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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Киевское «Динамо» легко снесло «Партизан». Ярмоленко и Шовковского не запугает даже «Рейнджерс»

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Рейнджерс» 6 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Рейнджерс».
Фото Getty Images
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Киевляне забили сербам девять мячей в двух играх.

6 августа киевское «Динамо» встретится с шотландским «Рейнджерс» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет в Польше на «Арене Люблин», литовский арбитр Донатас Румшас даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России не запланирована прямая трансляция.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
06 авг, 21:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
Рейнджерс

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Рейнджерс» 6 августа 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на киевлян можно с коэффициентом 2.22, вероятность этого исхода — около 44%. Успех клуба из Глазго предложен с котировкой 3.15 (31%), ничья идет за еще большие 3.55 (27%).

Вероятность прохода «Динамо» в следующий раунд оценена в 1.93. Этот рынок на «Рейнджерс» доступен за 1.88.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство коллектива Александра Шовковского:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 и 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.05.

Рынок на обмен голами дан за 1.62, опция «обе забьют — нет» идет за 2.20.

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«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 6 августа 2024 года

Киевляне начали со второго раунда квалификации, в котором безжалостно разбили сербский «Партизан» — 9:2 по сумме двух матчей. Удивительно, но лучшим бомбардиром в противостоянии с Гробарями стал правый защитник Александр Караваев — на его счету два мяча. Остальные авторы голов отличились по одному разу. Перед встречей с «Рейнджерс» динамовцы должны были стартовать в чемпионате Украины, однако игру первого тура с «Александрией» перенесли.

Украинская команда обладает неплохой линией нападения, что и продемонстрировала в зарубах с «Партизаном». Самый известный нападающий «Динамо» — Андрей Ярмоленко, который оформил один из мячей в ворота сербов. Также стоит выделить два таланта: 21-летнего Назара Волошина и 22-летнего Владислава Ваната. Первый отметился двумя голевыми, второй сделал 1+1.

Валерий Кечинов (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Ротора&raquo;. В «Спартаке» с ним про дриблингу мог сравниться только Цымбаларь. Валерию Кечинову — 50

«Рейнджерс» только начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов. На выходных клуб из Глазго, в отличие от «Динамо», сыграл в первом туре национального чемпионата. Правда, старт получился неудачным — нулевая ничья с «Хартс», к которой добавилась очередная травма 20-летнего нападающего Оскара Кортеса. Летом шотландцы обильно усилились: подписали сразу восемь человек (включая арендованного Вацлава Черны), но в основном взяли игроков на перспективу. По составу «Джерс» точно не превосходит киевлян.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Киев — «Рейнджерс»

У номинальных хозяев травмированы защитник Максим Дьячук и хавбек Владимир Шепелев. У гостей под вопросом состояние Оскара Кортеса, точно не сыграют полузащитники Николас Раскин и Киран Дауэлл.

«Динамо» Киев — «Рейнджерс»: статистика личных встреч

Команды встречались дважды — в далеком сентябре 1987 года в первом раунде Кубка чемпионов. Тогда обменялись домашними победами — 1:0 в Киеве и 2:0 в Глазго. «Джерс» пробились дальше, но с тех пор прошло уже почти 40 лет.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «Рейнджерс»

Киевляне могут доставить сопернику немало проблем. Британцы не лучшим образом действуют в обороне: скромный «Хартс» хоть и не забил в первом туре чемпионата Шотландии, но нанес столько же ударов в створ (по три) и превзошел по угловым (восемь против семи). Прошлый сезон «Рейнджерс» закончил на серии из шести матчей с пропущенными мячами, получив в свои ворота 10 голов. «Динамо» за две игры с «Партизаном» отличилось девять раз и, вероятно, сможет пробить и шотландцев.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.02.

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