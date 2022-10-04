У лондонцев большие проблемы с атакой.

«Челси» провально стартовал в Лиге чемпионов и за два тура заработал лишь одно очко. В третьем матче команда Грэма Поттера сыграет с чемпионом Италии «Миланом». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток голландца Данни Маккели прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Милан» 5 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на успех «Челси» можно с коэффициентом 1.71, это примерно 57% вероятности. Победа «Милана» предложена с котировкой 5.20 (18%), ничья идет за 4.00 (25%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.50;

• ничья 1:1 — за 7.10;

• выигрыш «Челси» 2:0 — за 7.50.

Лондонцы пока выжали лишь один забитый мяч за два тура, «Милан» наклепал уже четыре гола. «Россонери» в целом выступают результативно: в серии А команда Стефано Пиоли заколачивает ровно два мяча за игру. Ждете, что соперники зажгут и в Лиге чемпионов? Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.98.

Оппоненты получили в свои ворота по одному мячу в каждой игре ЛЧ. В этом сезоне обе команды пропускают в среднем больше гола за игру. Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся и «Челси», и «Милан», можно с коэффициентом 1.86. Обратный рынок доступен за 1.94.

«Челси» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 5 октября 2022 года

В первом туре группового этапа лондонцы неожиданно проиграли загребскому «Динамо» (0:1), а в следующей игре выковали ничью с австрийским «Ред Булл Зальцбург» (1:1). После двух туров синие с одним очком расположились на последней строчке группы Е, правда, отставание от лидирующего «Милана» — всего три балла. «Россонери» тоже стартовали с потери очков: скатали ничью с «Зальцбургом» (1:1), зато в следующем туре разделались с «Динамо» (3:1).

Чемпион Италии недавно потерпел первое поражение в сезоне: уступил «Наполи» (1:2) в седьмом туре серии А. При этом «Милан» остался очень близко к лидирующим в чемпионате неаполитанцам и «Аталанте», отставание от них — всего три очка. Правда, сейчас «россонери» вступили в очень тяжелый отрезок сезона: команда в плотном графике бьется в двух турнирах, а в составе много травмированных.

Против «Челси» вряд ли сыграют лидеры итальянцев Тео Эрнандес, Майк Меньян и Алексис Салемакерс. На протяжении всего сезона травмирован Златан Ибрагимович. При этом команда даже без них разбила «Эмполи» (3:1) в прошедшем туре чемпионата, правда, победный мяч «россонери» вколотили уже в компенсированное время.

Ждете результативный матч от «Милана»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола оценен в 3.50, ИТМ2 (1.5) — в 1.30.

«Челси» подходит к матчу без проблем с составом, но с кислыми результатами. Синие за девять игр во всех турнирах потерпели уже три поражения и даже поменяли главного тренера. Лондонцы с трудом забивают: лишь 11 голов за 9 игр во всех турнирах, а больше двух мячей за матч «пенсионеры» не забивали ни разу.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Милан» 5 октября 2022 года

«Челси» пока не впечатляет результатами, но «Милан» подходит к матчу без трех важных игроков основы — Меньяна и Эрнандеса можно назвать даже ключевыми исполнителями. Без них «россонери» испытали проблемы даже с «Эмполи»: андердог сдался только в компенсированное время. Их потеря сильно скажется на игре гостей, но «Челси» пока тоже не впечатляет. Команда Поттера с трудом выжимает забитые мячи и чередует победы с потерями очков.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.98.