортмундцы подходят к матчу с множеством травмированных игроков: недоступны Маркой Ройс, Махмуд Дауд, Дониэлл Мален, Джейми Байно-Гиттенс и Тома Менье. У «горожан» тоже есть недоступные футболисты, но их не так много — Кайл Уокер и Келвин Филлипс, которые не выступают уже довольно давно.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года

Команды результативно играют друг с другом: за пять официальных встреч только в одной отличилась лишь одна команда, в остальных забили и «Боруссия», и «Манчестер Сити». Также команды в этом сезоне в целом выступают ярко: «горожане» в среднем заколачивают ровно три гола за игру, черно-желтые — 1.9.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.