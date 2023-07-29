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Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:50

Порье и Гейджи подерутся за титул «самого крутого ублюдка». Он вакантен после ухода Масвидаля

Прогноз и ставка на бой UFC Дастин Порье — Джастин Гейджи 30 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Дастин Порье и Джастин Гейджи.
Фото Getty Images
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Пять лет назад Бриллиант показал Хайлайту, кто в доме хозяин.

30 июля в американском городе Солт-Лейк-Сити пройдет турнир UFC под номером 291. Полтора десятка боев состоятся на Vivint Arena, главный из которых — реванш между Дастином Порье и Джастином Гейджи. Он стартует не ранее 5.00 по московскому времени и будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также просмотр будет доступен по подписке в приложении UFC Fight Pass.

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Коэффициенты букмекеров на бой UFC Дастин Порье — Джастин Гейджи 30 июля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение Порье. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.67, что приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Гейджи предложено взять за 2.26 (40%), ничью — за 55.0 (1%).

Пройдут ли бойцы всю дистанцию поединка? Эксперты не верят в такой расклад и дали на данный исход котировку 3.00. А вот на то, что случится нокаут, шансы очень высоки — 1.36.

На нокаут можно поставить за 1.67, на его отсутствие — за 2.13.

Можете выбрать количество раундов, из которых будет состоять бой:

  • больше одного — 1.25, меньше — 3.75;

  • больше двух — 1.58, меньше — 2.30;

  • больше трех — 2.00, меньше — 1.76;

  • больше четырех — 2.55, меньше — 1.48.

Считаете, что поединок получится настолько ярким, что один из бойцов получит бонус? Такой расклад идет за 1.69.

Эксперты не сомневаются, что если в этой схватке случится досрочная победа, то она будет достигнута техническим нокаутом: на успех Порье можно поставить за 3.95, на Гейджи — за 4.70.

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Дастин Порье — Джастин Гейджи: прогноз и анализ боя UFC 30 июля 2023 года

«Кто самый сильный ударник, с которым мне приходилось драться? Порье. Он сломал мне нос, — отсыпал комплиментов Дастину перед UFC 291 Майкл Чендлер. — Каждый удар был тяжелым. Посмотрите, как он работает с грушей — он использует все тело. У Гейджи есть преимущество в скорости. Он бьет больно, но не настолько сильно».

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С мощными и резкими панчами Порье не понаслышке знаком и сам Гейджи. В 2018 году американцы зарубились на UFC on Fox, и тот бой получился сумасшедшим. Уже после двух раундов на лицах обоих спортсменов сияли гематомы, а из рассечений сочилась кровь. Соперники окучивали друг друга страшными ударами, но цели в итоге достиг именно Порье — в дебюте четвертого раунда он левым боковым сотряс челюсть Джастина, после чего тот уже не мог даже нормально защищаться. Судья остановил поединок.

С тех пор прошло больше пяти лет, и оба бойца успели примерить на себя статус чемпионов дивизиона — причем оба утратили его в боях с Хабибом. А затем как под копирку потратили вторую попытку завладеть им — уступили Чарльзу Оливейре.

Хотя Хайлайт проиграл первый очный поединок, в его послужном списке до сих пор меньше поражений в организации, чем у Бриллианта, — семь против четырех. При этом для Джастина предстоящий бой будет только 11-м в UFC. Последний он провел в марте против Рафаэля Физиева и по итогам пяти раундов праздновал победу раздельным судейским решением. Это был четвертый подряд поединок, в котором Гейджи не сумел досрочно забрать победу — он потерпел поражения от Хабиба и Оливейры, а также единогласно одолел Чендлера.

Что касается Порье, то он в UFC с 2011-го и за прошедшие 12 лет провел 28 боев, из которых забрал 21. Восемь побед Бриллиант одержал нокаутом, что еще раз доказывает — Гейджи в предстоящем поединке нельзя зевать. Если он позволит Дастину поймать себя, то сделает его величайшим нокаутером в истории легкого веса в UFC. Сейчас Порье делит первое место с Дрю Добером.

А еще получит неофициальный титул BMF, как «самый крутой ублюдок». Он стал вакантен после того, как карьеру завершил Хорхе Масвидаль — ему это звание чертовски подходило.

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Прогноз и ставка на матч Дастин Порье — Джастин Гейджи

Последние несколько лет оба бойца не побеждали нокаутом, но, глядя на их предыдущий очный поединок, кажется, что такой расклад на этот раз неизбежен. Порье умеет бить как никто другой — это подтвердят не только сам Гейджи и Чендлер, но и Конор, который дважды уступил нокаутом в 2021-м. И это здорово, что Джастин тоже гарант «игры» в стойке. Вряд ли бойцы полезут в партер или затеют кошки-мышки. Нас ждет лютый замес, в котором кто-то обязательно не выстоит.

Рекомендуемая ставка: бой закончится нокаутом за 1.67.

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Прогнозы на спорт
Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
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