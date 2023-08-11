ЦСКА допустил неожиданную осечку в Кубке. Теперь армейцы оторвутся на «Сочи»

У парней Дмитрия Хохлова серия из трех поражений подряд.

13 августа на «ВЭБ Арене» в Москве состоится поединок ЦСКА и «Сочи». Встреча начнется в 20.00 по столичному времени по свистку судьи Артема Чистякова. Прямую трансляцию игры четвертого тура РПЛ покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» 13 августа 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу красно-синих можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность такого исхода — примерно 59%. Раздел очков доступен за 4.18 (24%), успех «Сочи» — за 5.97 (17%).

В середине недели ЦСКА неожиданно влетел в Кубке России — всухую «Факелу» (0:2) на «ВЭБ Арене». Считаете, что южане тоже как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 2.44.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.99, обратный рынок — за 1.81. Команды огорчили друг друга в двух из пяти последних встреч.

Аналитики не уверены, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.92, на ТМ 2.5 — аналогичные 1.92.

В предыдущем туре коллектив Владимира Федотова дома смел «Локомотив» (4:1), а до этого на выезде одолел «Ахмат» (3:2). Индивидуальный тотал армейцев выше 1.5 гола в поединке с «барсами» оценили в 1.73.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу ЦСКА. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.40.

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ЦСКА — «Сочи»: прогноз и анализ матча РПЛ 13 августа 2023 года

К третьему поединку подряд на своем поле парни Владимира Федотова подходят в смешанном состоянии. Все начиналось великолепно: в дебютной домашней игре сезона красно-синие размазали «Локомотив», оформив по паре голов в каждом из таймов. Радость от крупной победы в дерби не испортил даже сорванный сухарь Игоря Акинфеева, который мог стать для капитана ЦСКА первым в нынешнем чемпионате.

Через четыре дня после разборки с железнодорожниками в гости к армейцам наведался «Факел», который уступил во всех четырех предыдущих встречах этого лета с общим счетом 4:11. Казалось, действующих победителей Кубка России ожидает легкая прогулка — новый розыгрыш турнира москвичи открыли разгромом «Оренбурга» (6:0). Но вместо будничной расправы над аутсайдером зрители «ВЭБ Арены» увидели сухое поражение фаворита. Красно-синие превзошли соперника по владению мячом (60% — 40%) ударам по воротам (18 — 5) и попаданиям в створ (6 — 3), а вот ответа на дубль Максима Максимова у них не нашлось. Игра против «Сочи» покажет, насколько случайной была эта осечка.

В прошлом году «барсы» приезжали к ЦСКА дважды, и оба раза уступили — в РПЛ (0:3) и Кубке (1:2). Хотя до этого не знали поражений на «ВЭБ Арене» в трех сезонах подряд — увезли из Москвы две ничьих (0:0, 1:1) и победу (1:0). Прервать неудачную серию в ближайшие выходные будет непросто: команда Дмитрия Хохлова начала август с двух проигрышей — дома от «Ахмата» (1:2) в чемпионате и на выезде от «Оренбурга» в Кубке (0:2). А если вспомнить, что июль сочинцы тоже закрыли проигрышем — «Краснодару» (0:2) в южном дерби, возникают мысли о кризисе.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Сочи»

Несмотря на сенсационное фиаско в разборке с «Факелом» армейцы — очевидные фавориты противостояния. В двух предыдущих турах чемпионата красно-синие оформили семь мячей, а до этого вонзили шесть «Оренбургу» в Кубке. Тогда как «барсы» в трех последних встречах выжали только один гол. Коллектив Владимира Федотова обыграл сочинцев на «ВЭБ Арене» дважды подряд — нет никаких предпосылок на то, что удачный отрезок прервется сейчас.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 1.81.

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