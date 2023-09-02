ЦСКА здорово смотрелся в Суперкубке, но «Зенит» забрал свое. Рассчитывать на реванш армейцам не стоит

Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
3 сентября в центральном матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сразится с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.30 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.
«Зенит» — небольшой фаворит предстоящей игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.34, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.43 (27%), успех ЦСКА — за немногим меньшие 3.16 (30%).
В прошлом сезоне армейцы прервали серию из трех подряд домашних поражений от «Зенита» (1:0). На вариант 1Х котировка — 1.63.
Тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 1.98, ТМ 2.5 — 1.87. Неужели эксперты не верят, что команды способны показать результативный футбол?
Условие «обе забьют» предложено за 1.75, «обе забьют — нет» — за 2.06. В четырех из пяти последних матчей между командами обмена голами не случилось.
На то, что в игре будут удаление и пенальти, коэффициент — 5.98. На отсутствие обоих или одного из этих событий — 1.10.
Эксперты предполагают, что соперники забьют по одному мячу. Единственный гол от «Зенита» идет за 2.50, столько же от ЦСКА — за 2.42.
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Предстоящий матч даст ответ сразу на несколько вопросов относительно каждой команды. Что касается ЦСКА, то результат покажет, на что армейцы смогут рассчитывать в новом сезоне. Пока команда Федотова не впечатляет — выиграла только шесть из 10 матчей. Армейцы уступили в игре за Суперкубок, взяли 10 баллов в РПЛ (идут шестыми) и дважды потеряли очки в Кубке России. В середине этой недели красно-синие только в серии пенальти справились с «Сочи».
За два дня до матча против действующего чемпиона ЦСКА подписал третьего летнего новичка. Им стал левый защитник «Атлетико Паранаэнсе», бразилец Кэлвен. Помимо него армейцы приобрели вингера Аббосбека Файзулаева и нападающего Виктора Давилу. Они пришли вместо Хорхе Карраскаля с Бахтиером Зайнутдиновым и уже дебютировали за клуб.
«Зенит» по итогам предстоящей игры, возможно, получит окончательный ответ, действительно ли ему нужно искать замену Малкому. Пока бразилец влюбляет в себя болельщиков саудовской лиги-про (6+2 в восьми играх), сине-бело-голубые вполне сносно справляются и без него. В чемпионате они набрали 13 очков (4-1-1),одержав три убедительные победы подряд, в том числе над «Спартаком» (3:1).
В середине недели питерцы сенсационно проиграли в Кубке России «Балтике» (0:1), но этот результат можно связать как с недооценкой соперника, так и с подготовкой к более интенсивной и важной игре в столице. Всего в этом сезоне «Зенит» уступил дважды при одной ничьей и семи победах.
«Что касается игры ЦСКА, команда является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов. Эта команда очень крепкая, очень дисциплинированная, и мы ждем очень сложной игры», — оценил соперника Сергей Семак. Вероятно, тренер сине-бело-голубых также памятует о недавней встрече команд в Суперкубке, которая могла сложиться совсем не в пользу его команды. Правда, сейчас предпосылок к этому значительно меньше.
ЦСКА владел серьезным преимуществом в июльском матче, но так и не сумел воплотить его хотя бы в один мяч. В результате «Зенит» дотерпел и забрал Суперкубок в серии пенальти. Это была девятая из 10 последних встреч между командами, в которой армейцам не удалось отпраздновать победу.
Спустя полтора месяца питерцы выглядят значительно свежее и сыграннее, чем тогда в «Лужниках». В замечательной форме Касьерра, который забил уже шесть мячей. Больше энтузиазма замечено в игре Вендела и Клаудиньо, а Барриос, который якобы поссорился с клубом (потому что его не продали летом), на этой неделе продлил соглашение до 2027 года.
Объективно оценивая результаты и состояние команд, напрашивается вывод — «Зенит» наверняка выиграет или хотя бы не уступит. Но если победа и случится, то вряд ли будет крупной. После повреждения в ворота армейцев вернется Игорь Акинфеев, а оборона достаточно крепка, чтобы отразить большинство атак. 1:0 или 2:1 в пользу гостей или ничья 1:1 — одного из этих исходов стоит ждать в центральном матче тура.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -