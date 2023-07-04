Игроки только вышли из отпусков.

4 июля ЦСКА проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2023/24. Армейцы встретятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. Поединок покажет официальный ютуб-канал красно-синих.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч ЦСКА — «Нефтехимик» 4 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу ЦСКА — 1.34, что составляет примерно 73% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 5.62 (16%).

Команды еще ни разу не пересекались друг с другом, при этом зимой «Нефтехимик» выступил спарринг-партнером трех клубов РПЛ и уступил только одному — «Сочи» (0:3). Также коллектив Кирилла Новикова разошелся «миром» с «Торпедо» (0:0) и одолел «Ахмат» (1:0). Рынок на непоражение гостей в предстоящей встрече оценен в 3.26.

Также предложены ставки на успех одного из соперников с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дана за 1.84, Ф2(+1.5) — за 1.97;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.88, Ф2(+2.5) — за 1.40.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 3 мячей доступен за 1.74, ТМ 3 — за 2.09. Вероятно, за взятия ворот в первую очередь будут отвечать армейцы, которые оказались пятыми по метким выстрелам в прошедшем сезоне РПЛ.

Рынок на обмен результативными ударами можно оформить за 1.80, вариант «обе забьют — нет» представлен за 1.95.

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ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз и анализ товарищеского матча 4 июля 2023 года

Москвичи выдали мощнейшую вторую часть сезона-2022/23, благодаря которой заняли второе место в РПЛ, хотя большую часть чемпионата балансировали четвертыми-пятыми. В 17 последних играх во всех турнирах армейцы потерпели лишь одно поражение — от «Спартака» в дерби (2:1). Классный финиш кампании ЦСКА украсил победой в Кубке России — первым трофеем за пять лет.

Состав команды Владимира Федотова существенно не изменился. Армейцы выкупили у «Интернасьонала» Мойзеса за 2,3 миллиона евро, бразилец в прошедшем сезоне отбегал 36 матчей во всех турнирах. При этом клуб покинул воспитанник Георгий Щенников, который выступал за ЦСКА еще с 2009-го. Но в минувшем чемпионате защитник вышел на поле всего три раза и уже не занимал важной роли в построениях Федотова.

Также постоянно летают слухи вокруг лучшего снайпера москвичей в прошедшей кампании Федора Чалова — нападающий настрелял 24 гола во всех соревнованиях. Россиянином интересуются в Турции и Греции.

«Нефтехимик» в прошедшем сезоне Первой лиги был близок к борьбе за повышение: коллектив Новикова занял шестую строчку, отстав от участвовавшей в стыковых матчах «Родины» на три очка. Нижнекамцы уже второй год подряд финишируют шестыми, а до этого два сезона кряду заканчивали седьмыми.

Прогноз и ставка на товарищеский матч ЦСКА — «Нефтехимик»

Команды находятся в самом начале подготовки к сезону-2023/24 и еще не провели ни одного матча этим летом. При этом армейцам уже через 11 дней играть с «Зенитом» в Суперкубке России, поэтому коллектив Федотова должен быть в неплохих физических кондициях. Тренер красно-синих вряд ли будет беречь лидеров — им надо добирать тонус к встрече с петербуржцами. Вероятно, ЦСКА выйдет основой, а футболисты будут стремиться проявить себя, чтобы в короткое до Суперкубка время заслужить место в стартовом составе.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.06.

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