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Сегодня, 15:15

Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина: повреждение негативно скажется на игре российского чемпиона

Прогноз на матч «мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина 16 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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16 марта лидер российского тенниса Даниил Медведев в 1/4 финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина. Встреча начнется приблизительно в 1:00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Медведев выиграл оба матча против этого соперника.

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Букмекерская компания Olimpbet считает российского игрока абсолютным фаворитом встречи. На победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.23, вероятность такого исхода — примерно 81%. Успех испанца доступен за 4.43 (19%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф Давидовича-Фокина в случае положительного результата принесет выплату в 4430 рублей.

Теннисисты встречались чуть больше месяца назад в Роттердаме, и тогда Медведев победил в трех сетах. На то, что испанец снова заберет хотя бы одну партию, котировка — 2.17.

В целом же эксперты полагают, что Даниил справится быстро — счет 2:0 предложено взять за 1.64.

В двух последних матчах Медведева было разыграно больше 20 геймов. ТБ 21.5 идет за 2.06, ТМ 21.5 — за 1.79.

Сколько геймов выиграет сам Даниил? На ИТБ1 (12.5) котировка — 1.92, на ИТМ1 (12.5) — 1.82.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина

Сразу несколько факторов говорят о том, что просто в этом матче Медведеву не будет. Во-первых, обе предыдущих встречи с Давидовичем получились для Даниила трехсетовыми — в последнем в Роттердаме россиянину вовсе пришлось отыгрывать отставание в партию. Во-вторых, корты Индиан-Уэллса не подходят российскому теннисисту — он ругает их с первого матча и только отрезками показывает сильную игру. То, что покрытие медленное, сыграет как раз на руку испанцу, который любит грунт.

Третья причина — возможная травма Медведева. В игре третьего круга против Александра Зверева Даниил оступился и едва не повредил лодыжку. На заморозке и тейпировании ему удалось продолжить и даже победить, но очевидно, что в следующем матче он будет испытывать некоторый дискомфорт. Вероятно, он скажется как на подаче, так и в движении.

Рекомендуемая ставка: Давидович выиграет больше 8.5 гейма за 1.80.

Теннис
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