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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:45

«Лацио» показывает сумасшедшую игру. Киевское «Динамо» с Ярмоленко поддержит темп итальянцев

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Лацио» 25 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Маттео Гендузи («Лацио»).
Фото Global Look Press
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Однако римлянам не хватает стабильности.

Киевское «Динамо» начнет кампанию в Лиге Европы матчем против «Лацио». Игра пройдет 25 сентября на нейтральном поле в немецком Гамбурге — на стадионе «Фолькспаркштадион». Греческий рефери Тасос Сидиропулос даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
Лацио

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Лацио» 24 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение римлянам: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.02, что составляет приблизительно 48% вероятности. Выигрыш киевлян оценен в 3.80 (25%), даже ничья идет за меньшие 3.55 (27%).

Рынок на непоражение «Динамо» предложен с котировкой 1.84.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство итальянской команды:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.98.

Условие на забитые мячи от обеих команд предложено за 1.70, опция «обе забьют — нет» дана за 2.10.

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«Динамо» Киев — «Лацио»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 25 сентября 2024 года

Евросезон для украинской команды начался со второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. Киевляне в ЛЧ прошли «Партизан» (9:2 по сумме двух игр) и «Рейнджерс» (3:1), но затормозили в шаге от группового этапа, не справившись с «Зальцбургом» (1:3). Поражение австрийцам в первом матче (0:2) — единственное для команды Александра Шовковского в этом сезоне. В чемпионате она набрала 16 баллов в шести турах, потеряв очки только в прошлом матче — «Рух» удержал нулевую ничью.

Киевляне неплохо действуют в атаке: в среднем за 90 минут во всех турнирах отличаются ровно два раза. Хорошо вошли в сезон Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок — забили по четыре мяча. Главной звездой украинцев можно считать полузащитника Николая Шапаренко: у него уже 2+5 во всех соревнованиях, а сайт Transfermarkt считает его самым дорогим в клубе — 10 миллионов евро. Правда, в составе «Лацио» сразу несколько футболистов оцениваются заметно выше, однако это не помогло команде Марко Барони удачно начать сезон. Римляне выцепили всего две победы в пяти турах серии А и потерпели столько же поражений. Перед игрой с «Динамо» они расположились на восьмой строчке чемпионата.

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«Не хочу повторяться, но я смотрю на игру команды — она была качественная, — сказал Барони после поражения от «Фиорентины» (1:2) в прошлом туре серии А. — Мы всегда стремились развивать атаки, обидно, что игра закончилась поражением. Однако я предпочитаю такие выступления, чем победы в посредственных матчах. Я надеюсь превратить нашу результативность в хорошие результаты».

«Лацио» действительно неплохо выглядит у чужих ворот: в пяти турах серии А команда забила девять мячей — больше только у «Интера» (11) и «Милана» (10). Отлично сезон начал аргентинский нападающий Валентин Кастельянос: оформил 3+1 в четырех играх чемпионата, но получил травму. При этом римляне немало пропускают: еще ни разу не отыграли на ноль, а всего получили в свои ворота восемь мячей — в трех из пяти встреч им прилетело по два гола.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Киев — «Лацио»

Киевляне не смогут рассчитывать на травмированных Дениса Попова, Николая Михайленко, Назара Волошина и Матвея Пономаренко.

У гостей недоступны Кастельянос, а также пришедший летом экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго.

«Динамо» Киев — «Лацио»: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом четыре раза: максимум, который заработали киевляне, — ничья 2:2 в 1/8 финала Лиги Европы в 2018 году. Остальные три игры закончились в пользу итальянцев.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «Лацио»

Команды способны показать результативный матч: у римлян в каждой игре сезона заходил рынок «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола. Команда отличается 1,8 раза в среднем за игру, при этом пропуская 1,6 мяча. Киевляне тоже настырны у чужих ворот — заколачивают в среднем ровно два гола за 90 минут и не забили лишь в двух из 12 поединков сезона.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.99.

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