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Сегодня, 19:45

После вылета «Сити» из ЛЧ исход чемпионской гонки предрешен. Пеп не допустит провала на финише сезона АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
Рубен Диаш и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
Йошко Гвардиол и Симон Адингра («Манчестер Сити» — «Брайтон»).
Фото Getty Images
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При этом четыре из шести оставшихся туров «горожане» проведут на выезде.

25 апреля «Манчестер Сити» навестит «Брайтон» в отложенной игре 29-го тура АПЛ. Поединок состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум». Арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
25 апр, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей явными фаворитами: поставить на триумф команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 65% вероятности результата. Выигрыш «чаек» предложили за 6.40 (15%). Ничью — за 5.00 (20%).

В первом круге «Сити» победил «Брайтон» на «Этихаде» (2:1). Верите, что дома парни Роберто де Дзерби наберут очки? Хватайте опцию 1X за 2.81.

Ф1(+1.5) идет за 1.72, Ф2(-1.5) доступна за 2.09.

Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.47, обратный вариант — 2.57.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.63, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.24.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу манкунианцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.40.

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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 25 апреля 2024 года

После вылета из Лиги чемпионов команда Пепа Гвардиолы все-таки получила свою порцию счастья — дожала «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии и теперь поборется за трофей с «Манчестер Юнайтед». Решающий матч пройдет 25 мая на «Уэмбли» — через неделю стадион примет финал ЛЧ, который небесно-голубые посмотрят по телевизору.

«Горожане» пробились в финал Кубка во второй раз подряд — такого не случалось с середины 1950-х. Символично, что в 2023-м тоже встречались с «МЮ» — победу принес дубль Илкая Гюндогана (2:1). А еще «Ман Сити» обновил клубный рекорд по числу матчей без поражений — после успеха в поединке с «Челси» их стало 29. Ничьих на этом отрезке всего шесть. Статистика не учитывает серии пенальти, поэтому в нее вошла и ответка с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ (1:1, 3:4 пен). Если смотреть только на основное время, то в последний раз манкунианцы уступили еще в 2023-м — шестого декабря в гостях у «Астон Виллы» (0:1).

Рубен Диаш и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images

До финала Кубка у команды Пепа Гвардиолы будет возможность полностью сконцентрироваться на чемпионской гонке. В этом сезоне борьба за титул выдалась невероятно захватывающей, и с недавних пор преимуществом в ней завладели небесно-голубые. На позапрошлых выходных «Арсенал» и «Ливерпуль» синхронно оступились — дома влетели «Астон Вилле» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:1). Теперь по потерянным очкам лидирует «Сити» — опережает конкурентов на два балла.

Манкунианцам осталось шесть игр — пять наравне с соперниками плюс перенесенный матч из-за полуфинала Кубка Англии. Причем на «Этихаде» предстоит лишь две встречи — с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». Также «горожане» навестят «Брайтон», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

Первый выезд из оставшихся четырех не готовит «Сити» трудностей. В десяти предыдущих поединках во всех турнирах у парней Роберто де Дзерби всего две победы — обе с минимальным счетом (1:0), над «Ноттингемом» из подвала таблицы АПЛ и «Ромой» в мало что решавшей ответке 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре «чайки» крупно сгорели в Риме (0:4).

В последней домашней игре «Брайтон» тоже получил разгром — от конкурента «Сити» по чемпионской гонке, «Арсенала» (0:3). В выходные парни Де Дзерби отдыхали — должны были принимать «Челси» в очередном туре премьер-лиги, но синие оказались заняты в полуфинале Кубка.

Антонио Рюдигер. «Реал» выжил в матче с «Ман Сити» и пробился в полуфинал ЛЧ. Клиент FONBET заработал на этом состояние

Травмы и дисквалификации перед матчем «Брайтон» — «Манчестер Сити»

У «горожан» вызывает вопросы состояние Эрлина Холанна — норвежец получил травму в игре против «Реала», пропустил полуфинал Кубка с «Челси» и вряд ли восстановится к выезду на «Фолмер AMEX Стэдиум».

В лазарете «чаек» числятся трое — Солли Марч, Джек Хиншелвуд и Каору Митома.

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В первом круге небесно-голубые выиграли на «Этихаде» (2:1), но прошлый визит на «Фолмер AMEX Стэдиум» закончился для них потерей очков. Было это во втором круге минувшего сезона (1:1). Однако если брать общую историю противостояния в премьер-лиге, то здесь у манкунианцев ощутимое превосходство — 15 побед при трех ничьих и трех успехах «чаек».

Йошко Гвардиол и Симон Адингра («Манчестер Сити» — «Брайтон»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

Очные поединки соперников — практически стопроцентная гарантия результативных перформансов, команды пробили «верх» по голам в восьми случаях из 10. Что касается исхода, то в успехе команды Пепа Гвардиолы сомневаться не приходится: «горожане» всегда монструозны на заключительном отрезке сезона, а «чайки» в слишком кислом состоянии, чтобы этому помешать.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 мяча за 1.92.

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ФК Манчестер Сити
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