«Металлург» начал сезон с поражения. Григоренко и партнеры отсрочат первую победу «магнитки»?

Прогнозы на спорт
Сегодня, 22:15
5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из сильнейших команд лиги — ЦСКА и «Металлург». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: победа красно-синих в основное время доступна с коэффициентом 1.99, это примерно 48% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.30 (28%), ничья идет за еще большие 4.00 (24%).
Успех ЦСКА с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.58, этот рынок на «Металлург» оценен в 2.36.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, причем армейцы на родной арене крупно расправились с «Магниткой» (6:2). Всего же в последних 10 встречах в чемпионате ЦСКА шесть раз обыграл команду из Магнитогорска. Поставить на непоражение подопечных Андрея Разина можно за 1.78.
Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:
• Ф1(0) идет за 1.52, Ф2(0) — за 2.48;
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.64, Ф2(+1.5) — за 1.47.
Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 4.5 гола предложен за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.23. Правда, в последних 10 встречах в КХЛ ЦСКА и «Металлург» лишь в четырех случаях пробивали отметку в пять заброшенных шайб.
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Команды не слишком удачно начали сезон: ЦСКА за два матча набрал всего два очка, крупно уступив в дебютной игре «Ак Барсу» (2:5). Единственную победу армейцы добыли против «Адмирала» (4:1). «Металлург» пока провел одну встречу, в которой набрал одно очко: против «Автомобилиста» парни Разина дрогнули в овертайме (2:3).
ЦСКА за два стартовых матча настрелял шесть шайб — лучший показатель в лиге. Причем все голы армейцы оформили в равных составах, пять вонзили при игре пять на пять, еще одну — при четыре на четыре. При этом армейцы пока больше всех в КХЛ получали право на игру в большинстве — восемь раз за два матча.
Ждете еще одну яркую игру от москвичей? Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ИТМ1 (2.5) — за 2.08. Из десяти последних встреч с «Магниткой» армейцы в половине отличались как минимум три раза. К тому же за дело уже взялся один из лучших снайперов армейцев в прошлом сезоне Михаил Григоренко — оформил 1+1 по системе «гол+пас».
«Металлург» пока провел только один матч, зато получил больше времени для отдыха. Перед игрой с красно-синими команда из Магнитогорска не выступала три дня — на один день больше, чем армейцы. Правда, коллективу Разина предстоит отправиться в Москву на выезд.
Команды нередко выдавали результативные встречи: из предыдущих 10 очных матчей только в четырех отличались хотя бы пять раз на двоих. Но в регулярном чемпионате статистика выше: только в пяти последних встречах ЦСКА и «Металлург» трижды заколачивали минимум восемь шайб на двоих, а прошлая встреча в Москве закончилась яркой победой армейцев (6:2). К тому же на старте текущего сезона красно-синие — самые результативные в КХЛ, а в двух первых играх команды заходил тотал больше 4.5 гола.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2