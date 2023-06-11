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Сегодня, 12:15

ЦСКА победит «Краснодар» в суперфинале Кубка России? Клиенты PARI ставят на армейцев

«Краснодар» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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11 июня сезон-2022/23 в российском футболе завершится матчем за Кубок страны. В суперфинале сыграют ЦСКА и «Краснодар». Встреча состоится в «Лужниках» и начнется в 17.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы претендентов на трофей и изучила, как ставят клиенты на решающий матч турнира.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

По оценкам аналитиков PARI, ЦСКА подходит к суперфиналу в статусе фаворита. Поставить на то, что столичный клуб станет победителем турнира, можно по коэффициенту 1.57. Это соответствует примерно 62% вероятности. Если же трофей достанется «Краснодару», сыграет котировка 2.55 (около 38%).

В линии на исход встречи по итогам 90 минут расклады также в пользу ЦСКА. Сделать ставку на победу армейцев в основное время можно за 2.03 (47% вероятности). Ничья котируется за 3.50 (примерно 28%), а триумф «Краснодара» — за 4.00 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI уверенно ставят на победу красно-синих — около 79% от всего объема ставок на исход встречи приходится на москвичей. На «Краснодар» и ничейный исход сделано 12% и 9% соответственно. Если говорить о распределении ставок на победителя с учетом всех возможных сценариев игры, то и здесь предпочтения игроков на стороне армейцев — 89% против 11% на «быков».

 
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Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 400 000 рублей на то, что обе команды забьют и ЦСКА не проиграет в основное время, по коэффициенту 2.10. Беттор добавил этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 5.15.

Прогноз легенды российского футбола и амбассадора PARI Андрея Тихонова

«В первом финале обновленного формата Кубка страны сыграют достойные друг друга соперники, атакующие команды, способные показать яркий футбол. Правда, совсем недавно они уже играли в чемпионате и голов не забили, показали, что и осторожничать тоже умеют. Возможно, это была репетиция и прощупывание друг друга перед суперфиналом.

Что можно сказать по состоянию команд в конце сезона? ЦСКА в полном порядке, выбили себе серебро, разгромив одного из главных конкурентов — «Ростов». «Быки» выдали менее стабильную концовку и остались на шестой строчке, что не отменяет взрывного характера коллектива и особой мотивации лидера команды Сперцяна, которым серьезно заинтересовался «Аякс». Теперь перед ним задача не только выиграть трофей, но и показать себя голландцам в самом выгодном свете. Стандарты обязательно будут, а он в них мастер.

 
Игроки &laquo;Фенербахче&raquo; на&nbsp;тренировке перед финалом Кубка Турции. «Фенербахче» — «Башакшехир»: прогноз на финал Кубка Турции 11 июня 2023 года

Наставник армейцев Федотов стал тренером сезона и что-нибудь интересное наверняка придумает. Матч обещает быть зрелищным и непредсказуемым. Номинально ЦСКА чуть сильнее, но в таких матчах на первый план выходят другие качества — желание, настрой, боевой дух. Посмотрим, у кого крепче нервы».

 
Футбол
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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