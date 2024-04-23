После вылета «Сити» из ЛЧ исход чемпионской гонки предрешен. Пеп не допустит провала на финише сезона АПЛ

При этом четыре из шести оставшихся туров «горожане» проведут на выезде.

25 апреля «Манчестер Сити» навестит «Брайтон» в отложенной игре 29-го тура АПЛ. Поединок состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум». Арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей явными фаворитами: поставить на триумф команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 65% вероятности результата. Выигрыш «чаек» предложили за 6.40 (15%). Ничью — за 5.00 (20%).

В первом круге «Сити» победил «Брайтон» на «Этихаде» (2:1). Верите, что дома парни Роберто де Дзерби наберут очки? Хватайте опцию 1X за 2.81.

Ф1(+1.5) идет за 1.72, Ф2(-1.5) доступна за 2.09.

Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.47, обратный вариант — 2.57.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.63, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.24.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу манкунианцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.40.

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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 25 апреля 2024 года

После вылета из Лиги чемпионов команда Пепа Гвардиолы все-таки получила свою порцию счастья — дожала «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии и теперь поборется за трофей с «Манчестер Юнайтед». Решающий матч пройдет 25 мая на «Уэмбли» — через неделю стадион примет финал ЛЧ, который небесно-голубые посмотрят по телевизору.

«Горожане» пробились в финал Кубка во второй раз подряд — такого не случалось с середины 1950-х. Символично, что в 2023-м тоже встречались с «МЮ» — победу принес дубль Илкая Гюндогана (2:1). А еще «Ман Сити» обновил клубный рекорд по числу матчей без поражений — после успеха в поединке с «Челси» их стало 29. Ничьих на этом отрезке всего шесть. Статистика не учитывает серии пенальти, поэтому в нее вошла и ответка с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ (1:1, 3:4 пен). Если смотреть только на основное время, то в последний раз манкунианцы уступили еще в 2023-м — шестого декабря в гостях у «Астон Виллы» (0:1).

Рубен Диаш и Бернарду Силва («Манчестер Сити»). Фото Getty Images

До финала Кубка у команды Пепа Гвардиолы будет возможность полностью сконцентрироваться на чемпионской гонке. В этом сезоне борьба за титул выдалась невероятно захватывающей, и с недавних пор преимуществом в ней завладели небесно-голубые. На позапрошлых выходных «Арсенал» и «Ливерпуль» синхронно оступились — дома влетели «Астон Вилле» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:1). Теперь по потерянным очкам лидирует «Сити» — опережает конкурентов на два балла.

Манкунианцам осталось шесть игр — пять наравне с соперниками плюс перенесенный матч из-за полуфинала Кубка Англии. Причем на «Этихаде» предстоит лишь две встречи — с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». Также «горожане» навестят «Брайтон», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

Первый выезд из оставшихся четырех не готовит «Сити» трудностей. В десяти предыдущих поединках во всех турнирах у парней Роберто де Дзерби всего две победы — обе с минимальным счетом (1:0), над «Ноттингемом» из подвала таблицы АПЛ и «Ромой» в мало что решавшей ответке 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре «чайки» крупно сгорели в Риме (0:4).

В последней домашней игре «Брайтон» тоже получил разгром — от конкурента «Сити» по чемпионской гонке, «Арсенала» (0:3). В выходные парни Де Дзерби отдыхали — должны были принимать «Челси» в очередном туре премьер-лиги, но синие оказались заняты в полуфинале Кубка.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Брайтон» — «Манчестер Сити»

У «горожан» вызывает вопросы состояние Эрлина Холанна — норвежец получил травму в игре против «Реала», пропустил полуфинал Кубка с «Челси» и вряд ли восстановится к выезду на «Фолмер AMEX Стэдиум».

В лазарете «чаек» числятся трое — Солли Марч, Джек Хиншелвуд и Каору Митома.

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В первом круге небесно-голубые выиграли на «Этихаде» (2:1), но прошлый визит на «Фолмер AMEX Стэдиум» закончился для них потерей очков. Было это во втором круге минувшего сезона (1:1). Однако если брать общую историю противостояния в премьер-лиге, то здесь у манкунианцев ощутимое превосходство — 15 побед при трех ничьих и трех успехах «чаек».

Йошко Гвардиол и Симон Адингра («Манчестер Сити» — «Брайтон»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

Очные поединки соперников — практически стопроцентная гарантия результативных перформансов, команды пробили «верх» по голам в восьми случаях из 10. Что касается исхода, то в успехе команды Пепа Гвардиолы сомневаться не приходится: «горожане» всегда монструозны на заключительном отрезке сезона, а «чайки» в слишком кислом состоянии, чтобы этому помешать.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 мяча за 1.92.

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