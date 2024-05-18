Букмекер оценил шансы «Зенита» сделать «золотой дубль» в сезоне-2023/24

«Зенит» продолжает борьбу на два фронта и сохраняет неплохие шансы на победу как в РПЛ, так и в Кубке России. Букмекерская компания PARI оценила вероятность того, что подопечные Сергея Семака оформят «золотой дубль» по итогам сезона.

Очередное поражение «Зенита» в РПЛ поставило под вопрос чемпионство питерцев в этом сезоне — у команды осталось всего два тура, чтобы обогнать «Динамо» и вернуть себе первое место. Петербургский коллектив не побеждает уже четыре матча подряд, проиграв в трех из них.

В Кубке России «Зенит» вышел в суперфинал турнира и сыграет с «Балтикой». При этом матчи финала Пути РПЛ с ЦСКА сложились для команды с берегов Невы драматично. В первой игре была ничья 1:1, а в ответной соперники друг другу голов не забили. В серии пенальти точнее были петербуржцы.

Аналитики полагают, что подопечным Семака вряд ли удастся завоевать сразу два титула. Поставить на «золотой дубль» для «Зенита» можно по коэффициенту 4.40. Если же команда не сможет похвастаться таким достижением, сыграет ставка за 1.20.

Тем не менее букмекеры считают, что «Зенит» способен взять как минимум один титул. Ставки на победу «Зенита» в РПЛ или Кубке России принимаются по коэффициенту 1.19. Впрочем, аналитики не исключают, что команда может и вовсе остаться без трофеев в этом сезоне. Такое развитие событий оценено коэффициентом 4.80.

Вероятность чемпионства «Зенита» в РПЛ котируется за 3.40. Поставить на то, что команда Семака возьмет Кубок страны, можно за 1.25.

«Зенит» становился чемпионом РПЛ пять сезонов подряд начиная с 2019 года. На данный момент команда остается одним из самых титулованных коллективов в российском чемпионате, имея на своем счету девять побед в первенстве страны. А вот Кубок России — относительно редкий трофей для петербуржцев. В последний раз они выигрывали турнир в 2020 году, а всего на счету команды четыре завоеванных Кубка России.