Прогноз на матч Бразилия — Швейцария в рамках чемпионата мира по футболу 28 ноября 2022 года в Катаре

Нападающий «ПСЖ» вылетел до конца группового этапа.

28 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре встретятся лидеры группы G — Бразилия и Швейцария. Игра пройдет на «Стадионе 974» в Дохе, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают пентакампеонов увесистыми фаворитами матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 65% вероятности. Успех швейцарцев доступен за 7.20 (13%), даже на ничью предложена гораздо меньшая котировка — 4.40 (22%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• выигрыш Бразилии 1:0 идет за 6.30;

• 2:0 — за 6.60;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00. В первом туре «Селесао» оформили два мяча, «Красные крестоносцы» — лишь один.

Оба мяча бразильцев в стартовой игре вонзил нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. Поставить на то, что форвард забьет первый мяч и в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 5.90.

Бразилия — Швейцария: прогноз и анализ матча 28 ноября 2022 года

Бразилия в первом туре разделалась с мощной командой Сербии — основным конкурентом Швейцарии за выход в плей-офф. Пентакампеоны пробили балканцев только во втором тайме — оба мяча вонзил Ришарлисон. В конце матча бразильцы потеряли лидера команды Неймара: нападающий «ПСЖ» после грубого подката соперника травмировал голеностоп.

Ней не сыграет против Швейцарии и, скорее всего, будет готов только к играм плей-офф. Правда, и без него в составе Бразилии есть множество звездных игроков группы атаки: Винисиус, Родриго, Габриэл Жезус, Ришарлисон и Рафинья. Да и в матче с Сербией «Селесао» могли забить больше двух мячей: нанесли 22 удара, восемь из которых прилетели в створ.

Ждете от команды Тите еще одну яркую игру? Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча можно оформить за 1.65, ИТМ1 (1.5) — за 2.23.

Швейцария в первом туре встречалась с Камеруном — одной из слабейших команд турнира. По данным статистического сайта Transfermarkt, дешевле камерунского стоят составы лишь восьми сборных чемпионата мира. При этом «Красные крестоносцы» всего однажды пробили африканцев — отличился этнический камерунец Бриль Эмболо.

До чемпионата мира команда Мурата Якина неплохо выглядела в Лиге наций. Швейцарцы выиграли три последних матча на турнире, разобравшись с Португалией (1:0), Испанией (2:1), Чехией (2:1) и сохранив место в элитном дивизионе.

Прогноз и ставка на матч Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года

Бразилия обладает одной из самых сильных линий нападения на турнире, которое сформировано из игроков топ-клубов. Мощность атаки пентакампеоны продемонстрировали против Сербии, оформив 22 удара за матч (восемь в створ) и набрав 2.3 балла xG (ожидаемых голов). Швейцария же против Камеруна не впечатлила игрой в обороне: африканцы нанесли семь ударов (три в створ) и наклепали 0.7 очка xG — вполне наиграли на один забитый мяч. Против мощной атаки «Селесао» отобороняться на ноль швейцарцам будет намного сложнее.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.65.