Медведев проваливает «Шлемы» в 2023 году. Но на Уимблдоне серия неудач прервется

Соперник по стартовому раунду должен вселить уверенность в первую ракетку России.

4 июля лидер отечественного тенниса Даниил Медведев стартует на Уимблдоне матчем против хозяина кортов, 389-й ракетки мира Артура Фери. Точное время начала встречи пока неизвестно, в России она показана не будет. Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев — Артур Фери 4 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что Медведев без проблем стартует на третьем «Шлеме» сезона. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1.01, вероятность — более 99%. Успех Фери идет за 21.0 (1%).

Выигрыш российского спортсмена с форой (-9.5) гейма предложен за 1.79. Если же считаете, что британец покажет лучший теннис на домашнем турнире, возьмите Ф2(+9.5) за 2.04.

Тотал больше 27.5 гейма идет за 1.89, ТМ 27.5 — за 1.92. Есть и другие варианты, например, ТБ 30.5 за 2.88 и ТМ 30.5 за 1.38.

ИТМ1 (12.5) предложено взять за 1.75, ИТБ1 (12.5) — за 2.01.

Успех Медведева 3:0 по сетам оценен в 1.22, а хотя бы одна выигранная Фери партия — в 4.00.

Тай-брейк можно взять за 3.67, а его отсутствие — за 1.25.

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Даниил Медведев — Артур Фери: прогноз и анализ матча первого круга Уимблдона 4 июля 2023 года

«С нетерпением жду начала турнира, потому что первые два «Шлема» сезона прошли не так, как я ожидал. Так бывает. Поэтому я еще серьезнее настроен на Уимблдон, — поделился эмоциями за пару дней до старта турнира Медведев. — По-моему, я могу хорошо играть на траве. В прошлом году у меня было два финала на трех турнирах. Нужно поймать ритм. Это последний турнир, на котором я могу это сделать».

Все сказанное Даниилом идеально сочетается с тем, что чувствуют его фанаты и российские болельщики по всему миру. Первая ракетка страны в этом году на «мейджорах» выступает значительно слабее, чем все привыкли и чем от него ждали, — ни одного прохода во вторую неделю и провал на «Ролан Гаррос».

Причем выступление получилось слабым особенно на фоне предшествовавших крупнейшим турнирам соревнований. За неделю до старта Australian Open Даниил добрался до полуфинала в Аделаиде, где в борьбе уступил Новаку Джоковичу. Итог Мельбурна: поражение от Корды в трех сетах в третьем круге. Ситуация повторилась и перед «Ролан Гаррос»: сенсационный триумф в Риме, где Медведев отлупил Зверева, Циципаса и Руне. В Париже — вылет в первом же круге от Сейбот Уайлда в пяти.

Если это такая хитрая закономерность, то на Уимблдоне Даниил наконец должен показать соответствующий его потенциалу результат. Ведь на траве в этом году он вообще не блистал: не защитил финалы в Хертогенбосе (проиграл в стартовом матче Маннарино) и Галле (сгорел в 1/4 финала Баутисте). Хотя надо отметить, что проиграл Медведев одним из самых неудобных для себя соперникам: французу в личных встречах он уступает теперь 2:4, испанцу — 2:5.

С тем же Маннарино россиянину, возможно, предстоит реванш во втором круге, поэтому разминка в лице домашнего Артура Фери в стартовом раунде будет очень кстати. Занимающий 389-е место в рейтинге британец (обладатель уайлд-кард) поможет Даниилу лучше почувствовать корт и атмосферу — ему предстоит справиться с напором местных болельщиков. Но в игровом плане проблем у россиянина возникнуть не должно, потому что разница в классе все же слишком велика. К слову, Фери в этом сезоне выиграл всего два из шести матчей на любимом покрытии. Последние три встречи закончились для него поражениями от Кепфера, Попырина и Вукича.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Артур Фери

Медведев умеет играть на траве, что продемонстрировал в прошлом сезоне и ранее в 2021-м — выиграл Мальорку и добрался до четвертого круга на Уимблдоне. Ему нужно поймать ритм и уверенность, а еще наладить подачу. В последних матчах от нее зависело слишком много.

Фери — совсем неопасный соперник, своеобразный спарринг-партнер. Даже в самых мрачных снах трудно представить, что Медведев проиграет ему или будет мучиться, как с Сейботом на «Гарросе». Бразилец хотя бы знал, что такое «Шлемы» и турниры ATP, а для британца это будет первый опыт, так что ждать от него чего-то сверхестественного не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 28.5 за 1.67.

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