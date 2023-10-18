Нестеров и Шалунов штампуют голы. Но в очной встрече ЦСКА и «Локомотива» будет тихо

Команды уже дважды встречались в этом сезоне.

19 октября лидер Западной конференции КХЛ «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата сойдется с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 19 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: победа армейцев в основное время доступна за 2.25, что составляет приблизительно 43% вероятности. Выигрыш ярославцев предложен с котировкой 2.85 (34%), коэффициент на ничью — 3.90 (23%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.75, этот рынок на гостей идет за 2.10.

Команды в этом сезоне обменялись выездными победами с одинаковым счетом (2:1). Поставить на то, что «Локомотив» вновь как минимум не уступит ЦСКА на чужом льду, можно за 1.67.

Также предложен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.90, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85.

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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча КХЛ 19 октября 2023 года

Команды встречались в этом сезоне уже дважды и обменялись выездными победами с одинаковым счетом (2:1). К предстоящей встрече соперники подошли в неплохом состоянии, хотя и на серьезно разных позициях в турнирной таблице — «Локомотив» возглавляет «Запад», а ЦСКА идет лишь на шестой позиции. Команды разделяет восемь очков.

Ярославцы проводят мощный сезон: в 19 играх регулярки потерпели всего пять поражений, а в последних 10 играх лишь однажды уступили в основное время. Правда, перед ЦСКА неожиданно разгромно уступили «Авангарду» (1:4). Армейцы проигрывают куда чаще — только в последних пяти поединках потерпели два поражения. При этом армейцы много забивают: в 19 встречах отметились 61 голом, это 3.21 шайбы в среднем за три периода.

За ЦСКА выступает один из самых опасных защитников лиги: Никита Нестеров настрелял уже 13 результативных действий (4+9). Так же ярко действует его партнер и коллега по амплуа Даррен Диц — канадец отметился 11 набранными очками (4+7). У «Локо» продуктивнее всех выступает Максим Шалунов: оформил 16 голевых баллов (7+9), а в двух предыдущих встречах настрелял 2+2 по системе «гол+пас».

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Обе команды показывают неплохую результативность: армейцы забрасывают в среднем 3.21 шайбы за игру, железнодорожники — 2.89. Но друг с другом ЦСКА и «Локомотив» обычно действуют осторожно: в этом сезоне обменялись минимальными гостевыми победами (2:1), а в последних 10 очных встречах лишь три раза пробили отметку в пять голов на двоих. К тому же москвичи и ярославцы — одни из самых надежных команд в текущей регулярке. «Локо» вообще пропускает реже всех — всего 1.79 шайбы в среднем за три периода, показатель ЦСКА — 2.11 гола.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.85.

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