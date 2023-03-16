Ярославцы не проиграли москвичам в основное время в пяти последних матчах.

17 марта московский ЦСКА и ярославский «Локомотив» откроют серию 1/4 финала плей-офф КХЛ. Первая встреча команд состоится в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 17 марта 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение армейцам. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех «Локомотива» — за чуть меньшие 3.30 (30%).

Ярославцы не проиграли москвичам в основное время в пяти последних матчах. Вариант Х2 предложен за 1.75.

В предыдущих трех домашних встречах с «Локомотивом» ЦСКА не забивал больше двух раз. ИТМ1 (2.5) идет за 1.63, ИТБ1 (2.5) — за 2.20.

Общий тотал больше 4.5 шайбы оценен бодрыми 2.25, а ТМ 4.5 — 1.65.

Победа ЦСКА с учетом овертайма предложена за 1.60, успех «Локо» — за 2.35.

Также уже сейчас вы можете поставить на проход одной из команд в следующий раунд: армейцы доступны за 1.53, железнодорожники — за 2.50.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 1/4 плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

ЦСКА продемонстрировал абсолютное отсутствие стабильности в первом раунде и едва собственноручно не сотворил сенсацию. Армейцы вели 3-2 в серии с «Северсталью», но сначала проиграли 0:3 и позволили сопернику сравнять счет, а в решающем матче уступали 0:2 в конце первого периода. Добили, дожали, выгрызли и не позволили состояться ультрасенсации.

Для «Локомотива» в то же время серия с «Витязем» сложилась, как и ожидалось, слишком просто — ярославцы отдали всего один матч. Однако непонятно, чья ситуация выгоднее: железнодорожники последнюю игру провели 9 марта и уже неделю сидят без дела, а значит, могли чуть растерять игровой тонус. С другой стороны, хоккеисты подойдут к противостоянию с ЦСКА достаточно отдохнувшими. У армейцев противоположная картина.

Что касается прошедшего регулярного сезона, то здесь для команды Игоря Никитина встречи с коллективом Сергея Федорова складывались очень удачно. Команды сыграли друг с другом шесть раз, и «Локомотив» уступил в основное время только в одном матче — в самом первом. После этого ярославцы не проиграли по итогам часа чистого времени в пяти играх кряду: две победы в основное время, одна — по буллитам, два поражения в овертайме.

От серии между этими командами можно ждать чего угодно, но только не чрезмерной результативности — счета 9:3, как у ЦСКА с «Северсталью», точно не будет. Все из-за «Локомотива», который традиционно играет очень осторожно. В Западной конференции, где ярославцы заняли третье место, они забросили всего 164 шайбы в 68 матчах (предпоследний результат среди всех участников плей-офф), но и пропустили лишь 122 раза — с огромным отрывом лучший показатель в лиге.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Между последним матчем против «Северстали» и первым против «Локомотива» у ЦСКА будет всего три дня. С одной стороны, это график регулярного сезона — там редко возникают длительные паузы между играми. С другой, уровень напряжения и концентрации совсем другой — в первом раунде армейцы выжались как минимум психологически.

Железнодорожники приедут в Москву свежими во всех смыслах. У них было огромное количество времени подготовиться к противостоянию и нащупать слабые стороны в игре ЦСКА, которыми пользовалась «Северсталь». Учитывая последние результаты очных встреч, ближайшая игра будет очень плотной и равной. И вряд ли армейцы заберут ее в основное время.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет в основное время за 1.75.