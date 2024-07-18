Личка жалуется на нехватку игроков и предрекает «Динамо» сложности на старте РПЛ. Матч с «Факелом» станет непростым испытанием

В двух предыдущих сезонах воронежцы увезли с «ВТБ Арены» победу и ничью.

20 июля «Динамо» примет «Факел» в первом туре чемпионата России. Поединок состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч! Премьер» — 19.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Факел» 20 июля 2024 года

Аналитики назвали москвичей безоговорочными фаворитами. Выигрыш парней Марцела Лички можно взять с коэффициентом 1.60, вероятность — примерно 58%. Триумф «Факела» доступен за 5.70 (17%), раздел очков — за 3.95 (25%).

В двух предыдущих сезонах РПЛ воронежцы увезли с «ВТБ Арены» победу и ничью. Верите, что гости снова не уступят? Опция Х2 идет за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.80. Обмен голами предложили за 2.03, обратный вариант — за 1.80.

Успех бело-голубых с форой (-1) представлен за 2.03. Рынок Ф2(+1) дали с котировкой 1.78.

«Динамо» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 20 июля 2024 года

Прошлый сезон москвичи закончили с бронзовыми медалями, но вряд ли остались полностью довольны этим достижением. Ведь на заключительный тур чемпионата они выходили в статусе лидера таблицы — для завоевания титула было достаточно ничьей с «Краснодаром».

План удерживать нули на табло провалился на 52-й минуте, когда Джон Кордоба распечатал ворота Игоря Лещука. В оставшееся время бело-голубые так и не смогли по-настоящему напрячь оборону «быков»: суммарная острота созданных ими моментов составила всего 0.44 xG. До финального свистка счет не изменился, в параллельной игре «Зенит» дожал «Ростов» и оставил трофей у себя в шестой раз подряд. Для «Динамо» поражение в очной встрече с «Краснодаром» означало падение на третье место — серебро досталось клубу Сергея Галицкого.

Марцел Личка считает, что в этом сезоне конкурировать с «Зенитом» будет еще сложнее — в числе причин чех назвал повышенную мотивацию питерцев стать чемпионами в год столетия клуба и колоссальную разницу в финансовых возможностях.

«Нам будет тяжело. Но если мы хотим прогрессировать и быть наверху таблицы, не нужно смотреть на трансферы других клубов. За полем разговаривать умеют все, а работать на нем сложнее», — заявил главный тренер бело-голубых.

Москвичи действительно скромно ведут себя на трансферном рынке и пока не потратили на усиление ни копейки. В списке новичков лишь пришедший свободным агентом вратарь Андрей Лунев и вернувшийся из аренды Даниил Лесовой.

Личка уже посетовал на нехватку игроков перед стартом РПЛ: «Нам надо смотреть на себя, потому что первые пять игр в чемпионате для нас будут очень сложными. У нас 16-17 игроков плюс три молодых парня. Карраскаля, Чавеса, Бальбуэны не хватает. Посмотрим, как мы выйдем из этой ситуации».

Судьба «Факела» тоже решалась в последнем туре — поражение грозило падением в зону стыков. В итоге воронежцы обыграли «Ахмат» (2:0) и остались в РПЛ напрямую. В прошлом сезоне команда Игоря Черевченко забила меньше всех в чемпионате — 22 мяча. При этом за 30 туров «Факел» пропустил только 31 гол и замкнул топ-3 самых надежных оборон лиги — реже огорчали лишь «Краснодар» (27) и «Зенит» (27).

Летом воронежцы провели масштабную перестройку: свободными агентами команду покинули Андрей Мендель, Роман Акбашев, Русан Магаль, Кирилл Суслов, Максим Максимов и Даниил Черняков. Николай Поярков вернулся в «Ростов», а Матвей Ивахнов отправился в очередную аренду.

При этом состав «Факела» пополнили сразу шесть футболистов, четверо из которых — свободными агентами: Николай Гиоргобиани («Алания»), Владимир Ильин («Ахмат»), Дилан Мертенс и Мохамед Брахими (оба — «Ботев»). Опорника Михаила Щетинина арендовали у «Локомотива», а Макс Дзиов перешел из брестского «Динамо» за 80 тысяч евро.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Факел»

В лазарете воронежцев находится Сергей Божин — месяц назад защитник перенес операцию на паху.

У Марцела Лички четыре потери: Фабиан Бальбуэна уехал в сборную Парагвая для участия в Олимпиаде, Николас Маричаль, Луис Чавес и Хорхе Карраскаль в отпуске из-за участия в Кубке Америки и присоединятся к команде в конце июля.

«Динамо» — «Факел»: статистика личных встреч

В постсоветскую эпоху команды провели между собой 12 поединков в РПЛ: у москвичей пять побед, у воронежцев — три. Еще четыре матча завершились вничью. В сезоне-2016/17 соперники пересекались в ФНЛ — «Факел» выиграл в обеих встречах.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Факел»

Бело-голубые не обыграли «Факел» на «ВТБ Арене» в двух сезонах подряд — воронежцы увезли с собой победу (2:0) и ничью (0:0). Прервать серию будет сложно — Личка вынужден обходиться сразу без четырех легионеров, а новичков к старту РПЛ тренер москвичей так и не дождался. Плюс в гости к москвичам едет команда, которая забила меньше всех в прошлом чемпионате. Если учесть все эти факторы, становится ясно: высокой результативности матч не подарит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.88.