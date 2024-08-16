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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

В августе ЦСКА победил всего однажды, но дерби с «Локо» будет ярким. Больше железнодорожников на старте РПЛ забил только «Зенит»

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Алексей Батраков и Дмитрий Баринов («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Игорь Дивеев (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА
Дмитрий Воробьев и Вадим Раков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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Марко Николич впервые встретится с бывшей командой.

18 августа на «ВЭБ Арене» состоится московское дерби — ЦСКА примет «Локомотив» в пятом туре чемпионата России. Начало поединка — в 17.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 августа 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали армейцев фаворитами. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.18, вероятность — примерно 41%. Выигрыш «Локомотива» доступен за 3.05 (33%), ничья — за 3.80 (26%).

В прошлом сезоне армейцы разгромили красно-зеленых на «ВЭБ Арене» (4:1). Верите, что теперь гости не уступят? Опция Х2 идет за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.12. Обмен голами предложили за 1.65, обратный вариант — за 2.25.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 7.50.

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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года

Этим летом в Россию вернулся бывший тренер железнодорожников Марко Николич — возглавил армейцев вместо Владимира Федотова. Под руководством серба красно-синие выиграли всего в двух поединках из шести — разгромили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1) в чемпионате. Дважды уступили «Краснодару» — в Кубке России (0:1) и РПЛ (1:2), а также разошлись нулевой ничьей с «Ростовом» и только в серии пенальти сломили «Пари НН» (1:1, 4:2).

Главным бомбардиром ЦСКА неожиданно стал Игорь Дивеев — на счету защитника половина голов команды, пять из десяти. Это повторение лучшего результата в карьере футболиста, который был установлен в сезоне-2021/22. Правда, тогда Дивеев забил три мяча в РПЛ и два в Кубке России. Теперь же — четыре и один соответственно. По голам в нынешнем чемпионате защитник уступает только Максиму Глушенкову (8).

Игорь Дивеев (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

Отлично вписался в состав армейцев Данил Круговой — успел отметиться двумя ассистами. По два забитых мяча у Тамерлана Мусаева и Ивана Облякова — причем у последнего еще и результативный пас.

«Локомотив», напротив, чувствует себя прекрасно. Во вторник железнодорожники обыграли «Оренбург» (3:2) в Кубке России и продлили победную серию до четырех матчей. Причем три предыдущих триумфа были добыты с сухим счетом — над махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (5:0) в РПЛ и «Ростовом» (1:0) в Кубке. Летом парни Михаила Галактионова допустили всего одну осечку — уступили «Динамо» (1:3) во втором туре чемпионата. А начали с успеха в перестрелке с «Акроном» (3:2).

В четырех стартовых турах РПЛ железнодорожники оформили 11 голов — результативнее них выступил только «Зенит» (14). Самый яркий игрок красно-зеленых в начале сезона — Алексей Батраков. 19-летний воспитанник «Локо» делит вторую строчку в списке лучших ассистентов чемпионата вместе с Бителло из «Динамо». У обоих полузащитников по четыре передачи. Также Батраков забил два мяча.

На втором месте по «гол + пас» в составе железнодорожников — Дмитрий Воробьев (3+1). Топ-3 замыкает еще один воспитанник клуба — Вадим Раков. 19-летний нападающий отметился победными взятиями ворот в кубковых матчах с «Ростовом» и «Оренбургом» плюс огорчил «Ахмат» в РПЛ. Сразу несколько игроков набрали по два балла за результативность: Тимур Сулейманов (2+0), Жерзино Ньямси (2+0), Сергей Пиняев (1+1) и Дмитрий Баринов (0+2).

Дмитрий Воробьев и Вадим Раков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

Травмы и дисквалификации перед матчем ЦСКА — «Локомотив»

У красно-синих две потери: Виллиан Роша травмировался в игре с «Краснодаром», Егор Ушаков находится в лазарете с апреля. У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.

ЦСКА — «Локомотив»: статистика личных встреч

Красно-зеленые не обыгрывали армейцев с июля 2021-го — причем этот успех случился как раз на «ВЭБ Арене» (2:1). В прошлом сезоне красно-синие разгромили железнодорожников дома (4:1), а на «РЖД Арене» соперники разделили очки (3:3).

Если же учитывать всю историю противостояния в РПЛ, то перевес на стороне «Локо»: 28 побед против 26 у ЦСКА. Еще 13 поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Марко Николич впервые встретится с бывшей командой, вместе с которой выиграл Кубок России. Поединок вряд ли получится скупым на голы: армейцы и железнодорожники входят в топ-3 самых результативных коллективов РПЛ по итогам четырех туров. Да и в прошлом сезоне оба дерби получились яркими: на «ВЭБ Арене» было забито пять мячей, а на «РЖД Арене» — шесть.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 голов за 2.15.

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