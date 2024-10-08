Бразилии плохо в отборе на ЧМ. А против Чили не будет Винисиуса и Алиссона

Прогноз и ставка на матч квалификации чемпионат мира Чили — Бразилия 11 октября 2024 года

У команды одна победа в шести играх.

11 октября Чили и Бразилия встретятся в матче отборочного раунда чемпионата мира 2026 года. Игра пройдет на стадионе «Жулио Мартинес Параданос» в чилийском Сантьяго и начнется в 03.00 по московскому времени. Легальной трансляции в России не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации чемпионата мира Чили — Бразилия 11 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, бразильцы — однозначные фавориты: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.57, что составляет примерно 62% вероятности. Выигрыш чилийцев дан за 6.00 (14%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.80 (24%).

Бразилия обыграла соперника в четырех последних матчах. Вероятность непоражения красных оценена в 2.33.

Три наиболее возможных, по данным экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.68.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 2.18, обратный вариант доступен за 1.63.

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Чили — Бразилия: прогноз и анализ на матч квалификации чемпионата мира 11 октября 2024 года

Команды стартовали в отборочном турнире по-разному, но явно ниже своих ожиданий. Чилийцы в восьми матчах заработали лишь пять очков и расположились на девятой строчке — всего в южноамериканской квалификации участвует 10 сборных. При этом напрямую на ЧМ отправится шесть стран, а еще одна сразится в стыках. Бразилия пока входит в топ-6: с 10-ю баллами идет на пятой строчке, однако от лидирующей Аргентины откатилась уже на восемь пунктов, а от восьмого места ее отделяет лишь один.

Чилийцы подошли к матчу после трех поражений подряд, а безвыигрышная серия сборной длится уже пять игр: за это время она забила лишь один мяч — пострадала Боливия (1:2). На прошедшем летом Кубке Америки Чили тоже выступила провально: не забила ни одного мяча и вылетела после группового этапа. А в 2024-м сборная побеждала лишь в товарищеских встречах: в марте разгромила Албанию (3:0), а в июне — Парагвай (3:0).

Бразилия в последних пяти матчах турнира потерпела четыре поражения. Причем команда Дориваля уступила не только Аргентине (0:1), Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2), составляющих топ-3 отбора, но и скромному Парагваю (0:1) — команде с седьмого места. У бразильцев тоже заметные проблемы с голами, хотя в их составе находятся элитные игроки — Винисиус, Родриго и другие. Больше одного мяча «пентакампеоны» выдавили лишь в одном из восьми поединков.

«Бразилия играет очень плохо, — признался экс-игрок бразильцев Ривалдо. — Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально и это возмущает людей. Сегодня мы не готовы, и наши лучшие игроки не показывают хороший футбол. Я уверен, что мы поедем на чемпионат мира, но плохо ехать, не зная, кто будет в основе Бразилии, какие игроки будут представлять нацию. Это тревожное время, и нам нужно как можно скорее выбраться из этого».

Травмы и дисквалификации перед матчем Чили — Бразилия

У хозяев нет значимых потерь, а вот у гостей игру пропустят Алиссон, Винисиус и Эдер Милитао — у всех травмы.

Чили — Бразилия: статистика личных встреч

Бразильцы обыграли соперника в четырех последних встречах. Всего команды пересекались 18 раз, 14 из них закончились победой Бразилии.

Прогноз и ставка на матч Чили — Бразилия

Обе команды испытывают проблемы в атаке. Чилийцы не забили в четырех из пяти предыдущих туров отбора, а всего за восемь игр вымучили четыре гола. Бразилия, несмотря на мощный состав, лишь однажды за восемь матчей отличилась больше одного раза. При этом команда находится в ужасной форме и оформила всего одну победу в шести последних встречах, проиграв за это время четыре раза.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.68.

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