Йоканович на волоске.

8 октября в самом дружелюбном дерби России сыграют ЦСКА и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире насладиться матчем можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — 16.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 8 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом красно-синих. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.65, это примерно 60% вероятности. Успех «Динамо» оценили в 5.20 (19%), ничью — в 4.40 (21%).

Если считаете, что динамовцы прервут черную полосу и не проиграют в 12-м туре РПЛ, поставьте на это за 2.32.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.27, Ф2(0) — за 4.00.

От ЦСКА вполне можно ожидать минимум два мяча, котировка на ИТБ1 (1.5) — 1.62. А вот аналогичную ставку у «Динамо» оценили выше — в 3.30.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.70. Вариант «обе забьют» тоже весьма вероятен, коэффициент на него — 1.74.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.70.

ЦСКА — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 8 октября 2022 года

Армейцы — однозначно одна из самых приятных команд сезона. Если не брать в расчет ситуативные эмоции от локальных провалов, ЦСКА вполне можно считать конкурентом «Зенита». Отрыв (шесть очков) вполне можно отыграть за оставшийся отрезок, а глядя на игру команды Федотова, когда в среднем за матч футболисты наносят 14 ударов по воротам и пять в створ ворот, появляется дополнительная уверенность, что не все потеряно.

Отдельно, как фактор успеха, стоит упомянуть Федора Чалова. Форвард при Владимире Федотове переживает подъем — с начала сезона он забил в РПЛ уже семь мячей и отдал один ассист. А за последние два матча (кубковый с «Сочи» и в чемпионате с «Химками») Федор огорчил соперника три раза, и явно не собирается останавливаться. На гол Чалова можно поставить за 2.40.

А вот команде Славиши Йокановича не позавидуешь. У нее не только нет такого результативного игрока, как Чалов (ближайший преследователь — Смолов с пятью мячами), но и полный швах по результатам. Москвичи проиграли уже три матча подряд в РПЛ, и это было максимально грустно. «Сочи» не додавили, «Зенит» раскатал, а «Ахмат» перебил. Попутно растворился Захарян и никак не может интегрироваться Норманн. Интересно, что собирается предпринять главный тренер?

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо»

ЦСКА забил 10 голов за пять патчей. У команды есть мощный нападающий на пике формы. У «Динамо» три поражения и лишь одна победа за последние пять встреч и системные проблемы. Как минимум на бумаге армейцы фавориты. Если бело-голубые не справились с «Ахматом» и «Сочи», то для красно-синих они точно не станут проблемой.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.65.