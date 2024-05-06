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6 мая, 22:45

«Брюгге» может выиграть два турнира за месяц. Команде есть чем удивить «Фиорентину» после гостевого поражения

Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» 8 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
«Фиорентина» — «Брюгге».
Фото Global Look Press
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У бельгийцев полный порядок с атакой.

8 мая «Брюгге» примет «Фиорентину» в ответном полуфинале Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир стартует в 19.30 мск. В первом матче итальянцы добились победы с преимуществом в один мяч — 3:2.

Лига конференций. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Фиорентина

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» 8 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.65, вероятность этого исхода — примерно 37%. Успех гостей предложен с незначительно большей котировкой 2.75 (36%), ничья дана за 3.45 (27%).

Рынок на проход «Брюгге» в финал турнира доступен за 3.40, поставить на «Фиорентину» можно за 1.32.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода противостояния отражают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 — за 5.20;

• победа любой из сторон 1:0 — за 7.60.

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Тотал больше 2.5 гола идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.72, альтернативная опция представлена за 2.14.

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«Брюгге» — «Фиорентина»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 8 мая 2024 года

Первая встреча получилась результативной и, возможно, немного удивила: более статусная «Фиорентина» добыла минимальную победу (3:2) только в компенсированное время. К тому же соперник уже полчаса играл в меньшинстве после удаления Рафаэля Оньедики — опорник получил две желтые карточки за три минуты. Оборонять мизерное преимущество «фиалкам» придется на стадионе «Ян Брейдель», где «Брюгге» никому не уступил в текущей еврокубковой кампании.

«Фиорентина» не выглядела чересчур уверенно на протяжении всего плей-офф. В 1/8 финала подопечные Винченцо Итальяно с преимуществом в один мяч прошли «Маккаби» из Хайфы (5:4 по сумме двух встреч), в четвертьфинале лишь в овертайме дожали «Викторию Пльзень» (2:0). Оппоненты из Израиля и Чехии изначально точно не выглядели сложными соперниками для середняка серии А.

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«Брюгге» может обогатиться в мае сразу двумя титулами — чемпионством и победой в Лиге конференций. В национальном первенстве бельгийцы лидируют с отрывом в два балла за три тура до финиша: гипотетическое золото станет 19-м в истории клуба. В еврокубках коллектив Ники Хайена тоже оказался весьма боеспособным. Черно-синие стартовали еще со второго раунда квалификации и сейчас находятся в шаге от выхода в финал: дома команде по силам справиться с любым соперником — за восемь игр в Лиге конференций на «Ян Брейдель» она оформила шесть побед и две ничьи.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Брюгге» — «Фиорентина»

У соперников всего по одной потере: хозяева лишились дисквалифицированного полузащитника Рафаэля Оньедику, гости — травмированного вингера Риккардо Соттиля.

«Брюгге» — «Фиорентина»: статистика личных встреч

Команды никогда не пересекались до текущего полуфинального противостояния. Пока минимальное преимущество на стороне «фиалок».

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Прогноз и ставка на матч «Брюгге» — «Фиорентина»

Хозяева обладают слаженным и эффективным нападением: только за 17 матчей в Лиге конференций они настреляли 41 мяч — это в среднем 2,41 гола за 90 минут. В первой встрече с итальянцами черно-синие оформили два взятия ворот — минимум дважды они забивали в семи предыдущих играх во всех турнирах. У «Фиорентины» же есть проблемы в обороне: в четырех прошлых поединках во всех соревнованиях «фиалки» получили в свои ворота девять голов, а меньше двух за этот промежуток удалось пропустить лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.45.

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Футбол
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