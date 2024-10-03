ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА 6 октября 2024 года

У бело-голубых лишь два домашних поражения.

6 октября на «ВТБ Арене» состоится московское дерби — «Динамо» примет ЦСКА в 11-м туре чемпионата России. Начало — в 19.00 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 6 октября 2024 года

В букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам. На выигрыш бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.38, вероятность такого исхода — примерно 61%. Ничья доступна за 3.55 (28%), победа ЦСКА — за 2.70 (37%).

Армейцы уступили на «ВТБ Арене» в четырех сезонах РПЛ подряд. Считаете, что серия прервется? Опция Х2 идет за 1.53.

На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.69, на ТМ 2.5 — 2.11.

Обмен голами предлагают взять за 1.58, обратный вариант — за 2.28.

Успех «Динамо» с форой (0) оценили в 1.78. Этот же рынок для красно-синих представили за 2.02.

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«Динамо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 6 октября 2024 года

В середине недели бело-голубые во второй раз в сезоне уступили на своем поле — «Спартаку» в Кубке России (2:3). Парни Марцела Лички дважды выходили вперед, но оба раза красно-белые возвращались в игру, а на 90-й минуте вырвали победу — отличился Виллиан Жозе.

А ведь до дерби у «Динамо» была шестиматчевая серия без поражений. Половина встреч на этом отрезке завершилась вничью с одинаковым счетом (2:2) — с «Оренбургом» и «Спартаком» в премьер-лиге, а с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Зато москвичи обыграли команду Хасанби Биджиева в чемпионате (1:0). Другими жертвами бело-голубых стали «Ахмат» (4:2) в РПЛ и «Крылья Советов» (4:1) в Кубке.

По итогам 10 туров парни Марцела Лички обосновались на четвертой строчке таблицы с 20 баллами. Отставание от «Краснодара» и «Локомотива» составляет четыре очка, от «Зенита» — три.

Диего Лаксальт и Константин Тюкавин («Динамо»). Фото Global Look Press

В спину «Динамо» дышит ЦСКА — московские клубы разделяет всего три балла. После домашнего поражения от «Зенита» (0:1) армейцы оступились лишь однажды — сыграли вничью с «Рубином» в Казани (1:1). В трех остальных матчах красно-синие добились успеха с сухим счетом: разгромили «Ахмат» (3:0) в чемпионате и победили «Краснодар» с «Пари НН» в Кубке (оба раза 2:0).

ЦСКА входит в тройку самых результативных команд РПЛ — за 10 туров армейцы забили 19 мячей. Больше лишь у «Зенита» (22) и «Локо» (25). «Динамо» находится неподалеку — замыкает топ-5 вместе с «Краснодаром» (18).

С обороной у красно-синих тоже порядок — всего шесть пропущенных голов. Меньше пропустили только «Краснодар» (5) и «Зенит» (4). Бело-голубые занимают шестое место по этому показателю (10).

ПФК ЦСКА. Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — ЦСКА

Бело-голубые потеряли Вячеслава Грулева из-за перелома голени, Милана Майсторовича из-за вирусной инфекции, а Луиса Чавеса — из-за мышечной травмы. В лазарете армейцев находятся Максим Мухин, Владислав Яковлев и Рифат Жемалетдинов. Дисциплинарных отстранений нет ни у одной из команд.

«Динамо» — ЦСКА: статистика личных встреч

Клубы провели между собой 64 поединка в РПЛ: у бело-голубых 26 побед, у армейцев — 19. Еще 19 матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне красно-синие ни разу не выиграли в дерби: в первом круге уступили на «ВТБ Арене» (1:2), а во втором — на своем поле (2:3).

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

В шести из семи последних матчей с участием бело-голубых отличились обе команды, а также был пробит верх по голам. Эти же условия выполнялись в трех дерби подряд. Текущая форма соперников располагает к продолжению тренда.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.82.

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