ЦСКА здорово смотрелся в Суперкубке, но «Зенит» забрал свое. Рассчитывать на реванш армейцам не стоит

Команда Владимира Федотова огорчает нестабильностью.

3 сентября в центральном матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сразится с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года

«Зенит» — небольшой фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.34, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.43 (27%), успех ЦСКА — за немногим меньшие 3.16 (30%).

В прошлом сезоне армейцы прервали серию из трех подряд домашних поражений от «Зенита» (1:0). На вариант 1Х котировка — 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 1.98, ТМ 2.5 — 1.87. Неужели эксперты не верят, что команды способны показать результативный футбол?

Условие «обе забьют» предложено за 1.75, «обе забьют — нет» — за 2.06. В четырех из пяти последних матчей между командами обмена голами не случилось.

На то, что в игре будут удаление и пенальти, коэффициент — 5.98. На отсутствие обоих или одного из этих событий — 1.10.

Эксперты предполагают, что соперники забьют по одному мячу. Единственный гол от «Зенита» идет за 2.50, столько же от ЦСКА — за 2.42.

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ЦСКА — «Зенит»: прогноз и анализ матча 7-го тура РПЛ 3 сентября 2023 года

Предстоящий матч даст ответ сразу на несколько вопросов относительно каждой команды. Что касается ЦСКА, то результат покажет, на что армейцы смогут рассчитывать в новом сезоне. Пока команда Федотова не впечатляет — выиграла только шесть из 10 матчей. Армейцы уступили в игре за Суперкубок, взяли 10 баллов в РПЛ (идут шестыми) и дважды потеряли очки в Кубке России. В середине этой недели красно-синие только в серии пенальти справились с «Сочи».

За два дня до матча против действующего чемпиона ЦСКА подписал третьего летнего новичка. Им стал левый защитник «Атлетико Паранаэнсе», бразилец Кэлвен. Помимо него армейцы приобрели вингера Аббосбека Файзулаева и нападающего Виктора Давилу. Они пришли вместо Хорхе Карраскаля с Бахтиером Зайнутдиновым и уже дебютировали за клуб.

«Зенит» по итогам предстоящей игры, возможно, получит окончательный ответ, действительно ли ему нужно искать замену Малкому. Пока бразилец влюбляет в себя болельщиков саудовской лиги-про (6+2 в восьми играх), сине-бело-голубые вполне сносно справляются и без него. В чемпионате они набрали 13 очков (4-1-1),одержав три убедительные победы подряд, в том числе над «Спартаком» (3:1).

В середине недели питерцы сенсационно проиграли в Кубке России «Балтике» (0:1), но этот результат можно связать как с недооценкой соперника, так и с подготовкой к более интенсивной и важной игре в столице. Всего в этом сезоне «Зенит» уступил дважды при одной ничьей и семи победах.

«Что касается игры ЦСКА, команда является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов. Эта команда очень крепкая, очень дисциплинированная, и мы ждем очень сложной игры», — оценил соперника Сергей Семак. Вероятно, тренер сине-бело-голубых также памятует о недавней встрече команд в Суперкубке, которая могла сложиться совсем не в пользу его команды. Правда, сейчас предпосылок к этому значительно меньше.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

ЦСКА владел серьезным преимуществом в июльском матче, но так и не сумел воплотить его хотя бы в один мяч. В результате «Зенит» дотерпел и забрал Суперкубок в серии пенальти. Это была девятая из 10 последних встреч между командами, в которой армейцам не удалось отпраздновать победу.

Спустя полтора месяца питерцы выглядят значительно свежее и сыграннее, чем тогда в «Лужниках». В замечательной форме Касьерра, который забил уже шесть мячей. Больше энтузиазма замечено в игре Вендела и Клаудиньо, а Барриос, который якобы поссорился с клубом (потому что его не продали летом), на этой неделе продлил соглашение до 2027 года.

Объективно оценивая результаты и состояние команд, напрашивается вывод — «Зенит» наверняка выиграет или хотя бы не уступит. Но если победа и случится, то вряд ли будет крупной. После повреждения в ворота армейцев вернется Игорь Акинфеев, а оборона достаточно крепка, чтобы отразить большинство атак. 1:0 или 2:1 в пользу гостей или ничья 1:1 — одного из этих исходов стоит ждать в центральном матче тура.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.81.

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