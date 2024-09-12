«Динамо» не победило в двух турах подряд и выпало из топ-4. Теперь бело-голубые сыграют с «Ахматом», который сменил тренера

Грозненцы — единственный клуб РПЛ без побед.

15 сентября «Динамо» и «Ахмат» откроют воскресную программу восьмого тура РПЛ. Команды сыграют на «ВТБ Арене». Начало поединка — в 14.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 14.05 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 сентября 2024 года

В букмекерской компании Winline отдали предпочтение москвичам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.52, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 4.70 (21%), победа «Ахмата» — за 6.00 (17%).

Считаете, что грозненцы наберут очки на «ВТБ Арене»? Опция Х2 идет за 2.64.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.56, на ТМ 2.5 — 2.32.

Обмен голами предлагают взять за 1.72, обратный рынок — за 2.08.

Триумф «Динамо» с форой (-1.5) оценили в 2.25. Ф(+1.5) для бело-зеленых представили за 1.60.

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«Динамо» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 сентября 2024 года

В последней встрече перед международной паузой бело-голубые сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) и выпали за пределы топ-4. А ведь совсем недавно москвичи шли вторыми в одном очке от «Зенита», но все испортило первое в сезоне поражение на «ВТБ Арене» — от «Краснодара» (0:1). До приезда «быков» у команды Марцела Лички была серия из четырех домашних побед подряд с общим счетом 9:3. В списке жертв — «Факел», «Локомотив», махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов».

Между двумя очковыми потерями у «Динамо» все же был повод для радости — во второй раз за полторы недели обыграли самарцев на своем поле, теперь в Кубке России. Главным героем разгрома (5:1) стал 17-летний Виктор Окишор — полузащитник отметился дублем и ассистом. Денис Макаров и Ярослав Гладышев оформили 1+1, еще один гол на счету Дениса Бокова. Иван Лепский и Бителло сделали по результативной передаче.

Виктор Окишор («Динамо»). Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

«Ахмат» — единственный клуб РПЛ, который еще не побеждал в нынешнем сезоне. Грозненцы собрали больше всех ничьих на старте чемпионата — пять штук. Плюс дважды проиграли. Групповой этап Кубка России бело-зеленые начали с разгрома над «Пари НН» (4:1), но затем всухую сгорели «Краснодару» (0:1) и ЦСКА (0:2).

Перед паузой на матчи сборных команду оставил Магомед Адиев. Специалист не проработал в «Ахмате» и полугода: пришел в начале апреля, чтобы спасти бело-зеленых от вылета. Параллельно Адиев оставался тренером сборной Казахстана, но 31 мая покинул этот пост, объяснив решение семейными обстоятельствами. А спустя пару дней стало известно, что Магомед согласовал с грозненцами контракт на три года.

Магомед Адиев («Ахмат»). Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»

Вытаскивать бело-зеленых из подвала таблицы будет Сергей Ташуев. Для тренера это второй заход в «Ахмат»: в сезоне-2022/23 он привел грозненцев к пятому месту в РПЛ, повторив лучший результат в истории клуба. Но в августе прошлого года специалиста отправили в отставку после неудачного старта сезона: пять поражений при лишь одной победе в четырех турах чемпионата и двух матчах Кубка России.

Соглашение Ташуева рассчитано на чуть меньший срок, чем у Адиева, — два года. Сам тренер смотрит в будущее с оптимизмом.

«Глобально мы обязаны подняться вверх и бороться за самые высокие места. В принципе, в нашем чемпионате можно играть со всеми. Для меня самое важное, чтобы «Ахмат» в дальнейшем был в числе лидеров российского футбола.

Но пока нам важно решить первичные задачи, чтобы затем поступательно идти вверх по турнирной таблице. Наше текущее положение в таблице не особо приятное, но там не настолько все плохо. Нам нужно много работать и вывести команду на другой уровень", — сказал специалист после возвращения в грозненский клуб.

Сергей Ташуев («Ахмат»). Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Ахмат»

Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, Милана Майсторовича из-за вирусной инфекции, а Виктора Окишора — из-за мышечной травмы. В лазарете грозненцев находятся Евгений Харин, Мирослав Богосавац, Бернард Бериша и Светослав Ковачев. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.

«Динамо» — «Ахмат»: статистика личных встреч

Клубы провели между собой 34 поединка в РПЛ и Кубке России: у москвичей 13 побед, у бело-зеленых — 11. Еще 10 матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне грозненцы ни разу не обыграли бело-голубых: в первом круге поделили очки на «Ахмат Арене» (1:1), а во втором уступили на «ВТБ Арене» (0:2).

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ахмат»

Для бело-голубых приезд «Ахмата» — отличная возможность прервать двухматчевую серию без побед. У грозненцев большие проблемы не только с результатами, но и с игрой в нападении: в семи поединках нового сезона из десяти бело-зеленые не забили ни разу. Плюс надолго выбыл Бернард Бериша — с его потерей атака точно станет слабее. Назначение нового тренера встряхнет команду, но вряд ли это приведет к большому количеству опасных моментов у ворот Андрея Лунева.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» не пропустит за 2.40.

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