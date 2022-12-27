Питерские армейцы выступают значительно стабильнее соперника.

28 декабря в Континентальной хоккейной лиге состоится второе за неделю армейское дерби — ЦСКА примет СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, стартует она в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом ЦСКА. На победу московских армейцев в основное время предложено поставить за 2.30, вероятность исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех СКА — за 2.90 (34%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.73, у гостей это условие идет за 2.10.

На то, что СКА не уступит в основное время, котировка — 1.57. Матч недельной давности остался за ЦСКА по итогам 60 минут игры — 2:1.

Выберите один из множества вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

тотал больше 4.5 гола доступен за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28;

ТБ 5.5 — за 2.17, ТМ 5.5 — за 1.69.

Каждая команда забросит минимум две шайбы? Такой исход идет за 1.75, противоположный — за 2.08.

Эксперты считают, что счет в матче, с наибольшей вероятностью, откроют москвичи. Котировка на это — 1.78. На гол СКА можно поставить за 1.97.

Отличный коэффициент на точный бросок в пустые ворота — 3.20.

ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 28 декабря 2022 года

Команды встречались совсем недавно: 21 декабря в Санкт-Петербурге ЦСКА был сильнее со счетом 2:1. При этом результат совсем не соответствует течению матча: хозяева были агрессивнее и нанесли по воротам соперника 34 броска против 20 у москвичей. Исход решили два важных компонента — реализация и выигранные вбрасывания. ЦСКА преобразовал в голы ровно 10% бросков, СКА — лишь 2.94%. По игре на точке счет 27:35. А еще питерцы трижды играли в большинстве — безрезультатно.

Для команды Романа Ротенберга это был третий матч из последних десяти, в котором она забросила меньше двух шайб. Ранее сдержать атаку СКА удалось «Динамо» и «Локомотиву». Но даже несмотря на эти относительные неудачи, питерцы с огромным отрывом возглавляют список самых результативных команд лиги — на их счету 148 заброшенных в основное время шайб (3.36 за игру).

В матчах с участием СКА в среднем забрасываются 5.3 гола, в играх ЦСКА — 5.2. Однако в очных встречах команды, как правило, сбавляют обороты — оформили шесть и более шайб всего дважды в десяти последних играх. На ровно три гола в предстоящем матче котировка — 7.30, на четыре — 4.50, на пять — 5.30.

ЦСКА после победы над СКА провел две встречи и обе проиграл — «Локомотиву» (1:3) и «Динамо» (1:2). В результате в декабре у московских армейцев накопилось уже четыре поражения в семи матчах.

Для команды Ротенберга проигрыш ЦСКА по-прежнему единственный — декабрьский. После него питерцы успели побить «Спартак» (4:2).

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Проигрыш СКА в домашнем дерби — скорее стечение обстоятельств. Армейцы Санкт-Петербурга немного просели по реализации, но в целом показали стабильный хоккей, как и в других предыдущих встречах. Прежде им его хватало для достижения результата.

Новая игра пройдет в Москве — Хайруллин и Яшкин с партнерами постараются сделать все возможное, чтобы побить Окулова и Григоренко на их площадке. Тем более соперник очень нестабилен: четыре поражения на коротком месячном отрезке и два подряд — непростительный результат для команды такого уровня и притязаний, как ЦСКА.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.