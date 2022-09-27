Южане останутся без набранных очков после трех встреч Кубка России.

28 сентября в Кубке России ЦСКА Владимира Федотова сыграет с его предыдущим клубом — «Сочи». Матч третьего тура группового этапа состоится в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, начало в 19.30 мск. Команды занимают первое и последнее места в группе соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Сочи» 28 сентября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА больше шансов выиграть. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 2.17, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), триумф «Сочи» доступен за 3.40 (29%).

Смогут ли южане отплатить за тяжелое поражение со счетом 0:3 в РПЛ? Вариант «гости не проиграют» идет за 1.74.

Из пяти последних очных матчей только в одном команды забили меньше трех мячей. На ТБ 2.5 котировка — 1.82, на ТМ 2.5 — 2.06.

ЦСКА результативен в РПЛ, а в Кубке России забивает в среднем два мяча за игру, поэтому логично рассмотреть ИТБ1 (1.5) за 2.02. ИТМ1 (1.5) в то же время доступен за 1.80.

«Сочи», наоборот, ужасен в атаке в Кубке страны — южане забили всего один раз в играх с «Торпедо» и «Уралом». ИТБ2 (1.5) оценен в 2.60, ИТМ2 (1.5) можно оформить за 1.50.

Победу ЦСКА с учетом серии пенальти предлагается взять за 1.67, успех «Сочи» — за 2.28.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.70.

ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча 3-го тура Кубка России 28 сентября 2022 года

Результаты «Сочи» в Кубке России — идеальный пример того, насколько нынешний формат турнира удобен для больших клубов РПЛ. Южане провели два кошмарных матча с «Уралом» (0:2) и «Торпедо» (1:3), но даже в случае поражения от ЦСКА и при нуле очков все равно будут иметь неплохие шансы на выход из группы — достаточно выиграть две из трех следующих встреч.

Александр Точилин в обоих предыдущих матчах играл полуторными составами и сильно переоценил возможности своих резервистов — против мотивированных аутсайдеров они показали остроатакующий, но абсолютно нерезультативный футбол. На счету «Сочи» всего один гол, тогда как ЦСКА забил по два раза «Уралу» и «Торпедо». Кстати, в последнем очном матче отличились тоже только армейцы — выиграли 3:0 как раз в Москве. Вероятность того, что команды не обменяются голами, выражена коэффициентом 2.17. На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.69.

Для ЦСКА единственная проблема заключается в том, что во время перерыва почти все игроки разъехались по сборным и к матчу в Кубке будут собираться со всех концов света. Конечно, долгие перелеты и переезды для некоторых из них будут утомительны, но обоймы Федотову должно хватить, чтобы собрать боеспособный состав.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Помимо неудач в Кубке России «Сочи» неудачно выступает и в чемпионате: в шести последних матчах южане потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. В 10-м туре им не удалось обыграть скромный «Факел», который последние 20 минут играл в меньшинстве.

Конечно, ЦСКА тоже дал маху — уступил «Торпедо» (0:1). Но в той встрече армейцы загубили десяток моментов и прервали серию из двух побед, одна из которых — со счетом 4:1 над «Краснодаром». Это вообще было всего второе поражение москвичей в сезоне.

«Сочи» этот матч в Кубке совершенно не нужен — проще будет собраться и взять шесть очков против «Урала» с «Торпедо» и выйти из группы со второго-третьего места. В Москву, вероятно, Точилин снова повезет резерв, которому с ЦСКА не справиться.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.67.