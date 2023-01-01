В игре с «Лестером» помог защитник соперника.

2 января «Ливерпуль» проведет первый матч в новом году. В 19-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и начнется в 20.30 по московскому времени. В России она показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 2 января 2023 года

«Ливерпуль» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность такого исхода — 64%. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Брентфорда» — за 5.90 (15%).

В прошлом сезоне в одном из матчей аутсайдер отобрал очки у мерсисайдцев (3:3). Сделает ли он это снова? Вариант 1Х доступен за 2.55.

Эксперты считают, что матч будет изобиловать голами: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.

На обмен голами котировка 1.69. «Ливерпуль» пропускает и забивает в последних четырех матчах во всех турнирах.

Пенальти доступен за 2.50, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.00.

Кто откроет счет? Ставку на хозяев можно сделать за 3.00, на гостей — за 1.45, на отсутствие голов — за 19.0.

Три наиболее вероятных точных счета отражают превосходство «Ливерпуля»:

2:1 в пользу красных предложены за 7.90;

2:0 — за 8.00;

1:0 — за 8.40.

«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 2 января 2023 года

«Ливерпуль» завершил 2022 год очень странной победой над «Лестером»: красные выиграли 2:1, ни разу не забив собственными усилиями. За них все сделал 24-летний защитник «лис» Ваут Фас — дважды за семь минут отправил мяч в свои ворота. Для команды Клоппа этот успех стал в АПЛ четвертым подряд — более продолжительной серии у мерсисайдцев в этом сезоне еще не было.

Следующий матч у вице-чемпионов прошлого сезона в гостях у «Брентфорда». В прошлом сезоне эти команды встречались впервые и выдали шикарный матч на арене «Брентфорд Коммьюнити»: 3:3 при абсолютно равной игре. Сейчас «Ливерпулю» снова будет непросто: в последних трех домашних встречах в АПЛ «пчелы» украли очки у «Тоттенхэма» (2:2), «Вулверхэмптона» (1:1) и «Челси» (0:0), сыграв со всеми вничью. На то, что с красными «Брентфорд» сведет вничью если не весь матч, то хотя бы один тайм, котировка — 1.74.

«Ливерпуль» в гостях играет неровно: обыграл «Астон Виллу» в АПЛ (3:1), но уступил «Сити» в Кубке лиги (2:3); одолел «Тоттенхэм» в чемпионате (2:1), но незадолго до этого сгорел «Ноттингему» (0:1). А еще в этом сезоне были выездные неудачи с «Арсеналом» (2:3), «Наполи» (1:4), «МЮ» (1:2) и ничьи с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (2:2). Даже в таблице АПЛ по набранным на чужих полях очках красные идут только 11-ми.

Клоппу нужно готовиться к тому, что матч будет веселым: «Брентфорд» дома играет в атаку и забивает почти два мяча за 90 минут. Но и пропускают хозяева предстоящей встречи больше одного гола. Вероятно, матч получится острым и обоюдно результативным.

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

Несмотря на наличие в составе ван Дейка, Алиссона и других ярких оборонительных игроков, «Ливерпуль» давно не играет на ноль: в АПЛ в последний раз это произошло в середине ноября во встрече с «Вест Хэмом». Всего красные получили уже 19 мячей в 16 матчах — то есть 1.18 за игру. Ярко выступающему дома «Брентфорду» будет по силам отличиться хотя бы раз.

Но и сами мерсисайдцы должны пробить соперника: Салах и Дарвин не зря едят свой хлеб и забили на двоих в этом сезоне 12 голов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.