Букмекеры считают, что Царукян победит Оливейру на UFC 300

В ночь на 14 апреля амбассадор букмекерской компании PARI россиянин Арман Царукян встретится с бывшим чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300. Бой состоится на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. БК оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки на предстоящий поединок.

Аналитики букмекерской компании считают фаворитом Армана Царукяна. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.43, что соответствует 66% вероятности. Поставить на успех Чарльза Оливейры можно за 2.93, а если поединок завершится ничьей, сыграет ставка за 58.0. Эти котировки соответствуют вероятностям 33% и 1%.

Большинство клиентов букмекера также видят фаворитом российского бойца. 71% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Армана. Соответственно, 29% сделано на успех бразильца.

Оба бойца имеют прекрасный финишрейт, а Оливейра и вовсе удерживает рекорд UFC по количеству как сабмишенов, так и досрочных побед. Аналитики считают, что предстоящий поединок также не дойдет до решения, и предлагают поставить на это за 1.42. Если же все запланированные раунды состоятся, сыграет ставка за 2.75.

Арман Царукян нокаутировал двух прошлых соперников, поэтому аналитики считают, что россиянин повторит этот успех в поединке с Оливейрой. Поставить на нокаут в исполнении Ахалкалакца можно с коэффициентом 2.48. Если же Царукян победит по очкам, сыграет коэффициент 3.75. А вот чего от россиянина не ждут, так это сабмишена — поймать на прием такого опытного джитсера, как Ду Бронкс, будет крайне непросто. Если же Арман все-таки сможет удивить фанатов этим приемом, сыграет ставка за 9.00.

Нокаут в исполнении Оливейры котируется за 8.05, с таким же коэффициентом идет победа бразильца по очкам. При этом букмекеры считают, что бразилец будет крайне опасен в партере — его победа болевым/удушающим приемом оценена коэффициентом 3.85.

Самая крупная ставка на предстоящий бой составляет 177 000 рублей. Один из клиентов поставил на победу Царукяна по коэффициенту 1.43.

Чарльз Оливейра — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 44 поединка и 34 победы, 21 из которых приходится на сабмишены, а еще десять — на нокауты. В 2022 году он уступил пояс Исламу Махачеву и с тех пор пытается вернуть себе титул. Тем не менее чтобы получить реванш с Исламом, Ду Бронксу сперва придется победить на UFC 300.

Арман Царукян — один из главных участников титульной гонки в легком дивизионе. Рекорд россиянина насчитывает 24 поединка и 21 победу, девять из которых он одержал нокаутом. Еще пять побед Ахалкалакец добыл приемами. Как и Оливейра, Арман рассчитывает получить реванш с Исламом Махачевым в случае победы на UFC 300.