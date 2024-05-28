«Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

Сливочные идут без поражений с января.

1 июня в Англии состоится финал Лиги чемпионов — трофей разыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Словенский судья Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 21.10 мск, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» — с 21.45 мск. Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» 1 июня 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline назвали «Реал» фаворитом: поставить на победу сливочных в основное время можно с коэффициентом 1.67, это примерно 77% вероятности результата. Успех «Боруссии» оценили в 5.00 (20%), ничью — в 4.30 (23%).

Верите в сенсацию? Непоражение дортмундцев в финале по итогам 90 минут идет в линии за 2.31.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.10. Обмен голами доступен за 1.73, «обе забьют — нет» можно взять за 2.12.

Выигрыш мадридцев с форой (-1) представлен за 2.07. Обратный рынок на черно-желтых дали с котировкой 1.74.

Четыре самых ожидаемых исхода основного времени, по версии специалистов, указывают на ничью или победу команды Карло Анчелотти:

1:1 и 1:0 — за 6.60 и 6.80.

2:0 и 2:1 — за 7.00.

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«Боруссия» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 июня 2024 года

В XXI веке у дортмундцев появилась традиция — выходить в финал ЛЧ, если он проводится на «Уэмбли». Этот ритуал чудесным образом закольцевал карьеру Марко Ройса в составе «Боруссии»: в 2013 году он впервые сыграл в решающем матче самого статусного евротурнира, а спустя 11 лет расстанется с главным клубом своей жизни здесь же, в Лондоне.

Финал на «Уэмбли» станет прощальным и для другой легенды — Тони Крооса. Для него победа тоже завершит символичный цикл: в 2013-м на этом стадионе полузащитник поднял над головой первый лигочемпионский кубок — еще за «Баварию». Хоть и не принял участия в поединке с «Боруссией» из-за травмы. Теперь же Антонио в шаге от шестого титула, который станет для него последним — после Евро-2024 немец закончит карьеру.

Тони Кроос («Реал»). Фото Getty Images

С клубным футболом в Лондоне может попрощаться не только Кроос, но и его экс-партнер по сборной Германии — Матс Хуммельс. Защитник еще не озвучил окончательное решение, но в марте Bild блеснул инсайдом, что 35-летний футболист склоняется к завершению карьеры в конце сезона, когда истечет срок его контракта с «Боруссией».

А примеру Ройса может последовать капитан «Реала» — Начо. Защитник тоже собирается не на пенсию, а в МЛС. Причем, согласно слухам, испанец и немец могут перебраться в одну команду — в «Интер Майами» к Лео Месси, Луису Суаресу, Серджи Бускетсу и Жорди Альбе. Так что встреча на «Уэмбли» может стать лебединой песней для целого ряда игроков.

На подготовку к финалу ЛЧ у черно-желтых было две недели — заключительный тур бундеслиги состоялся еще 18 мая. Дортмундцы дома разгромили «Дармштадт» (4:0) и перешли в режим тренировок. Одно из занятий Эдин Терзич провел в необычном формате: пригласил для контрольной игры команду «Боруссии» U23. Как сообщает Bild, в этом матче молодежка действовала по схеме 4-3-1-2 — именно такую расстановку в этом сезоне использует «Реал». А также бегала в белых футболках — надо ли уточнять, что это могло значить.

Эдин Терзич («Боруссия»). Фото Global Look Press

Поможет ли хитрый ход адаптироваться к игре «Мадрида» — большой вопрос. Например, главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия считает, что сделать это в принципе невозможно.

«Разница в уровне между «Реалом» и остальными клубами огромна. В ближайшие годы она будет еще больше. В каждую эпоху есть команды, определяющие тенденции. Была «пятерка Бутрагеньо» с пятью титулами ла лиги подряд, была выдающаяся «Барса» Кройфа, потом мы видели великие версии «Мадрида» и «Барсы» 2010-х.

Я видел все эти команды, и для меня нынешний «Мадрид» сильнее их всех. Мы не понимаем, как играть с этой командой, и я вижу по сезону, что этого не понимает никто, — они гибкие тактически, что мы увидели в матчах с «Баварией» и «Сити». Для них приемлем любой сценарий.

Они чувствуют себя хорошо в любой роли. И против них безумно трудно обороняться: Винисиус, Беллингем, Родриго, Вальверде, все остальные игроки — они постоянно в движении, у них нет фиксированных позиций, ты не можешь понять, где они будут через 10 секунд. Это невероятно сильный «Мадрид».

За одну атаку Винисиус и Родриго оказались в пяти разных точках поля и каждый раз не теряли мяч — как против этого обороняться и как готовить команду тактически?" — рассуждал Гарсия на пресс-конференции после разгрома «Алавеса» от «Реала» (5:0) две недели назад.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Боруссия» — «Реал»

Обе команды подошли к финалу без дисциплинарных отстранений, но лазареты, к сожалению, не пустуют. У черно-желтых уже два месяца отсутствует Рами Бенсебайни — алжирский защитник повредил медиальную коллатеральную связку. А глубокий запасной Жюльен Дюранвиль выбыл из-за мышечных проблем.

У сливочных две потери — Давид Алаба и Орельен Тчуамени. Австриец недоступен уже пять месяцев из-за разрыва крестов, так что Карло Анчелотти научился обходиться без него. А вот француз травмировал колено совсем недавно — в ответной встрече с «Баварией». В финале основного опорника точно будет не хватать.

«Боруссия» — «Реал»: статистика личных встреч

Соперники провели между собой 14 матчей — все в Лиге чемпионов. На стороне мадридцев превосходство — шесть побед против трех у дортмундцев. Еще пять поединков завершились вничью.

В последний раз клубы пересекались на групповом этапе ЛЧ-2017/18. Бланкос выиграли и на «Сигнал Идуна Парк» (3:1), и на «Сантьяго Бернабеу» (3:2).

Серхио Рамос и Пьер-Эмерик Обамеянг («Реал» — «Боруссия»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Реал»

В нынешней лигочемпионской кампании сливочные сыграют со всеми немецкими клубами: на групповом этапе встретились с «Унионом» (1:0, 3:2), а в плей-офф — с «Лейпцигом» (1:0, 1:1) и «Баварией» (2:2, 2:1). Каждый из поединков получился невероятно упорным — мадридцы ни разу не победили разгромно или хотя бы с разницей в два мяча. Финал с дортмундцами не станет исключением. Черно-желтые поразили надежностью в обороне еще на групповом этапе: за шесть туров пропустили только четыре гола и вошли в топ-3 самых надежных коллективов вместе с «Арсеналом» (4) и «Реал Сосьедад» (2). А в полуфинале сдержали грозную атаку «ПСЖ» — за 180 минут Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и их партнеры не отличились ни разу.

Но «Реал» — соперник принципиально иного уровня, который умеет добиваться результата, несмотря на любые трудности. Команда Карло Анчелотти прошла турнир без поражений, а в четвертьфинале остановила главного фаворита — «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне бланкос уступили только одному клубу и только на одном стадионе — «Атлетико» на «Метрополитано». В чемпионате Испании это случилось 24 сентября (1:3), в Кубке — 18 января (2:4 доп. время). Беспроигрышная серия во всех соревнованиях насчитывает 25 матчей, в примере — 32.

Парни Эдина Терзича устроят фавориту нелегкую жизнь, но мадридцы — один из самых тактически гибких клубов Европы и способны адаптироваться практически к любому вызову. В финале сливочные докажут это в очередной раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 2.07.

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