«Металлург» начал сезон с поражения. Григоренко и партнеры отсрочат первую победу «магнитки»?

Последняя встреча команд в Москве принесла восемь шайб.

5 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из сильнейших команд лиги — ЦСКА и «Металлург». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL PRIME.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 5 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: победа красно-синих в основное время доступна с коэффициентом 1.99, это примерно 48% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.30 (28%), ничья идет за еще большие 4.00 (24%).

Успех ЦСКА с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 1.58, этот рынок на «Металлург» оценен в 2.36.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, причем армейцы на родной арене крупно расправились с «Магниткой» (6:2). Всего же в последних 10 встречах в чемпионате ЦСКА шесть раз обыграл команду из Магнитогорска. Поставить на непоражение подопечных Андрея Разина можно за 1.78.

Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) идет за 1.52, Ф2(0) — за 2.48;

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.64, Ф2(+1.5) — за 1.47.

Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 4.5 гола предложен за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.23. Правда, в последних 10 встречах в КХЛ ЦСКА и «Металлург» лишь в четырех случаях пробивали отметку в пять заброшенных шайб.

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ЦСКА — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 5 сентября 2023 года

Команды не слишком удачно начали сезон: ЦСКА за два матча набрал всего два очка, крупно уступив в дебютной игре «Ак Барсу» (2:5). Единственную победу армейцы добыли против «Адмирала» (4:1). «Металлург» пока провел одну встречу, в которой набрал одно очко: против «Автомобилиста» парни Разина дрогнули в овертайме (2:3).

ЦСКА за два стартовых матча настрелял шесть шайб — лучший показатель в лиге. Причем все голы армейцы оформили в равных составах, пять вонзили при игре пять на пять, еще одну — при четыре на четыре. При этом армейцы пока больше всех в КХЛ получали право на игру в большинстве — восемь раз за два матча.

Ждете еще одну яркую игру от москвичей? Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 гола можно взять за 1.74, ИТМ1 (2.5) — за 2.08. Из десяти последних встреч с «Магниткой» армейцы в половине отличались как минимум три раза. К тому же за дело уже взялся один из лучших снайперов армейцев в прошлом сезоне Михаил Григоренко — оформил 1+1 по системе «гол+пас».

«Металлург» пока провел только один матч, зато получил больше времени для отдыха. Перед игрой с красно-синими команда из Магнитогорска не выступала три дня — на один день больше, чем армейцы. Правда, коллективу Разина предстоит отправиться в Москву на выезд.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Металлург»

Команды нередко выдавали результативные встречи: из предыдущих 10 очных матчей только в четырех отличались хотя бы пять раз на двоих. Но в регулярном чемпионате статистика выше: только в пяти последних встречах ЦСКА и «Металлург» трижды заколачивали минимум восемь шайб на двоих, а прошлая встреча в Москве закончилась яркой победой армейцев (6:2). К тому же на старте текущего сезона красно-синие — самые результативные в КХЛ, а в двух первых играх команды заходил тотал больше 4.5 гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.65.

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