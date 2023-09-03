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Сегодня, 22:15

«Металлург» начал сезон с поражения. Григоренко и партнеры отсрочат первую победу «магнитки»?

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — Металлург 5 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки ЦСКА в матче с «Адмиралом».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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Последняя встреча команд в Москве принесла восемь шайб.

5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из сильнейших команд лиги — ЦСКА и «Металлург». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL PRIME.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 5 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: победа красно-синих в основное время доступна с коэффициентом 1.99, это примерно 48% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.30 (28%), ничья идет за еще большие 4.00 (24%).

Успех ЦСКА с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.58, этот рынок на «Металлург» оценен в 2.36.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, причем армейцы на родной арене крупно расправились с «Магниткой» (6:2). Всего же в последних 10 встречах в чемпионате ЦСКА шесть раз обыграл команду из Магнитогорска. Поставить на непоражение подопечных Андрея Разина можно за 1.78.

Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) идет за 1.52, Ф2(0) — за 2.48;

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.64, Ф2(+1.5) — за 1.47.

Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 4.5 гола предложен за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.23. Правда, в последних 10 встречах в КХЛ ЦСКА и «Металлург» лишь в четырех случаях пробивали отметку в пять заброшенных шайб.

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ЦСКА — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 5 сентября 2023 года

Команды не слишком удачно начали сезон: ЦСКА за два матча набрал всего два очка, крупно уступив в дебютной игре «Ак Барсу» (2:5). Единственную победу армейцы добыли против «Адмирала» (4:1). «Металлург» пока провел одну встречу, в которой набрал одно очко: против «Автомобилиста» парни Разина дрогнули в овертайме (2:3).

ЦСКА за два стартовых матча настрелял шесть шайб — лучший показатель в лиге. Причем все голы армейцы оформили в равных составах, пять вонзили при игре пять на пять, еще одну — при четыре на четыре. При этом армейцы пока больше всех в КХЛ получали право на игру в большинстве — восемь раз за два матча.

Ждете еще одну яркую игру от москвичей? Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ИТМ1 (2.5) — за 2.08. Из десяти последних встреч с «Магниткой» армейцы в половине отличались как минимум три раза. К тому же за дело уже взялся один из лучших снайперов армейцев в прошлом сезоне Михаил Григоренко — оформил 1+1 по системе «гол+пас».

«Металлург» пока провел только один матч, зато получил больше времени для отдыха. Перед игрой с красно-синими команда из Магнитогорска не выступала три дня — на один день больше, чем армейцы. Правда, коллективу Разина предстоит отправиться в Москву на выезд.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Металлург»

Команды нередко выдавали результативные встречи: из предыдущих 10 очных матчей только в четырех отличались хотя бы пять раз на двоих. Но в регулярном чемпионате статистика выше: только в пяти последних встречах ЦСКА и «Металлург» трижды заколачивали минимум восемь шайб на двоих, а прошлая встреча в Москве закончилась яркой победой армейцев (6:2). К тому же на старте текущего сезона красно-синие — самые результативные в КХЛ, а в двух первых играх команды заходил тотал больше 4.5 гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.65.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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