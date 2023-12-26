За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно

Синие встретили Рождество в середине таблицы.

27 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится лондонское дерби — «Челси» сойдется с «Кристал Пэлас» в 19-м туре чемпионата Англии. Судья Майкл Солсбери даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение команде Маурисио Почеттино: поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.76, что составляет примерно 52% вероятности результата. Выигрыш «Кристал Пэлас» оценили котировкой 4.53 (22%). Ничью предложили за 3.89 (26%).

В двух последних выездах «орлы» отняли очки у «Вест Хэма» (1:1) и «Ман Сити» (2:2). Считаете, что парни Роя Ходжсона снова не уступят? Опция Х2 ждет вас за 2.13.

Победа синих с форой (-1) идет за 2.30, рынок Ф2(+1) доступен за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.81, обратный вариант — за 1.99.

Сыграть на то, что соперники обменяются точными ударами, можно за 1.79, «обе забьют — нет» дали за 2.01.

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«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча АПЛ 27 декабря 2023 года

Синие конкретно забуксовали: за последний месяц поражений в премьер-лиге больше, чем побед, — четыре против двух. Если учитывать все 18 туров, то баланс тоже отрицательный: восемь неудач и шесть выигрышей при четырех ничьих. В таблице парни Почеттино увязли ровно посередине — на десятой строчке. Причем до зоны вылета «Челси» ближе, чем до зоны Лиги чемпионов: идущий 18-м «Лутон» опережают на 10 баллов, а от замыкающего топ-4 «Тоттенхэма» отстают на 14.

У «орлов» дела тоже так себе: в прошлом туре поделили очки с «Брайтоном» (1:1) и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. За три предыдущих месяца «Кристал Пэлас» добыл всего две победы — причем обе на чужих полях. Одолел кризисный «МЮ» (1:0) на «Олд Траффорд» и плетущийся предпоследним «Бернли» (2:0) на «Терф Мур».

Зато парни Роя Ходжсона могут гордиться тем, как достойно бились с командами из топ-6: на своем поле огорчили «Тоттенхэм» (1:2), лишь в компенсированное время упустили ничью с «Ливерпулем» (тоже 1:2), а у «Вест Хэма» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2) и вовсе отобрали очки на выезде.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

Пять последних столкновений лондонских клубов на «Стэмфорд Бридж» закончились победами хозяев без пропущенных мячей. Теперь же очень многое указывает на то, что прервется как минимум сухая серия синих. В предыдущих 11 турах АПЛ «орлы» не отличились лишь трижды — против «Ноттингем Форест» (0:0), «Ньюкасла» (0:4) и «Борнмута» (0:2). Парни Почеттино на этом же отрезке сохранили ворота только в разборке с прозябающим в подвале таблицы «Шеффилдом» (2:0). Что касается «верха» по голам, то в поединках с участием «Челси» его пробивали с завидной регулярностью — восемь раз.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.06.

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