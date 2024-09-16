Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Краснодар» выиграл семь последних матчей и не пропустил в четырех подряд. ЦСКА после «Зенита» ждет еще одна неудача?

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» 18 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Джон Кордоба.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
У Николича и компании будет очень тяжелый матч в Москве.

18 сентября в четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России ЦСКА примет дома «Краснодар». Игра Пути РПЛ состоится в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 18.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
18 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» 18 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.55 (22%), успех «Краснодара» — за 3.25 (31%).

На триумф хозяев с учетом серии пенальти предложено сделать ставку за 1.65, на гостей — за 2.20.

«Краснодар» победил ЦСКА в трех последних матчах, в том числе дважды с начала нового сезона. На то, что южане не уступят, можно заключить пари за 1.70.

Игроки &laquo;Зенита&raquo;: Дуглас Сантос, Александр Соболев и&nbsp;Лусиано Гонду. Гонду и Соболев разобрались с ЦСКА. «Рубин» ждет третье поражение от «Зенита» в этом сезоне

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 идут за одинаковые 1.90. А вот «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены по-разному — 1.77 и 2.05 соответственно.

Команда Мурада Мусаева не пропустила в четырех играх кряду во всех турнирах. Если верите, что ЦСКА тоже не отличится в предстоящей игре, возьмите ИТМ1 (0.5) за 4.30.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

ЦСКА — «Краснодар»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 18 сентября 2024 года

Сезон только начался, а для ЦСКА и «Краснодара» предстоящая очная встреча станет уже третьей в этом сезоне. 31 июля соперники сошлись в первом туре группового этапа FONBET Кубка России — тогда исход решил точный удар полузащитника южан Ленини. Спустя 10 дней соперники сошлись уже в РПЛ, но результат оказался таким же — победа «Краснодара» в один мяч, хотя теперь уже 2:1. На голы Батчи и Тормены ЦСКА ответил уколом Дивеева. Таким образом, «быки» выиграли у армейцев три матча подряд с учетом декабрьского противостояния в премьер-лиге (тогда — 1:0).

Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;). Барко, Маркиньос и остальные не в лучшей форме. Но это не помешает «Спартаку» раздавить «Крылья»

К новой встрече соперники подходят в разном настроении, но в очень близком состоянии. Команда Мурада Мусаева в выходные расправилась с «Ростовом» (2:0) и одержала седьмую победу подряд, причем в четырех последних играх она ни разу не пропустила. Хотя соперники были не из легких: «Локомотив» (3:0), «Пари НН» и московское «Динамо» (по 1:0). Благодаря этим результатам «быки» закрепились на втором месте в РПЛ в двух очках от «Зенита» (18 против 20) и уверенно с девятью баллами лидируют в Кубке России.

ЦСКА до прошедшей субботы тоже шел на неплохой серии из трех сухих побед, одержанных над «Акроном» (4:0), «Ахматом» и «Химками» (по 2:0). Однако избежать проблем в матче с «Зенитом» в Москве Николичу и компании не удалось. На гол Гонду москвичи не нашли ответа, хотя превзошли соперника по большинству ключевых показателей: ударам (15-5), угловым (9-0) и опасным атакам (47-28). Цифры xG (1.82-1.05) также намекают, что результат мог быть другим.

Константин Тюкавин и&nbsp;Дмитрий Скопинцев. У «Спартака» появился новый неудобный соперник, а «Динамо» вернулось в прошлый сезон

«Зенит» оказался сильнее за счет класса футболистов. Мойзес не доиграл в моменте с пропущенным мячом. В остальном ЦСКА был хорош. У армейцев не получилось найти свой момент, хотя они атаковали. В некоторых моментах они были не хуже «Зенита», — заявил бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. В игре с «Краснодаром» москвичам точно нужна будет реализация своих моментов и строгость в обороне, ведь класс игроков соперника если и уступает зенитовскому, то не так уж и сильно.

Травмы и дисквалификации перед матчем ЦСКА — «Краснодар»

У армейцев практически нет проблем с составом — недоступен разве что нападающий Егор Ушаков, который последний матч за основу провел 23 сентября 2023 года и с тех пор больше лечится, чем играет.

У «Краснодара» также травмирован молодой российский форвард — Александр Кокшаров. Зато вернется в строй Джон Кордоба, который пропустил последний матч РПЛ из-за дисквалификации.

Александр Соболев, Дуглас Сантос и&nbsp;Лусиано Гонду. Дзюба в порядке, Соболев провалился, Лусиано удивляет

ЦСКА — «Краснодар»: статистика личных встреч

Последние три игры между командами остались за «Краснодаром», причем ЦСКА удалось забить лишь в одной из них. Что касается встреч в Кубке России, то здесь преимущество также за «быками»: три победы, два поражения и ничья.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Краснодар»

«Краснодар» в последнее время стал очень неудобен для ЦСКА: в семи последних играх армейцы всего раз обыграли соперника при четырех поражениях и двух ничьих. Плюс не забываем, что южане сейчас находятся на кураже: после поражения от «Зенита» в Суперкубке не проигрывают никому на протяжении 11 матчей. Семь последних они забрали с общим счетом 12:2.

&laquo;Спартак&raquo; на&nbsp;выезде сыграл вничью с&nbsp;махачкалинским &laquo;Динамо&raquo; (1:1) в&nbsp;8-м туре РПЛ. Махачкала неприступна для «Спартака». «Динамо» снова лишило Станковича очков

Хотя матч пройдет в Москве, где ЦСКА получит достаточную поддержку, нет ощущения, что у команды Николича сейчас есть резервы, чтобы провести две классные игры подряд. Физические и эмоциональные силы были брошены на битву с «Зенитом», и восстановиться за считаные дни еще к одному принципиальному поединку будет очень тяжело. Думаю, «Краснодар» этим воспользуется и как минимум не уступит.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.70.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Бригада Чебана будет судить кубковый матч ЦСКА — «Краснодар»
Определилась сетка четвертьфиналов Пути РПЛ FONBET Кубка России-2024/25
Жеребьевка 4-го раунда Пути регионов Кубка России: «Урал» сыграет со «СКА-Хабаровском», «Амкал» — с «Аланией»
Жеребьевка Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России пройдет 8 сентября
«Луки-Энергия» крупно обыграла «Рязань»
«Композит» разгромил пензенский «Зенит» в Кубке России
Сегодня
Вчера
Неделя