Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

26 декабря, 23:45

ЦСКА проиграл четыре матча подряд и застрял в середине таблицы. У команды охапка тревожных проблем перед встречей со СКА

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — СКА 27 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Антон Слепышев.
Фото Официальный телеграм-канал ХК ЦСКА
Telegram Дзен
Действующему победителю Кубка Гагарина нужна встряска.

27 декабря в КХЛ состоится второе за неделю армейское дерби — ЦСКА сыграет со СКА. 21-го числа команды встречались в Санкт-Петербурге, а теперь сойдутся на «ЦСКА Арене» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 27 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у команд практически равные шансы на победу. Взять триумф СКА в основное время можно за 2.48, это примерно 40% вероятности исхода. Успех ЦСКА идет за очень близкие 2.50 (также 40%), ничья — за 3.99 (20%).

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;. «Арсенал» — рождественский чемпион АПЛ. Сохранят ли Жезус и Сака лидерство после игры с «Вест Хэмом»?

Армейцы Питера выиграли три последних очных матча. Вариант Х2 оценен в 1.52.

В четырех предыдущих встречах в Москве соперники не забрасывали больше пяти шайб: ТБ 5.5 идет за 2.21, ТМ 5.5 — за 1.62.

На то, что счет в матче откроет ЦСКА, котировка — 1.89. На СКА — 1.88. Если же команды ни разу не поразят ворота друг друга, сыграет пари за 30.0.

Выигрыш команды Федорова с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.91, Ротенберга — в 1.88.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 27 декабря 2023 года

ЦСКА настигла черная полоса: команда Сергея Федорова проиграла четыре матча подряд и идет лишь шестой на «Западе». Причем к победе армейцы были близки разве что в последней встрече с «Салаватом Юлаевым», но упустили ее за 39 секунд до финальной сирены (3:4ОТ). Остальные соперники были ощутимо сильнее армейцев Москвы: «Динамо» в дерби выиграло 4:1, СКА — 6:2. «Локомотив» взял верх в овертайме, но имел преимущество над соперником. В итоге отставание красно-синих от лидеров теперь весьма приличное — 14 очков.

Маурисио Почеттино (&laquo;Челси&raquo;). За последний месяц поражений в АПЛ у «Челси» больше, чем побед. Выправить баланс на «Кристал Пэлас» будет сложно

«Сейчас такой период времени, когда не хватает концентрации или понимания, насколько хорошо другая команда играет с шайбой», — печально резюмировал игру с «Салаватом» Федоров. Оценка вратаря Ивана Федотова оказалась более конструктивной. «Мы старались сыграть надежно, но в микромоментах сыграли неуверенно. Допустили малейшую ошибку в ключевом моменте, и вот к чему это привело. Победы даются нам тяжело, каждая заброшенная шайба нужна нам, как глоток воздуха. Каждому из нас нужно прибавлять в самоотдаче. Статистика по блокированным броскам, единоборствам и всему остальному оставляет желать лучшего», — заявил он.

У армейцев случился очевидный спад, который отразился на всех аспектах игры: и в обороне, и в атаке. По сути, показатели команды идеально отражают ее положение в таблице «Запада» — она везде абсолютный середняк.

СКА, напротив, лишь прибавляет. В 20 последних матчах на счету санктпетербуржцев всего четыре поражения. До вершины таблицы рукой подать — всего шесть очков при двух играх в запасе перед «Спартаком». Статистика забитых и пропущенных тоже отличная — 134 на 97. У ЦСКА, для сравнения, — 123 на 100.

Но самое важное, что команда Романа Ротенберга выглядела увереннее и лучше в последних очных матчах с ЦСКА. Все три встречи, прошедшие с октября по декабрь, завершились победами парней из Северной столицы. Причем крайняя, которая состоялась всего пару дней назад, завершилась с их огромным преимуществом.

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

СКА сейчас играет значительно убедительнее принципиального соперника из Москвы. Это видно и на льду, это отражено и в результатах — у команды Ротенберга если и случаются плохие матчи, то крайне редко. А вот ЦСКА откровенно слаб и находится в ожидании собственного перерождения, которое зависит от эмоционального и физического состояния хоккеистов. А они сами понимают, что выглядят неважно, но пока ничего не могут с этим поделать.

Рекомендуемая ставка: победа СКА в матче за 1.88.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
МВД РФ объявило в розыск уехавших в США фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров
Продюсер захотел взыскать с Ивлеевой 1 млрд за «голую» вечеринку
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Арсенал» — рождественский чемпион АПЛ. Сохранят ли Жезус и Сака лидерство после игры с «Вест Хэмом»?