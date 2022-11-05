Лидер АПЛ подходит к дерби в лучшей форме.

6 ноября в АПЛ состоится лондонское дерби — «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Арсенал». Игра 15-го тура начнется в 15.00 по московскому времени со свистка арбитра Майкла Оливера. В России матчи АПЛ не транслируются.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Например, успех «Челси» можно взять за 2.65, что примерно 37% вероятности исхода. Триумф «Арсенала» идет за чуть большие 2.75 (36%). Ничья оценена в 3.50 (27%).

«Арсенал» выиграл у «Челси» последние два гостевых матча. Вариант «гости не проиграют» идет за 1.52.

В трех очных встречах из последних пяти команды забивали минимум три мяча. На тотал больше 2.5 гола котировка — 1.92, на ТМ 2.5 — 1.94.

«Канониры» в среднем в АПЛ забивают 2.5 мяча за игру, синие — всего 1.41. ИТБ2 (1.5) идет за 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.57. У хозяев эти же варианты доступны за 2.35 и 1.59 соответственно.

Пенальти в матче можно взять за 2.35, удаление — за 5.00.

Голов в этой встрече в первую очередь стоит ждать от Стерлинга и Хаверца со стороны «Челси» (оба — 3.40), у «Арсенала» за 2.80 идет результативный удар Жезуса.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.40.

«Челси» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 ноября 2022 года

«Арсенал» доказывает, что на данном этапе сезона хорош везде и всегда: в перерывах между матчами АПЛ лондонцы легко выиграли группу в Лиге Европы — забрали пять матчей из шести. При этом команда Артеты выступила очень сдержанно: забила всего восемь мячей и лишь одну встречу оставила за собой с разницей более одного гола.

В чемпионате у «канониров» атаковать получается лучше: 12 играх на их счету 30 голов (2.5 за 90 минут). При этом в обороне тоже все здорово: пропустили 11 мячей, меньше только у «Ньюкасла» (10). Но есть маленький нюанс: максимальная гениальность «Арсенала» проявляется дома — девять побед в девяти матчах. А вот в гостях бывают промахи: в тех же девяти встречах проскочили ничья и два поражения. Стоит также отметить, что шесть игр «канониров» в гостях завершились без обоюдного взятия ворот. На «обе забьют — нет» котировка — 2.10.

«Челси», особенно в последние недели, очень нестабилен. Синие выиграли только два матча из пяти — у аутсайдеров группы Лиги чемпионов «Зальцбурга» и «Динамо Загреб» (оба раза по 2:1). А вот в чемпионате они не видели побед уже три матча: сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0) и «МЮ» (1:1), а еще позорно проиграли «Брайтону» (1:4).

Видно, что Поттеру очень не хватает в центре поля Канте, а ведь против «Арсенала» не будет еще Фофана, Джеймса и Кепы.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Арсенал»

«Арсенал» в матче последнего тура ЛЕ тихо одолел «Цюрих» (1:0). Артета дал отдых многим лидерам, так что к игре с «Челси» «канониры» будут очень свежи и, как всегда, заточены на игру в атаку.

Синие же основным составом едва обыграли «Загреб» и усугубили положение — им и так некем играть, а лидеры уже выдохлись в мало что значащем матче. Более яркие и успешные гости должны набрать очередные три очка, но лучше подстраховаться и взять их успех хотя бы в одном тайме.

Рекомендуемая ставка: П2 хотя бы в одном тайме за 1.84.