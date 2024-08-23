Букмекер открыл линию на показатели Сафонова и Головина в лиге 1

Когда речь заходит о российских игроках во французском футболе, обычно вспоминается Александр Головин, который уже больше шести лет выступает за «Монако». Летом 2024 года к нему прибавился бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — в межсезонье он перешел в «ПСЖ». Букмекерская компания PARI открыла линию на статистические показатели россиян в лиге 1 в текущем сезоне.

За время выступления за «Монако» в лиге 1 Александр Головин забил уже 28 голов. Самым результативным для россиянина стал сезон-2022/23, когда он оформил восемь забитых мячей и семь ассистов. Увы, Александр все еще не выходил на поле в текущем чемпионате — в начале августа он повредил лодыжку и продолжает восстанавливаться после травмы.

PARI предлагает коэффициент 2.00 на то, что Головин сможет забить минимум семь голов в сезоне-2024/25. Если же ему не удастся достичь этой планки, сыграет ставка за 1.73. Кроме того, в линии можно поставить на количество ассистов в исполнении россиянина. Если он выполнит минимум шесть голевых передач, сыграет коэффициент 1.95. Вероятность того, что Головин отдаст максимум пять результативных передач за сезон, оценивается коэффициентом 1.75.

Матвей Сафонов уже успел дебютировать за «ПСЖ» — 7 августа он сыграл за парижан в товарищеском матче против «Штурма», который завершился со счетом 2:2. В первом туре лиги 1 Луис Энрике принял решение оставить его на скамейке запасных.

Аналитики букмекера ожидают, что Сафонов сыграет минимум шесть официальных матчей в стартовом составе «ПСЖ», и предлагают поставить на это по коэффициенту 1.80. Кроме того, БК дает котировку 2.40 на то, что Матвей сумеет сохранить ворота в неприкосновенности минимум в трех матчах. Если же ему удастся отразить хотя бы одно пенальти, сыграет ставка за 5.00.

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Несмотря на потерю Килиана Мбаппе, в линии букмекера именно парижане считаются главными фаворитами нового сезона-2024/25. Сделать ставку на очередной золотой триумф столичного клуба можно по коэффициенту 1.28. Котировки на успех «Марселя» составляют 11.0. Третий по шансам претендент на титул — «Монако» (12.0).