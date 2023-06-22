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Дацик — Жасланов: Рыжий Тарзан не испытает проблем с бойцом из Казахстана?

Прогноз и ставка на бой Дацик — Жасланов 23 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Вячеслав Дацик.
Фото Global Look Press
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Правила бокса больше подходят русскому.

23 июня в Казахстане пройдет совместный турнир промоушенов Ural FC и Naiza. Турнир состоится на Almaty Arena в городе Алма-Ате, в главном бое сойдутся тяжеловесы из России и Казахстана — Вячеслав Дацик и Галымжан Жасланов. Поединок начнется примерно в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию ивента покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец».

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Вячеслав Дацик

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Дацик — однозначный фаворит боя: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 64% вероятности исхода. При этом 43-летний файтер уступил в последнем бое по боксерским правилам в перчатках ММА — в таком формате пройдет и предстоящий поединок.

Вячеслав в последнее время выступает достаточно часто и регулярно меняет форматы боев: в 2023-м он уже провел по одному поединку по правилам бокса и кикбоксинга. В 2022-м Рыжий Тарзан также выступал в боксе, а еще проверял себя в ММА и боксе в перчатках для смешанных единоборств.

Результаты Вячеслава оказались не слишком стабильными: с 2022-го он проиграл в четырех из 10 поединков во всех форматах. При этом тяжеловеса все так же практически невозможно вырубить — только в одном из этих четырех поражений он уступил не решением. Ислам Каримов дрался с Дациком по правилам бокса и одержал победу техническим нокаутом, при этом Рыжий Тарзан все равно не упал.

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За боями россиянина всегда интересно следить. Дацик гарантирует яркое выступление в стойке: если он сам не вырубит оппонента, то подарит несколько раундов яркой рубки. Заставить Вячеслава упасть практически нереально, но сам он регулярно роняет соперников — в сентябре 2022-го нокаутом победил Александра Емельяненко, чуть ранее одержал две победы техническими нокаутами.

Обе победы Рыжего Тарзана в боксе в перчатках для ММА получились досрочными: в сентябре 2021-го он в первом раунде выключил англичанина Рэнди Рэндайна, а спустя месяц победил грузина Реваза Верулашвили — тогда угол бойца отказался от продолжения поединка из-за огромного преимущества Дацика.

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Галымжан Исламов

Боец из Казахстана считается андердогом — поставить на его успех можно за 2.70, это примерно 33% вероятности. Исламову уже 38 лет, но его профессиональная карьера куда менее насыщенная. В ММА он провел всего два поединка, оба из которых выиграл.

После второго успеха Галымжан бросил вызов бойцам из России, но уступил в первом же сражении с русским — Василий Пельмень Камоцкий единогласным решением судей победил казахстанца на турнире «Наше Дело».

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Если Дацик любит зарубиться в стойке и большинство побед добыл благодаря мощным ударам, то Исламов больше предпочитает бороться. Оба боя в ММА он выиграл приемами. Но предстоящий поединок пройдет по правилам бокса, поэтому казаху придется выступать в не совсем удобном стиле.

Возможна ли ничья?

Ни у одного из бойцов в карьерах не случались ничейные поединки. Букмекеры на «мирный» результат предлагают коэффициент 50.0 (1%).

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