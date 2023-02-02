Синие готовы подняться из середины таблицы.

3 февраля в 22-м туре чемпионата Англии состоится лондонское дерби — «Челси» примет «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она транслироваться не будет. Главным арбитром встречи назначен Стюарт Атуэлл.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 3 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 1.64, это приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Фулхэма» — за 5.40 (18%).

Команды уже встречались три недели назад на «Крэйвен Коттедж», и тогда «дачники» победили со счетом 2:1. Удастся ли им снова не проиграть? Вариант Х2 оценен в 2.34.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Если считаете, что команды снова обменяются голами, возьмите условие «обе забьют» за 1.93. «Обе забьют — нет» предложено за 1.87.

Эксперты ожидают гола в первую очередь от нападающего синих Кая Хаверца (2.80). За 4.00 идут результативные удары Мэйсона Маунта и Михаила Мудрика. У «Фулхэма» за 3.20 можно взять забитый мяч в исполнении Александра Митровича.

Пенальти доступен за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Можете выбрать, как именно будет забит гол в предстоящей встрече:

ногой — 1.14;

головой — 2.40;

ударом со штрафного — 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Челси» за 6.40.

«Челси» — «Фулхэм»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 3 февраля 2023 года

«Челси» наконец завершил сумасшедшую зимнюю трансферную кампанию: синие подписали зимой восьмерых игроков на сумму в 329.5 млн евро. То есть потратили больше, чем все клубы ла лиги, лиги 1, серии А и бундеслиги, вместе взятые. Трансфер лучшего молодого игрока чемпионата мира-2022 Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 121 млн евро вовсе стал пятым среди самых дорогих в истории футбола, самым дорогим для клуба и для лиги.

Агрессивная трансферная политика обусловлена не только желанием обновить команду (очевидно, летом «Стэмфорд Бридж» покинут очень многие), но и эпидемией травм. В лазарете у синих до сих пор находятся восемь игроков, а Жоау Феликс недоступен из-за дисквалификации — это без малого полноценный состав. Пришедшие новички заткнут образовавшиеся дыры, а по возвращении остальных Грэм Поттер получит огромный выбор на каждую позицию — больше, чем любой другой клуб.

Пока новички ехали и летели до Лондона, результаты «Челси» на поле оставались безутешными. В десяти последних матчах у синих шесть поражений и всего две победы — 1:0 над «Кристал Пэлас» и 2:0 над «Борнмутом». Из-за травм больше всего пострадала атака — в предыдущих пяти встречах во всех турнирах «Челси» забил всего два мяча, а в сумме в 20 играх АПЛ отличился лишь 22 раза (1.1 мяч за 90 минут).

Решат ли новички Фернандес и Мудрик проблему команды в созидании? На ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче котировка — 1.77.

«Фулхэм» тоже слегка поплыл в последних встречах: уступил в чемпионате «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу» по 0:1 и сыграл вничью с «Сандерлендом» из чемпионшипа в Кубке Англии (1:1). Теперь «дачников» ждет еще один дополнительный матч — кубковая переигровка с «черными котами». Что касается статистики, то команда Марку Силвы выглядит ярче «Челси» в атаке (32 гола против 22). Однако больше позволяет соперникам у своих ворот: 30 пропущенных в 21 игре (1.43 за 90 минут) — второй худший показатель в топ-10 после «Тоттенхэма» (31).

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Фулхэм»

Команды встречались совсем недавно — 12 января «Фулхэм» переиграл «Челси» в отложенном матче седьмого тура АПЛ (2:1). На 58-й минуте той игры удаление заработал дебютировавший за клуб Жоау Феликс, чем очень сильно подставил команду.

Спустя три недели соперники начнут с чистого листа и в равных составах. Как минимум по численности, потому что в плане возможностей синие сильно прибавили: у них появился классный исполнитель в центре поля в лице Фернандеса и яркий атакующий игрок Мудрик. Эти ребята помогут хозяевам предстоящей встрече вернуться на победную тропу.

Плюс для «Челси» исторически здорово складываются домашние матчи против «Фулхэма» — три подряд победы с одинаковым счетом 2:0.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.64.