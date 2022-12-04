5 декабря стартовый матч плей-офф чемпионата мира состоится для одного из главных фаворитов турнира — сборной Бразилии. Пентакампеоны встретятся с Южной Кореей на «Стадионе 974» в Дохе. Начало в 22.00 мск. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бразильцев серьезными фаворитами: поставить на победу команды Тите в основное время можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Успех азиатской команды предложен с котировкой 11.0 (9%), ничья идет за более реалистичные 5.50 (17%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают огромное преимущество Бразилии:

• победа 2:0 идет за 5.30;

• 1:0 — за 5.60;

• разгром 3:0 — за 7.30.

Аналитики допускают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00. У обеих команд в составах есть звездные нападающие: за южноамериканцев выступают Винисиус, Ришарлисон, Антони и другие, лидер восточной сборной — Сон Хын Мин.

Корейцы в Катаре уже справились с двумя серьезными сборными: в первом туре группового этапа сковали одну из лучших команд Южной Америки Уругвай (0:0), а в заключительном матче красиво обыграли Португалию (2:1) и оформили путевку в 1/8 финала. Поставить на то, что подопечные Бенту не уступят в основное время даже бразильцам, можно с коэффициентом 3.60.

Бразилия — Южная Корея: прогноз и анализ матча чемпионата мира 5 декабря 2022 года

Пентакампеоны — одни из фаворитов чемпионата мира. Они легко обеспечили место в плей-офф в двух первых турах группового этапа и в последнем расслабленно уступили Камеруну (0:1). При этом уже в стартовой игре в Катаре «Селесао» лишились лидера и главной звезды — Неймара. Нападающий «ПСЖ» травмировал связки голеностопа, но в тренерском штабе бразильцев надеются, что Ней сыграет уже в первом этапе плей-офф.

Впрочем, Бразилия располагает таким набором игроков, что может поберечь Неймара и для более важных игр. В атаке зажигают Ришарлисон, Винисиус и Родриго. Вини отлично связывает игру — он лучший в команде по полученным мячам (49) между линиями защиты и полузащиты соперника. Ришарлисон вонзил два из трех мячей бразильцев и чаще всех в команде вступал в прессинг (96 раз), Родриго оформил больше всех ударов в створ (шесть).

Индивидуальный тотал «Селесао» больше 1.5 мяча доступен за 1.50, ИТМ1 (1.5) — за 2.60.

Также бразильцы впечатлили каменной обороной: в первых двух турах против Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0) соперники ни разу не пробили в створ. Потревожить вратаря пентакампеонов удалось только Камеруну (в раме играл Эдерсон) — африканцы обыграли Бразилию в уже ничего не значащем матче благодаря голу в компенсированное время. Но нужно не забывать, что Корея неплохо атакует: вонзила четыре мяча на турнире.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года

Бразилия наконец собрала не только топовую атаку, но и бетонную оборону. За 11 игр в 2022 году во всех турнирах пентакампеоны оформили семь сухих матчей и ни разу не пропустили больше одного мяча. В составе Кореи же недостаточно нападающих элитного уровня — игра критически зависит от Сона. Бразильцы же сдержали Сербию и Швейцарию, за которые выступают Александар Митрович, Душан Влахович, Бриль Эмболо, Харис Сеферович и другие звездные игроки группы атаки.

Команды уже встречались в 2022 году — провели товарищеский матч 2 июня, в котором «Селесао» унизили азиатскую сборную (5:1). В Катаре команда Тите выступает более прагматично и вряд ли позволит корейцам забить даже один мяч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.56.