Чалов уехал из ЦСКА перед игрой с «Оренбургом». Команда Деограсии может продлить беспроигрышную серию

Оренбуржцы в двух турах не проиграли и ни разу не пропустили.

ЦСКА в третьем туре чемпионата России впервые в сезоне сыграет на домашнем стадионе, соперник — «Оренбург». Игра пройдет 4 августа на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучит в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 15.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 4 августа 2024 года

Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 62% вероятности. Выигрыш «Оренбурга» дан за 5.60 (16%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья доступна с котировкой 4.30 (22%).

В прошлом сезоне обе встречи команд в чемпионате завершились вничью. Шанс того, что оренбуржцы вновь не уступят красно-синим, оценен в 2.43.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи отражают превосходство коллектива Марко Николича:

• 1:0 — за 6.60;

• 2:0 и 1:1 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.85, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.95.

ЦСКА — «Оренбург»: прогноз и анализ матча РПЛ 4 августа 2024 года

После двух туров команды соседствуют в турнирной таблице: с четырьмя очкам хозяева идут третьими, гости — пятыми. При этом соперники оренбуржцев в стартовых играх были солиднее: в первом туре «Оренбург» разделался со «Спартаком» (2:0), во втором сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Правда, оба матча коллектив Давида Деограсии провел на домашнем стадионе, где обычно выступает уверенно — в предыдущих 11 встречах на «Газовике» в лиге уступил лишь дважды.

На неплохой старт оренбуржцев не повлиял даже уход двух важных игроков: Дмитрий Воробьев отправился в «Локомотив», Лукас Вера — в «Химки». Летние перспективные новички Хорди Томпсон, Жюстин Куэро и Саид Сахархизан пока не заработали место в основном составе. Зато мощно стартовал 20-летний турок Эмирджан Гюрлюк — обосновался в старте и набрал 1+1 со «Спартаком», хотя в прошлой кампании являлся игроком ротации и получал ограниченное время на поле.

ЦСКА после блеклой ничьей с «Ростовом» (0:0) в первом туре разгромил «Нижний Новгород» (3:0) — одну из худших команд на старте чемпионата. Нижегородцы уступили в двух турах с общим счетом 1:7. Правда, к игре с «Оренбургом» красно-синие подошли после поражения от «Краснодара» в Кубке (0:1) — такой же минимальный проигрыш оренбуржцы потерпели в кубковой встрече от «Химок».

Перед третьим туром команду покинул Федор Чалов — основной форвард армейцев уехал в греческий ПАОК. Вероятно, теперь в стартовом составе окончательно пропишется Тамерлан Мусаев, который в этом сезоне уже забил один мяч в ворота нижегорожцев. Также Чалова может заменить летний новичок Секу Койта, но малиец пока не отметился результативными действиями, хотя выходил на поле во всех матчах сезона.

Травмы и дисквалификации перед матчем ЦСКА — «Оренбург» 4 августа 2024 года

У хозяев две потери: травмирован полузащитник Виктор Мендес, а вингер Аббосбек Файзуллаев находится на Олимпиаде в составе сборной Узбекистана.

У гостей из-за повреждения не выступит 19-летний нападающий Тимофей Мартынов.

ЦСКА — «Оренбург»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — в Кубке оба раза армейцы оказались сильнее, но в чемпионате в двух играх случилась ничья. В общем клубы пересеклись 14 раз во всех турнирах: девять побед у ЦСКА, и лишь одна — у оренбуржцев.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Оренбург»

Гости обладают самым молодым составом в РПЛ (средний возраст — 23,3 года), в котором действительно проглядываются талантливые исполнители. В двух первых турах парни Деограсии не проиграли и даже ни разу не пропустили. ЦСКА выглядит не слишком уверенно, обыграв только вялый «Нижний Новгород». Армейцы потеряли Чалова, а два важных игрока основы Файзуллаев и Мендес пока недоступны. Вдобавок в четырех предыдущих поединках с красно-синими в премьер-лиге «Оренбург» потерпел лишь одно поражение.

Рекомендуемая ставка: «Оренбург» не проиграет за 2.43.