За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно

Прогнозы на спорт
Сегодня, 18:15
27 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится лондонское дерби — «Челси» сойдется с «Кристал Пэлас» в 19-м туре чемпионата Англии. Судья Майкл Солсбери даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение команде Маурисио Почеттино: поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 52% вероятности результата. Выигрыш «Кристал Пэлас» оценили котировкой 4.53 (22%). Ничью предложили за 3.89 (26%).
В двух последних выездах «орлы» отняли очки у «Вест Хэма» (1:1) и «Ман Сити» (2:2). Считаете, что парни Роя Ходжсона снова не уступят? Опция Х2 ждет вас за 2.13.
Победа синих с форой (-1) идет за 2.30, рынок Ф2(+1) доступен за 1.61.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.81, обратный вариант — за 1.99.
Сыграть на то, что соперники обменяются точными ударами, можно за 1.79, «обе забьют — нет» дали за 2.01.
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Синие конкретно забуксовали: за последний месяц поражений в премьер-лиге больше, чем побед, — четыре против двух. Если учитывать все 18 туров, то баланс тоже отрицательный: восемь неудач и шесть выигрышей при четырех ничьих. В таблице парни Почеттино увязли ровно посередине — на десятой строчке. Причем до зоны вылета «Челси» ближе, чем до зоны Лиги чемпионов: идущий 18-м «Лутон» опережают на 10 баллов, а от замыкающего топ-4 «Тоттенхэма» отстают на 14.
У «орлов» дела тоже так себе: в прошлом туре поделили очки с «Брайтоном» (1:1) и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. За три предыдущих месяца «Кристал Пэлас» добыл всего две победы — причем обе на чужих полях. Одолел кризисный «МЮ» (1:0) на «Олд Траффорд» и плетущийся предпоследним «Бернли» (2:0) на «Терф Мур».
Зато парни Роя Ходжсона могут гордиться тем, как достойно бились с командами из топ-6: на своем поле огорчили «Тоттенхэм» (1:2), лишь в компенсированное время упустили ничью с «Ливерпулем» (тоже 1:2), а у «Вест Хэма» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2) и вовсе отобрали очки на выезде.
Пять последних столкновений лондонских клубов на «Стэмфорд Бридж» закончились победами хозяев без пропущенных мячей. Теперь же очень многое указывает на то, что прервется как минимум сухая серия синих. В предыдущих 11 турах АПЛ «орлы» не отличились лишь трижды — против «Ноттингем Форест» (0:0), «Ньюкасла» (0:4) и «Борнмута» (0:2). Парни Почеттино на этом же отрезке сохранили ворота только в разборке с прозябающим в подвале таблицы «Шеффилдом» (2:0). Что касается «верха» по голам, то в поединках с участием «Челси» его пробивали с завидной регулярностью — восемь раз.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.06.
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