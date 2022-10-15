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ЦСКА — Спартак: Промес, Соболев и Чалов замучают вратарей

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — Спартак 16 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Шамар Николсон и Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press
ЦСКА и «Спартак» — одни из самых результативных команд РПЛ.

16 октября в рамках 13-го тура РПЛ пройдет главное дерби страны — ЦСКА сыграет со «Спартаком». Армейцы примут красно-белых на стадионе «ВЭБ Арсена» в Москве, стартовый свисток Сергея Карасева прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев больше шансов на успех: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Спартака» предложен с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за 3.90 (24%).

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа ЦСКА 1:0 — за 8.50;

• успех хозяев 2:1 — за 8.50.

«Спартак» и ЦСКА — вторая и третья по результативности команды чемпионата России. За 12 туров коллективы оформили 29 и 24 забитых мяча соответственно. Ждете яркое дерби? Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Поставить на то, что забитыми мяча отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.66, обратный рынок доступен за 2.22. В последних четырех очных встречах забивал только один соперник.

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ЦСКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 октября 2022 года

Москвичи — одни из немногих команд, которые пока не сильно отстали от лидирующего «Зенита». Идущий четвертым ЦСКА набрал 24 очка, отрыв от сине-бело-голубых составляет шесть баллов. «Спартак» делит вторую-третью строчку с «Ростовом»: набрали по 25 очков и отстали от команды Сергея Семака на пять очков.

По игре соперники тоже выделяются. Больше ЦСКА (24 гола) и «Спартака» (29) забил как раз только «Зенит» (33). При этом по статистике ожидаемых забитых мячей армейцы набрали практически одинаковое количество баллов с петербуржцами — 25.49 против 25.54 очков.

У команд есть яркие лидеры атаки. За армейцев разрывает Федор Чалов: нападающий во всех турнирах настрелял уже 8+2 по системе гол+пас. Правда, показатель Чалова не дотягивает до результативности Квинси Промеса и Александр Соболева из «Спартака»: голландец оформил 14+6, россиян — 8+5.

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Красно-белые в трех из последних пяти игр забивали минимум три мяча. Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча на предстоящий матч можно взять за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.53.

В обороне команды выступают по-разному. ЦСКА имеет лучшую (после «Зенита») защиту в РПЛ: пропустил 11 мячей за 12 туров, у коллектива Семака лишь пять пропущенных. «Спартак» расположился за армейцами и петербуржцами: получил в свои ворота 14 голов.

При этом в последнее время красно-белые защищались лучше ЦСКА. Коллектив Гильермо Абаскаля не пропустил в трех из пяти последних игр во всех турнирах. Армейцы же не могут сыграть на ноль уже на протяжении шести матчей.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года

Соперники по московскому дерби — одни из самых результативных команд РПЛ. «Спартак» в среднем за игру забивает 2.4 мяча, ЦСКА — ровно два. Также в последнее время коллективы немало пропускают: красно-белые в целом по сезону пускают больше гола за матч, красно-синие не могут отыграть на ноль уже шесть встреч подряд. Причем армейцы пропускали даже от «Торпедо» и «Химок» — один из худших по результативности команд чемпионата России.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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