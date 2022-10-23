Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: Холанн и Беллингем подарят еще один триллер

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
Прошлый матч прошел по дикому сценарию.

25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы G — «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток итальянца Давиде Массы прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — однозначные фавориты встречи: поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.62, вероятность — примерно 60%. Успех дортмундцев предложен с котировкой 5.30 (18%), ничья идет за 4.50 (22%).

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• победа гостей 2:1 идет за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.60;

• успех «Ман Сити» 2:0 — за 9.60.

В игре первого круга «горожане» обыграли черно-желтых 2:1 — с таким результатом закончились три последние встречи команд в Лиге чемпионов. Считаете, что на этот раз коллектив Эдина Терзича хотя бы не проиграет? Такой рынок оценен в 2.40.

Хвича Кварацхелия. «Рома» — «Наполи»: интерес «Сити» и «Ливерпуля» подхлестнет Хвичу?

«Манчестер» с 11 мячами — одна из самых результативных команд группового этапа. «Боруссия» за четыре матча оформила девять голов, но в отличие от «горожан» отличалась в каждой игре. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.70.

«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 октября 2022 года

Команды встречались во втором туре группового этапа: матч закончился волевой победой «горожан» (2:1), оба мяча коллектив Пепа Гвардиолы забил в последние 10 минут. «Боруссия» большую часть игры успешно сдерживала мощное нападение соперника: «Ман Сити» за 90 минут лишь трижды пробил в створ и набрал 1.2 балла xG — дортмундцы собрали столько же.

То поражение отдалило «Боруссию» от первого места в группе, но команда все равно очень уверенно идет второй и практически решила вопрос с выходом в плей-офф — отрыв от «Севильи» и «Копенгагена» составляет уже пять очков. «Манчестер» же на три балла опережает самих черно-желтых.

Игорь Осинькин, главный тренер &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Урал» — «Крылья Советов»: Осинькин и Гончаренко не зря прокачали атаку команд

У обеих команд сильная атака: «горожане» всего в шести матчах сезона (из 16) забили меньше трех мячей, «Боруссия» не отличилась лишь в двух играх во всех турнирах (всего — 17). Сумасшедшую форму набрал форвард «Сити» Эрлинг Холанн, которого летом купили как раз из Дортмунда. Норвежец наколотил уже 22 гола во всех турнирах. «Боруссию» в ЛЧ тащит 19-летний Джуд Беллингем: англичанин забил в каждом туре группового этапа, а всего оформил уже восемь мячей во всех турнирах.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить за 2.70, ИТМ1 (1.5) — за 1.46. Эти рынки на «Боруссию» предложены с котировками 1.50 и 2.60 соответственно.

Дортмундцы подходят к матчу с множеством травмированных игроков: недоступны Маркой Ройс, Махмуд Дауд, Дониэлл Мален, Джейми Байно-Гиттенс и Тома Менье. У «горожан» тоже есть недоступные футболисты, но их не так много — Кайл Уокер и Келвин Филлипс, которые не выступают уже довольно давно.

Иван Сергеев празднует гол с&nbsp;партнерами. «Зенит» — «Сочи»: Сергеев отправит Точилина в отставку?

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года

Команды результативно играют друг с другом: за пять официальных встреч только в одной отличилась лишь одна команда, в остальных забили и «Боруссия», и «Манчестер Сити». Также команды в этом сезоне в целом выступают ярко: «горожане» в среднем заколачивают ровно три гола за игру, черно-желтые — 1.9.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Махачев — новый чемпион UFC! Преемник Хабиба задушил Оливейру как на тренировке
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Урал» — «Крылья Советов»: Осинькин и Гончаренко не зря прокачали атаку команд