«Челси» вбухал 329 млн евро в зимние трансферы, но проваливается в атаке. С Мудриком и Феликсом синим не пройти «Боруссию» в ЛЧ

Новички синих не пугают даже «Саутгемптон» и «Фулхэм».

7 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 22.45 мск. Главным арбитром назначен голландец Данни Маккели.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Челси» — «Боруссия» Д 7 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Челси» безоговорочным фаворитом встречи. На победу синих в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Боруссии» — за еще большие 4.20 (22%).

Хотя немецкий клуб победил в первом матче со счетом 1:0, эксперты выставили на проход «шмелей» довольно высокую котировку 1.65. На прорыв «Челси» она — 2.25.

В первой встрече соперники с трудом наскребли на один гол. ТБ 2.5 в предстоящей встрече идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

«Челси» очень редко обменивается голами с соперниками — всего один раз в последних семи матчах. На «обе забьют» коэффициент — 1.75, на «обе забьют — нет» — 2.10.

При этом сами лондонцы отличились только в раз в предыдущих четырех играх во всех турнирах. Условие, при котором они не забьют «Боруссии», доступно за 4.80.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев или ничья 1:1 за 7.50.

«Челси» — «Боруссия» Д: прогноз и анализ матча 1/8 финала ЛЧ 7 марта 2023 года

«Челси» потратил несколько вагонов денег в зимнее трансферное окно (в пересчете на евро — 329.5 млн), но все равно показывает результаты а-ля «Локомотив» из первой половины сезона РПЛ. Синие выиграли только три матча из 13 после перерыва на чемпионат мира, потерпели шесть поражений (в том числе от «Саутгемптона» с «Фулхэмом») и четырежды сыграли вничью.

Главный кошмар заключается в том, что новоиспеченный американский владелец клуба Тодд Боули вбухал 200 млн евро в Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса, но парни провалили дебютный отрезок — один ассист на двоих за полтора месяца. «Челси» в принципе очень мало забивает — всего семь мячей в 13 играх. Дидье Дрогба и другие легендарные нападающие рыдают при виде настолько откровенной беспомощности команды в атаке.

Кто-то считает, что мешают травмы. Действительно, в лазарете «Челси» стабильно находятся больше пяти человек, но учитывая скамейку клуба, это все-таки не такая веская причина оступаться на каждом шагу. Но после встречи с «Боруссией» у Грэма Поттера будет как минимум одна причина посетовать на возможную неудачу: в предстоящей встрече не сыграют Силва, Менди, Обамеянг, Маунт, Мадуэке, Канте, Броя, Бадиашиле, а также под вопросом участие Джеймса, Пулишича и Аспиликуэты.

У «Боруссии» тоже достаточно травмированных, но это не влиет на результаты. Хотя Эдин Терзич не может рассчитывать на восьмерых футболистов, среди которых автор победного гола в ворота «Челси» в первом матче Карим Адейеми, «шмели» все равно прут вперед. Например, в последние выходные они выиграли десятый матч подряд, одолев «Лейпциг» (2:1). В отличие от лондонцев, которые с трудом высасывают забитые мячи, дортмундцы на отрезке в 10 игр забили 25 раз и пропустили восемь голов.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Боруссия» Д

«Боруссия» на коне: потери игроков не мешают ей побеждать из матча в матч, забивая более двух мячей за игру. У «Челси» ситуация значительно тяжелее: даже скромный «Лидс» на выходных был обыгран с минимальным счетом 1:0 благодаря удачному подключению на угловой Уэсли Фофана — то есть позиционная атака в очередной раз никаких дивидендов не дала.

Дортмундцы не выглядели лучше в первом матче, но выжали максимум из положения — выиграли 1:0 и максимально обезопасили себя к ответной встрече. В Лондоне ребята Терзича могут сыграть в излюбленной манере — на контратаках, от которых пострадал не один соперник в бундеслиге. Кризисный «Челси» станет еще одной жертвой.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.90.