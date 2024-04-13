Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:30

Букмекеры считают, что Царукян победит Оливейру на UFC 300

Арман Царукян.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

В ночь на 14 апреля амбассадор букмекерской компании PARI россиянин Арман Царукян встретится с бывшим чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300. Бой состоится на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. БК оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки на предстоящий поединок.

Аналитики букмекерской компании считают фаворитом Армана Царукяна. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.43, что соответствует 66% вероятности. Поставить на успех Чарльза Оливейры можно за 2.93, а если поединок завершится ничьей, сыграет ставка за 58.0. Эти котировки соответствуют вероятностям 33% и 1%.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Антон Миранчук (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал

Большинство клиентов букмекера также видят фаворитом российского бойца. 71% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Армана. Соответственно, 29% сделано на успех бразильца.

Оба бойца имеют прекрасный финишрейт, а Оливейра и вовсе удерживает рекорд UFC по количеству как сабмишенов, так и досрочных побед. Аналитики считают, что предстоящий поединок также не дойдет до решения, и предлагают поставить на это за 1.42. Если же все запланированные раунды состоятся, сыграет ставка за 2.75.

Арман Царукян нокаутировал двух прошлых соперников, поэтому аналитики считают, что россиянин повторит этот успех в поединке с Оливейрой. Поставить на нокаут в исполнении Ахалкалакца можно с коэффициентом 2.48. Если же Царукян победит по очкам, сыграет коэффициент 3.75. А вот чего от россиянина не ждут, так это сабмишена — поймать на прием такого опытного джитсера, как Ду Бронкс, будет крайне непросто. Если же Арман все-таки сможет удивить фанатов этим приемом, сыграет ставка за 9.00.

ФК &laquo;Реал Мадрид&raquo;. Матч с «Мальоркой» станет тестом для одного из защитников «Реала». Ему предстоит важная роль в ответке с «Сити»

Нокаут в исполнении Оливейры котируется за 8.05, с таким же коэффициентом идет победа бразильца по очкам. При этом букмекеры считают, что бразилец будет крайне опасен в партере — его победа болевым/удушающим приемом оценена коэффициентом 3.85.

Самая крупная ставка на предстоящий бой составляет 177 000 рублей. Один из клиентов поставил на победу Царукяна по коэффициенту 1.43.

Чарльз Оливейра — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 44 поединка и 34 победы, 21 из которых приходится на сабмишены, а еще десять — на нокауты. В 2022 году он уступил пояс Исламу Махачеву и с тех пор пытается вернуть себе титул. Тем не менее чтобы получить реванш с Исламом, Ду Бронксу сперва придется победить на UFC 300.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). В 2024-м «Арсенал» не обыграл в АПЛ только «Ман Сити». А Сака проводит лучший сезон в жизни

Арман Царукян — один из главных участников титульной гонки в легком дивизионе. Рекорд россиянина насчитывает 24 поединка и 21 победу, девять из которых он одержал нокаутом. Еще пять побед Ахалкалакец добыл приемами. Как и Оливейра, Арман рассчитывает получить реванш с Исламом Махачевым в случае победы на UFC 300.

Прогнозы на спорт
Арман Царукян
UFC
ММА
0
Читайте также
Боевики 25-й бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России
Потерявшиеся 13 млн евро, ошибка любимчика Абаскаля в день рождения тренера. Что случилось в матче «Сочи» - «Спартак»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Популярное видео
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал