Дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным событием 11-го тура РПЛ для любителей ставок

С 7 по 8 октября в России проходили матчи 11-го тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на турнир игроки в минувший уик-энд.

Лучшие и худшие матчи по прибыли и обороту

Главным событием минувшего уик-энда в РПЛ стало московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, на которое пришлось более 21% от общей доли оборота ставок на весь тур. Команды выдали напряженный и результативный матч, который закончился ничьей 2:2. В середине второго тайма армейцы вырвались вперед и могли довести игру до победы, однако полузащитник красно-белых Хесус Медина забил своей бывшей команде и помог «Спартаку» избежать поражения.

В тройку самых популярных событий 11-го тура также вошли игры «Краснодар» — «Ростов» и «Сочи» — «Зенит». На первую встречу приходится более 19% оборота, а на вторую — 17%.

«Быки» считались явными фаворитами, однако едва не отдали очки ростовчанам. До конца второго тайма гости вели со счетом 2:1, однако на 80-й минуте нападающий желто-синих Комличенко забил в свои ворота и подарил сопернику шанс, которым тот и воспользовался — в добавленное время «Краснодар» забил еще один гол и одержал волевую победу со счетом 3:2. «Зениту» же удалось выиграть после поражений от «Оренбурга» и «Локомотива» — сине-бело-голубые обыграли южан со счетом 2:0.

Меньше всего клиентов PARI интересовали встречи «Балтика» — «Оренбург», «Ахмат» — «Рубин» и «Урал» — «Локомотив». В сумме на эти матчи приходится чуть более 20% оборота.

Самым прибыльным событием 11-го тура для PARI стал матч «Динамо» — «Факел», а также «Пари НН» — «Крылья Советов» и «Ахмат» — «Рубин». Суммарно эти игры принесли компании свыше 47% от всей прибыли компании по итогам приема ставок на РПЛ в минувшие выходные. Встреча «Динамо» с «Факелом» завершилась нулевой ничьей, а нижегородцы обыграли самарцев со счетом 2:0 и поднялись на пятое место в турнирной таблице. В то же время матч «Краснодар» — «Ростов» оказался наименее удачным для PARI.

Большая часть клиентов PARI предпочитала ставить на 11-й тур в лайве. На live приходится 55% оборота, а на прематч — 45%.

Крупнейшие выигрыши и проигрыши

Один из клиентов букмекерской компании PARI легко получил 550 000 рублей чистой прибыли, поставив один миллион на победу «Зенита» в матче с «Сочи» по коэффициенту 1.55.

А вот другой игрок проиграл 850 000 рублей на матче «Динамо» — «Факел». Он поставил на то, что москвичи откроют счет, однако команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

По итогам 11 туров позиции «Зенита» в роли фаворита РПЛ ослабились, но петербургский клуб по-прежнему считается главным претендентом на очередную победу в турнире. Заключить пари на то, что команда Сергея Семака сохранит титул чемпиона страны, можно за 2.00. Для сравнения, после восьмого тура коэффициент на «Зенит» составлял 1.30. Основным конкурентом команды с берегов Невы считается «Краснодар», коэффициент на чемпионство которого составил 2.80 (ранее — 7.00). «Спартак» и ЦСКА делят третье и четвертое места в списке претендентов на золотые медали. Поставить на триумф каждой из этих команд можно за 12.00. Следом идут «Локомотив» (25.00) и «Динамо» (25.00). Шансы «Крыльев Советов», которые остались на втором месте после поражения от «Пари НН», котируются за 50.00 (ранее — 200.00). Главные аутсайдеры чемпионата — «Факел» и «Балтика». На триумф каждого из этих клубов можно поставить за 3000.00.