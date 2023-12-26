Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Маурисио Почеттино («Челси»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Синие встретили Рождество в середине таблицы.

27 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится лондонское дерби — «Челси» сойдется с «Кристал Пэлас» в 19-м туре чемпионата Англии. Судья Майкл Солсбери даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
27 дек, 22:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Кристал Пэлас

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение команде Маурисио Почеттино: поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 52% вероятности результата. Выигрыш «Кристал Пэлас» оценили котировкой 4.53 (22%). Ничью предложили за 3.89 (26%).

В двух последних выездах «орлы» отняли очки у «Вест Хэма» (1:1) и «Ман Сити» (2:2). Считаете, что парни Роя Ходжсона снова не уступят? Опция Х2 ждет вас за 2.13.

Победа синих с форой (-1) идет за 2.30, рынок Ф2(+1) доступен за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.81, обратный вариант — за 1.99.

Сыграть на то, что соперники обменяются точными ударами, можно за 1.79, «обе забьют — нет» дали за 2.01.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча АПЛ 27 декабря 2023 года

Синие конкретно забуксовали: за последний месяц поражений в премьер-лиге больше, чем побед, — четыре против двух. Если учитывать все 18 туров, то баланс тоже отрицательный: восемь неудач и шесть выигрышей при четырех ничьих. В таблице парни Почеттино увязли ровно посередине — на десятой строчке. Причем до зоны вылета «Челси» ближе, чем до зоны Лиги чемпионов: идущий 18-м «Лутон» опережают на 10 баллов, а от замыкающего топ-4 «Тоттенхэма» отстают на 14.

У «орлов» дела тоже так себе: в прошлом туре поделили очки с «Брайтоном» (1:1) и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. За три предыдущих месяца «Кристал Пэлас» добыл всего две победы — причем обе на чужих полях. Одолел кризисный «МЮ» (1:0) на «Олд Траффорд» и плетущийся предпоследним «Бернли» (2:0) на «Терф Мур».

Зато парни Роя Ходжсона могут гордиться тем, как достойно бились с командами из топ-6: на своем поле огорчили «Тоттенхэм» (1:2), лишь в компенсированное время упустили ничью с «Ливерпулем» (тоже 1:2), а у «Вест Хэма» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2) и вовсе отобрали очки на выезде.

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

Пять последних столкновений лондонских клубов на «Стэмфорд Бридж» закончились победами хозяев без пропущенных мячей. Теперь же очень многое указывает на то, что прервется как минимум сухая серия синих. В предыдущих 11 турах АПЛ «орлы» не отличились лишь трижды — против «Ноттингем Форест» (0:0), «Ньюкасла» (0:4) и «Борнмута» (0:2). Парни Почеттино на этом же отрезке сохранили ворота только в разборке с прозябающим в подвале таблицы «Шеффилдом» (2:0). Что касается «верха» по голам, то в поединках с участием «Челси» его пробивали с завидной регулярностью — восемь раз.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.06.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
0
Читайте также
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Астон Вилла» — открытие сезона АПЛ. Побила «Сити» с «Арсеналом» и идет за скальпом «МЮ»