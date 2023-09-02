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Сегодня, 10:15

ЦСКА здорово смотрелся в Суперкубке, но «Зенит» забрал свое. Рассчитывать на реванш армейцам не стоит

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Клаудиньо и Дуглас Сантос.
Фото Global Look Press
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Команда Владимира Федотова огорчает нестабильностью.

3 сентября в центральном матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сразится с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года

«Зенит» — небольшой фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.34, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.43 (27%), успех ЦСКА — за немногим меньшие 3.16 (30%).

В прошлом сезоне армейцы прервали серию из трех подряд домашних поражений от «Зенита» (1:0). На вариант 1Х котировка — 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 1.98, ТМ 2.5 — 1.87. Неужели эксперты не верят, что команды способны показать результативный футбол?

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Условие «обе забьют» предложено за 1.75, «обе забьют — нет» — за 2.06. В четырех из пяти последних матчей между командами обмена голами не случилось.

На то, что в игре будут удаление и пенальти, коэффициент — 5.98. На отсутствие обоих или одного из этих событий — 1.10.

Эксперты предполагают, что соперники забьют по одному мячу. Единственный гол от «Зенита» идет за 2.50, столько же от ЦСКА — за 2.42.

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Предстоящий матч даст ответ сразу на несколько вопросов относительно каждой команды. Что касается ЦСКА, то результат покажет, на что армейцы смогут рассчитывать в новом сезоне. Пока команда Федотова не впечатляет — выиграла только шесть из 10 матчей. Армейцы уступили в игре за Суперкубок, взяли 10 баллов в РПЛ (идут шестыми) и дважды потеряли очки в Кубке России. В середине этой недели красно-синие только в серии пенальти справились с «Сочи».

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За два дня до матча против действующего чемпиона ЦСКА подписал третьего летнего новичка. Им стал левый защитник «Атлетико Паранаэнсе», бразилец Кэлвен. Помимо него армейцы приобрели вингера Аббосбека Файзулаева и нападающего Виктора Давилу. Они пришли вместо Хорхе Карраскаля с Бахтиером Зайнутдиновым и уже дебютировали за клуб.

«Зенит» по итогам предстоящей игры, возможно, получит окончательный ответ, действительно ли ему нужно искать замену Малкому. Пока бразилец влюбляет в себя болельщиков саудовской лиги-про (6+2 в восьми играх), сине-бело-голубые вполне сносно справляются и без него. В чемпионате они набрали 13 очков (4-1-1),одержав три убедительные победы подряд, в том числе над «Спартаком» (3:1).

В середине недели питерцы сенсационно проиграли в Кубке России «Балтике» (0:1), но этот результат можно связать как с недооценкой соперника, так и с подготовкой к более интенсивной и важной игре в столице. Всего в этом сезоне «Зенит» уступил дважды при одной ничьей и семи победах.

«Что касается игры ЦСКА, команда является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов. Эта команда очень крепкая, очень дисциплинированная, и мы ждем очень сложной игры», — оценил соперника Сергей Семак. Вероятно, тренер сине-бело-голубых также памятует о недавней встрече команд в Суперкубке, которая могла сложиться совсем не в пользу его команды. Правда, сейчас предпосылок к этому значительно меньше.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

ЦСКА владел серьезным преимуществом в июльском матче, но так и не сумел воплотить его хотя бы в один мяч. В результате «Зенит» дотерпел и забрал Суперкубок в серии пенальти. Это была девятая из 10 последних встреч между командами, в которой армейцам не удалось отпраздновать победу.

Спустя полтора месяца питерцы выглядят значительно свежее и сыграннее, чем тогда в «Лужниках». В замечательной форме Касьерра, который забил уже шесть мячей. Больше энтузиазма замечено в игре Вендела и Клаудиньо, а Барриос, который якобы поссорился с клубом (потому что его не продали летом), на этой неделе продлил соглашение до 2027 года.

Объективно оценивая результаты и состояние команд, напрашивается вывод — «Зенит» наверняка выиграет или хотя бы не уступит. Но если победа и случится, то вряд ли будет крупной. После повреждения в ворота армейцев вернется Игорь Акинфеев, а оборона достаточно крепка, чтобы отразить большинство атак. 1:0 или 2:1 в пользу гостей или ничья 1:1 — одного из этих исходов стоит ждать в центральном матче тура.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.81.

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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