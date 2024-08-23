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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

23 августа, 23:20

Букмекер открыл линию на показатели Сафонова и Головина в лиге 1

Матвей Сафонов.
Фото Getty Images
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Когда речь заходит о российских игроках во французском футболе, обычно вспоминается Александр Головин, который уже больше шести лет выступает за «Монако». Летом 2024 года к нему прибавился бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — в межсезонье он перешел в «ПСЖ». Букмекерская компания PARI открыла линию на статистические показатели россиян в лиге 1 в текущем сезоне.

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За время выступления за «Монако» в лиге 1 Александр Головин забил уже 28 голов. Самым результативным для россиянина стал сезон-2022/23, когда он оформил восемь забитых мячей и семь ассистов. Увы, Александр все еще не выходил на поле в текущем чемпионате — в начале августа он повредил лодыжку и продолжает восстанавливаться после травмы.

PARI предлагает коэффициент 2.00 на то, что Головин сможет забить минимум семь голов в сезоне-2024/25. Если же ему не удастся достичь этой планки, сыграет ставка за 1.73. Кроме того, в линии можно поставить на количество ассистов в исполнении россиянина. Если он выполнит минимум шесть голевых передач, сыграет коэффициент 1.95. Вероятность того, что Головин отдаст максимум пять результативных передач за сезон, оценивается коэффициентом 1.75.

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Матвей Сафонов уже успел дебютировать за «ПСЖ» — 7 августа он сыграл за парижан в товарищеском матче против «Штурма», который завершился со счетом 2:2. В первом туре лиги 1 Луис Энрике принял решение оставить его на скамейке запасных.

Аналитики букмекера ожидают, что Сафонов сыграет минимум шесть официальных матчей в стартовом составе «ПСЖ», и предлагают поставить на это по коэффициенту 1.80. Кроме того, БК дает котировку 2.40 на то, что Матвей сумеет сохранить ворота в неприкосновенности минимум в трех матчах. Если же ему удастся отразить хотя бы одно пенальти, сыграет ставка за 5.00.

Матвей Сафонов. Сафонов дебютировал в «ПСЖ» против Худякова. Российские вратари напропускали в первом тайме, но потом исправились

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Несмотря на потерю Килиана Мбаппе, в линии букмекера именно парижане считаются главными фаворитами нового сезона-2024/25. Сделать ставку на очередной золотой триумф столичного клуба можно по коэффициенту 1.28. Котировки на успех «Марселя» составляют 11.0. Третий по шансам претендент на титул — «Монако» (12.0).

Александр Головин
Матвей Сафонов
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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