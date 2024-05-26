Чехия вышла в финал домашнего ЧМ и может взять трофей впервые с 2010-го. Но Швейцария умеет играть против топ-соперников

Прогноз и ставка на финал чемпионата мира по хоккею Чехия — Швеция 26 мая 2024 года

Швейцарцы еще никогда не выигрывали ЧМ.

26 мая состоится финал чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся сборные Чехии и Швейцарии. Игра пройдет на льду «О2 Арены» в Праге, начало — в 21:20 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 21:15 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал чемпионата мира по хоккею Чехия — Швейцария 26 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу чехов в основное время можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш «крестоносцев» предложен с котировкой 2.84 (34%), ничья идет за 3.88 (23%).

Триумф хозяев турнира с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.68, этот рынок на Швейцарию идет за 2.18.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.24, Ф2(0) — за 1.65;

• Ф1(+1) — за 1.50, Ф2(-1) — за 2.58.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.80, ТМ 4.5 — в 2.00.

Комбинированный рынок на победу Чехии и тотал меньше 5.5 гола можно взять за привлекательные 3.15.

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Швейцария — Чехия: прогноз и анализ финала чемпионата мира по хоккею 26 мая 2024 года

Обе команды здорово выглядели на протяжении всего турнира и заслуженно оказались в финале. Швейцария за весь чемпионат мира потерпела лишь одно поражение — от Канады (2:3) в предпоследнем туре группового этапа. Из-за него «крестоносцы» по итогам стадии пропустили вперед себя только североамериканцев. Чехия же до сих пор никому не проиграла в основное время: Швейцария (2:1 Б) и Канада (3:4 ОТ) добили хозяев ЧМ уже после завершения трех периодов. Сборные выступали в одной группе, и швейцарцы опередили коллектив Радима Рулика на одно очко.

При этом выход Швейцарии в решающую игру турнира выглядит неожиданным: в полуфинале сборная прошла действующего чемпиона мира Канаду — основное время закончилось 2:2 (канадцы отыгрались с 0:2), но в серии буллитов европейцы оказались точнее. «Крестоносцы» проникли в финал чемпионата мира лишь в четвертый раз в истории, причем последний из них был не так давно — в 2018 году. Правда, золотых медалей у команды до сих пор нет.

«Швейцарцы в последние годы приучили к тому, что находятся совсем рядом с пьедесталом. Выученная сборная, которая способна в Праге выстрелить. Где-то похожая на канадцев команда, только более тактическая и осторожная. Думаю, ей помогло и постоянное участие в Евротурах, где она заменила нашу команду. Такой опыт незаменим», — поделился экс-игрок сборной России Дмитрий Рябыкин.

Чехия вышла в финал домашнего чемпионата мира, хотя давно не билась за золото — последний раз это было в 2010-м. Тогда она, кстати, оформила шестую победу на ЧМ в истории. В полуфинале сборная смотрелась отлично и просто смяла Швецию (7:3). Чехи в принципе немало забивают — в среднем 3,67 шайбы за игру. Правда, индивидуально среди чехов никто особенно не выделяется. Зато в составе Швейцарии сразу три представителя топ-5 бомбардиров турнира — Кевин Фиала (7+6), Роман Йози (3+9) и Нико Хишир (6+5).

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Чехия

В пяти из последних восьми финалов чемпионатов мира командами было заброшено менее пяти шайб. Вероятно, по похожему сценарию пойдет и предстоящий матч. К тому же мало голов было и во встрече команд на групповом этапе — лишь две. Швейцария в принципе отлично умеет закрывать матчи против серьезных соперников: на групповом этапе, помимо чехов, засушила поединок с Финляндией (3:1), а в плей-офф аккуратно действовала против Германии (3:1) и Канады (2:2 в основное время). К тому же в семи из предыдущих 10 очных встреч сборных было заброшено менее пяти шайб на двоих (в основное время).

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.74.

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